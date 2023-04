Morning Briefing Trump vor Gericht: Ein Tag ganz nach seinem Geschmack

Guten Morgen, sehr geehrte Leserinnen und Leser,

wenn die These stimmt, dass es sich bei Donald Trump um einen pathologischen Narzissten handelt, dann hat er heute einen Tag ganz nach seinem Geschmack vor sich: Endlich dreht sich mal wieder alles um ihn, ihn, ihn.

Dass der Nachrichtensender Fox News sogar live übertrug, wie das Gepäck aus dem Privatjet ausgeladen wurde, mit dem Trump nach New York geflogen war, dürfte genau seinen Vorstellungen entsprechen.

Falls es irgendjemand noch nicht mitgekriegt hat: Heute muss der Ex-Präsident vor einem Strafgericht in Manhattan zur Verlesung der Anklageschrift gegen ihn erscheinen. Und ja, es ist das erste Mal, dass ein ehemaliger US-Präsident angeklagt wird.

Dabei, so die Jura-Professorin Barbara McQuade von der University of Michigan in der „Financial Times“, sei es unwahrscheinlich, dass Trump für die ihm zur Last gelegten Schweigegeldzahlungen an einen Porno-Star zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wird. Die drohe Trump viel eher wegen der parallel laufenden Ermittlungen zu seinen mutmaßlichen Versuchen, die Präsidentschaftswahl 2020 zu manipulieren.

Ron DeSantis und Donald Trump: Die beiden Politiker kämpfen um die Nominierung als republikanischer Präsidentschaftskandidat.

Vor allem für Trumps innerparteilichen Rivalen Ron DeSantis kommt Trumps Aufmerksamkeits-Schub zur Unzeit, wie unsere Washington-Korrespondentin Annett Meiritz analysiert. Denn er macht den Vorwahlkampf unberechenbar – und ebenso das Ergebnis. Trump könnte in zwei Jahren im Oval Office sitzen oder in einer Einzelzelle. Zumindest politisch sind die USA ab heute tatsächlich das Land der unbegrenzten Möglichkeiten.

Die Ampel und die Start-ups, das war von Tag eins an eine komplizierte Beziehungskiste. Als Wirtschaftsminister Robert Habeck im vergangenen Juni eine Strategie vorlegte, um Wachstumsunternehmen zu fördern, lobte Start-up-Verbandspräsident Christian Miele „die richtigen Schwerpunkte“.

Doch der Honeymoon war schneller vorbei als eine Ehe von Liz Taylor. Wenige Monate später warfen Vertreter der deutschen Gründerszene der Bundesregierung in einem Brandbrief vor, durch Untätigkeit die Zukunft des Start-up-Standorts Deutschland zu gefährden.

Nun folgt der nächste Anlauf der Politik: Bundesfinanzminister Christian Lindner will Start-ups mit einer Reform der Mitarbeiterbeteiligung stärken.

Demnach soll für diese Firmen, wenn sie Mitarbeiter am Unternehmen beteiligen, künftig ein deutlich höherer Steuerfreibetrag gelten, und zwar von 5000 Euro pro Kopf statt wie bisher 1440 Euro. Lindner will auch das in der Start-up-Szene viel kritisierte „Dry Income“-Problem lösen, bei dem Mitarbeitende Firmenanteile versteuern müssen, bevor sie sie zu Geld machen können.

Von allen Vorteilen sollen künftig mehr Start-ups profitieren, die Grenzen für die Zahl der Mitarbeiter, Alter und Umsatz der Firmen werden angehoben.

Laut dem Gesetzentwurf entlastet die Reform die Start-ups um gut 1,3 Milliarden Euro pro Jahr. In Kraft treten soll sie Anfang 2024. SPD-Fraktionsvizin Verena Hubertz nannte das Vorhaben einen „Durchbruch“. Auch Verbandschef Miele wirkt einigermaßen zufrieden: Der Gesetzesentwurf „geht allem Anschein nach in die richtige Richtung“.

Klingt zwar nicht nach Amour Fou, aber nach leidlichem Zusammenraufen.

