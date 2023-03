Morning Briefing UBS übernimmt Credit Suisse: Das tragische Ende einer fast 170 Jahre alten Institution

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

die Nachricht von der Übernahme der Giganten kam spät am gestrigen Sonntagabend. Die größte Bank der Schweiz, die UBS, übernimmt die zweitgrößte Bank der Schweiz, die Credit Suisse, für drei Milliarden Franken. Das entspricht in etwa derselben Summe in Euro.

Es ist ein Kauf, den so eigentlich niemand wollte und der am Ende doch notwendig wurde. Denn der Ausverkauf der Credit-Suisse-Aktie der vergangenen Tage stellte auch einen Ausverkauf des Zutrauens in die Geschicke der Bank selbst dar. Wie der Schweizer Bundespräsident Alain Berset auf einer Pressekonferenz sagte:

Am Freitag hat sich gezeigt, dass die Liquiditätsabflüsse ein Ausmaß erreicht haben, dass es nicht mehr möglich war das nötige Vertrauen wiederherzustellen.

Zuletzt hatten die Kunden der Credit Suisse täglich zehn Milliarden Franken von ihren Konten abgehoben. Die Bank stand also kurz vor dem Totalausfall, der nach den Worten des Bundespräsidenten ein „unkalkulierbares Risiko für die Schweiz und das Finanzsystem“ dargestellt hätte.

War der Kauf der Credit Suisse durch ihren größten Konkurrenten also alternativlos? Nein, analysiert Finanzreporter Frank Wiebe, es sei sogar die schlechteste aller möglichen Lösungen. Denn wenn zwei gewichtige Geldhäuser zusammengehen, ein stabiles und ein fragiles, ist das Risiko sehr groß, dass am Ende ein angeschlagenes Monster übrigbleibt. Stattdessen hätte eine andere Option funktionieren können, um den Totalschaden bei der Credit Suisse zu verhindern: eine vollständige Verstaatlichung.

Allen, die jetzt wissen wollen, wie um Himmels Willen es so weit kommen konnte, empfehle ich die Rekonstruktion des tiefen Falls der Credit Suisse vom Handelsblatt Schweiz-Korrespondenten Jakob Blume. Die Story hat es in sich: Es geht um Spionage, einen bekannten Hochstapler, illegale Trades und die späte Rache eines Milliardärs. Die Geschichte endet mit dem gestrigen Tag – mit dem tragischen Ende einer fast 170 Jahre alten Institution.

Der Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel war der Meinung, dass wir aus der Geschichte nur lernen, dass wir überhaupt nichts lernen. Wer die momentanen Geschehnisse im Bankensektor betrachtet, könnte zu dem Schluss kommen, dass er damit Recht hatte.

Schließlich lautete einer der zentralen Vorsätze nach der globalen Finanzkrise 2008, zu verhindern, dass angeschlagene Banken gerettet werden müssen, weil sie „too big to fail“ sind. Zu groß und systemrelevant also, um sie pleitegehen zu lassen.

Doch die Hilfsmaßnahmen für die Silicon Valley Bank (SVB) und die Credit Suisse beweisen, dass dieser gute Vorsatz offenbar nie eingelöst wurde. Clemens Fuest, Präsident des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung, spricht von einem „Komplettversagen“. Was in den letzten 15 Jahren passiert ist und was nicht, lesen Sie in unserer Analyse.

Pakete für Geld durch die Gegend zu fahren, ist ein umkämpftes Geschäftsmodell. Denn weltweit ist der Versandhandel im Internet mittlerweile rückläufig. Die Deutsche Post will ihren Paketdienst DHL im Ausland jetzt trotzdem kräftig ausbauen und den Umsatz in den nächsten Jahren verdoppeln. Das kündigte Pablo Ciano, Post-Vorstand für das Paketgeschäft, gegenüber dem Handelsblatt an. Das Ziel ist ambitioniert, doch Pakete außerhalb von Deutschland auszuliefern hat sich für das Unternehmen in den letzten Jahren mehr und mehr bezahlt gemacht.

2019 handelte es sich noch um ein Verlustgeschäft, doch schon 2022 machte das Unternehmen mit jedem ausgelieferten Paket im Ausland deutlich Gewinn. Vor allem in den USA will die Deutsche Post angreifen – ausgerechnet auf dem heimischen Boden des großen Konkurrenten Amazon. Dabei waren die Expansionspläne dort schon einmal phänomenal gescheitert. Damals pumpte der Konzern Milliarden in die USA, wurde dort aber von den Wettbewerbern Fedex und UPS mit allen Mitteln bekämpft. 2008 erfolgte deshalb der Rückzug.

Daraus hat man in Bonn offensichtlich gelernt: Mittlerweile ist DHL in den USA wieder aktiv, allerdings nur beim grenzüberschreitenden Import. Für die letzte Meile zum Endkunden beauftragt sie das amerikanische Staatsunternehmen US Postal Service – und dabei soll es auch bleiben.

(Foto: AP) Emmanuel Macron

Für den französischen Präsidenten Emmanuel Macron ist heute der Tag der Entscheidung. Denn seine Regierung wird sich am Nachmittag einem Misstrauensvotum der französischen Nationalversammlung stellen. Mit der Entscheidung, mithilfe einer Sondervollmacht das Votum des Parlaments über seine umstrittene Rentenreform zu umgehen, hat Macron alles auf eine Karte gesetzt. Seine eigene politische Zukunft hat er mit der Zukunft der Reform verknüpft.

Wenn sich die rechtsnationalen Kräfte der Nationalversammlung und das Linksbündnis dem Misstrauensantrag der kleinen Zentrumsfraktion Liot anschließen, kommt es auf die Republikaner an. Die magische Zahl lautet 287 – so viele Abgeordnete müssten gegen die Regierung stimmen, damit der Antrag Erfolg hat. Wenn sich viele republikanische Abgeordnete gegen ihre eigene Partei stellen und sich dem Misstrauensvotum anschließen, könnte es für Macron sehr schnell sehr eng werden. Dann stünden die Zeichen in Frankreich auf Neuwahl.

(Foto: via REUTERS) Wladimir Putin und Xi Jinping (r.)

Und dann ist da noch ein Treffen, auf das heute viele Augen schauen dürften. Der russische Präsident Wladimir Putin empfängt den chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping in Moskau. Vor der Ankunft umschmeichelte Putin seinen heutigen Gast schon einmal öffentlich in einem Zeitungsbeitrag. Die russisch-chinesischen Beziehungen seien noch nie so eng gewesen wie jetzt, schreibt der russische Präsident darin.

Ein Satz, der dem Kremlchef als Selbstversicherung seiner geostrategischen Position dienen dürfte. Doch gleichzeitig macht Putin damit Chinas Ambitionen, als neutraler Vermittler im Ukrainekrieg auftreten zu wollen, unglaubwürdig. Xi wird drei Tage in Moskau bleiben. Mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski will er indes gerade einmal einen ersten Telefonanruf arrangieren. „Das zeigt die diplomatische Schieflage Pekings“, schreibt Handelsblatt-Auslandschefin Nicole Bastian.