Übrigens: Die finanzielle Entlastung der Gründerszene kommt zum richtigen Zeitpunkt, denn wegen Zinsanstieg und unsicherer Konjunktur strömt das Wagniskapital längst nicht mehr so munter in die deutschen Start-ups wie noch 2021.

Weltweit verlangsamt sich das Wirtschaftswachstum, nur in Asien zeigt der Trend in die andere Richtung. Das geht aus der Konjunkturprognose „Asian Development Outlook“ hervor, die die Asiatische Entwicklungsbank (ADB) an diesem Dienstag veröffentlicht.

Demnach erwarten die Volkswirte der Bank für dieses Jahr eine Zunahme der Wirtschaftsleistung in der Region um 4,8 Prozent – verglichen mit einem Plus von 4,2 Prozent im Vorjahr.

Damit unterscheidet sich Asiens wirtschaftliche Entwicklung immer stärker vom Rest der Welt: Die Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hatte im März prognostiziert, dass die globale Wachstumsrate in diesem Jahr auf 2,6 Prozent fällt – 0,6 Prozentpunkte weniger als im Vorjahr. In der Euro-Zone dürfte das Wachstum laut Internationalem Währungsfonds gar von 3,5 auf 0,7 Prozent fallen.

Wo wir gerade beim Thema Absturz sind: Das Deutsch-Russische Forum war einmal das wichtigste Forum für den Austausch zwischen den beiden Ländern, eine Art Atlantikbrücke nach Osten. Zur hauseigenen Veranstaltung „Petersburger Dialog“ kamen früher Bundeskanzlerin Angela Merkel und Russlands Präsident Wladimir Putin. Mit dem russischen Überfall auf die Ukraine endete der Austausch jäh.

Ein Viertel der ehemals 500 Mitglieder hat dem Verein den Rücken gekehrt, die übrigen Mitglieder streiten erbittert über die zukünftige Ausrichtung: Weiterhin mit Russland das Gespräch suchen oder sich abgrenzen? Das zeigen interne Dokumente und Protokolle, die dem Handelsblatt vorliegen.

EY-Büro in Berlin: Die Entscheidung der Prüferaufsicht Apas zu EY gilt als Meilenstein in der Aufarbeitung des Wirecard-Skandals.

Vor schweren Zeiten steht auch EY. Zwei Jahre Wettbewerbsverbot im Börsensegment – so harte Sanktionen der Aufsichtsbehörde Apas wie gegen den einstigen Wirecard-Wirtschaftsprüfer gab es noch nie. In unserem Leitartikel hofft Handelsblatt-Reporter Bert Fröndhoff, der bereits frühzeitig über die Strafe berichtet hatte, dass Verfehlungen wie im Fall Wirecard bald durch Technologie verhindert werden könnten: „Mit dem Einzug von Künstlicher Intelligenz wird eine Vollprüfung von Unternehmen möglich sein, der Prüfer muss sich also nicht länger auf Stichproben verlassen.“

Wer weiß: Vielleicht hätte eine Maschine die Unstimmigkeiten bei Wirecard viel schneller erkannt als die Menschen, denen dies – warum auch immer – nicht gelungen ist.

Erinnern Sie sich noch an den Film „Up in the Air“ von 2009? Darin verkörpert George Clooney einen Outplacement-Berater, der gegen Honorar unbequeme Entlassungsgespräche führt. Sein Vielflieger-Lebensstil ist plötzlich in Gefahr, als die Kündigungsgespräche aus Kostengründen auf Videotelefonie umgestellt werden.

Erfahrungsgemäß ist keine Hollywood-Komödie zu absurd und zynisch, um nicht irgendwann von der Realität eingeholt zu werden: Der Burgerbrater McDonald´s hat seine Verwaltungsmitarbeiter in den USA aufgefordert, von Montag bis Mittwoch dieser Woche im Homeoffice zu arbeiten. Dort sollen laut Berichten von US-Medien mehrere hundert von ihnen virtuell über ihre Entlassung informiert werden, ohne dass dies in den Büros Wellen schlägt. Einmal das kleine McFire-Menü, sozusagen.

