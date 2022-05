Morning Briefing Ungarn und Türkei helfen Putin

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

nicht eine einzige Fliege sollte aus dem belagerten Asow-Stahlwerk im ukrainischen Mariupol entweichen, instruierte der russische Staatspräsident Wladimir Putin sein Militär in einer dieser Wir-sind-doch-wer-Presseshows. In der Nacht aber haben 260 ukrainische Soldaten die Fabrik verlassen, darunter 53 Schwerverletzte. Die weniger Versehrten sollen später per Gefangenenaustausch wieder in ihre Heimat Ukraine zurückkehren.

Auch nach dem Ende der Asow-Kämpfe werden die Verteidiger der letzten Bastion in Mariupol von der Regierung in Kiew mit Lobeshymnen bedacht. Wochenlang widerstanden sie unter schwierigsten Bedingungen in dem riesigen Industriekomplex dem Ansturm russischer Truppen. Über den Abzug der zum Teil schwer verletzten Soldaten, die kaum noch Vorräte und Wasser hatten, hatten Russland und die Ukraine lange verhandelt. „Die Ukraine braucht lebende Helden“, erklärt Präsident Wolodimir Selenski.

Bei allem, was die Nato und die EU gegen Putins Aggressionsschübe tun wollen, gibt es „friendly fire“ – Totalopposition in den eigenen Reihen. Nach dem jüngsten Entschluss von Finnland und Schweden, der Nato beizutreten, kündigt die Türkei Widerstand dagegen an. Sein Land werde nicht zustimmen, erklärt Präsident Recep Tayyip Erdoğan: Diplomatische Delegationen aus den beiden EU-Staaten sollten sich keine Hoffnungen machen, so die Grußmelodie. „Werden sie kommen, um uns zu überzeugen? Wenn ja, nichts für ungut, sie sollten sich nicht abmühen.“

Die EU-Außenminister wiederum mussten gestern das geplante Öl-Embargo gegen Russland vertagen, weil Ungarn wie in anderen Fällen zuvor mauert. Der ukrainische Außenminister erinnerte erregt daran, „dass die EU jeden Tag Millionen Euro für Gas und Öl bezahlt und genau dieses Geld die russische Kriegsmaschine, die Angriffe, die Gräueltaten am Laufen hält“. Der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis wettert, die gesamte EU werde von einem Mitglied als Geisel gehalten. Ungarn bekommt 60 Prozent seines Öls aus Russland.

Der Kanzler bleibt bei seiner Linie, eher zu sagen, was nicht geht. In der Sendung „RTL Direkt“, einem politischen Townhall-Format mit Bürgernähe, sagte Olaf Scholz fast schon trotzig zum Thema Kiew-Reise: „Ich werde mich nicht einreihen in eine Gruppe von Leuten, die für ein kurzes Rein und Raus mit einem Fototermin was machen, sondern wenn, dann geht es immer um ganz konkrete Dinge, und die müssen so weit sein, die müssen vorbereitet sein, und wir arbeiten ja an den Themen.“

Angesprochen auf die Kraft symbolischer Bilder, die ja gerade erst Bundesaußenministerin Annalena Baerbock in der Ukraine nutzte, erwiderte der SPD-Politiker: „Ich unterschätze gar nichts, trotzdem bin ich für ernsthafte Politik und stehe auch dafür.“

Zum Wahlergebnis in NRW wies Scholz darauf hin, dass die Ampelkoalitionsparteien eine Mehrheit im Landtag hätten, so wie im Bundestag: „Vielleicht ergibt sich daraus ja auch was.

Damit liegt Scholz auf der von Generalsekretär Kevin Kühnert ausgegebenen Linie. Das Nötige hierzu hatte im Genossenkreis Gesundheitsminister Karl Lauterbach in der Wahlnacht formuliert: „Wir haben diese Wahl verloren. Union und Grüne haben gewonnen, die müssen daher auch zuerst die Gespräche führen. Alles andere kommt danach.“

Die drei Wirtschaftsblöcke der Welt haben ganz unterschiedliche Konzepte zur Zukunftsbewältigung. Aber solche Fragen verschwinden derzeit hinter der nächsten, noch drastischeren Finanzzahlenmeldung.

USA : Um 1,4 Prozent ging die Wirtschaftsleistung im ersten Quartal zurück, die Inflation baut sich mit 8,3 Prozent wie King Kong hinter dem Empire State Building auf.

: Um 1,4 Prozent ging die Wirtschaftsleistung im ersten Quartal zurück, die Inflation baut sich mit 8,3 Prozent wie King Kong hinter dem Empire State Building auf. Europa : Wegen des Ukrainekriegs kappt die EU-Kommission ihre Wachstumsprognose für den Euro-Raum für 2022 von 4,0 auf 2,7 Prozent. Inflation: 6,1 Prozent.

: Wegen des Ukrainekriegs kappt die EU-Kommission ihre Wachstumsprognose für den Euro-Raum für 2022 von 4,0 auf 2,7 Prozent. Inflation: 6,1 Prozent. China: Die einstige Wachstumslokomotive der globalen Ökonomie ist sozusagen in den Wartungsschuppen manövriert worden, Covid-Lockdowns lähmen das Land. Im April brachen die Einzelhandelsumsätze im Vormonatsvergleich um 11,1 Prozent und die Industrieproduktionswerte um 2,9 Prozent ein.

Es gibt also einiges über Krisenheilungsrezepte zu bereden an diesem Wochenende, wenn das Weltwirtschaftsforum (WEF) nach langer Pandemie-Abstinenz mal wieder zum „Big-Talking“ in die Berge von Davos lädt.

„Die Weltwirtschaft steht an einer Wegscheide“, sagt WEF-Präsident Börge Brende im Handelsblatt-Interview. Der Mann ist Bonmot-sicher, wovon sein aktuelles Lieblingssätzchen zeugt: „Es geht uns schlechter als letztes Jahr, aber besser als im nächsten Jahr.“ Wir können das auch „self-fulfilling crisis“ nennen.

Einen „perfect storm“ beschreibt der US-Ökonom Kenneth Rogoff in unserem Gastkommentar, ohne ihn freilich so zu benennen. In Europa hätten die Konjunkturabschwünge in China und den USA das Wachstum ohnehin bedroht, doch der Ukrainekrieg habe Risiken und Schwachstellen „erheblich vergrößert“. Sollte Präsident Wladimir Putin Chemiewaffen oder taktische Atomwaffen einsetzen, müsste sich Europa noch mehr von Russland abnabeln, mit ungewissen Folgen für die eigene Wirtschaft und der Gefahr einer weiteren Eskalation. Unter einer Weltrezession, so Rogoff, würden vor allem Schwellenländer und ärmere Entwicklungsländer leiden.

Sein Fazit: Mit etwas Glück werde das Risiko eines synchronen globalen Abschwungs bis Ende 2022 sinken – im Moment aber nehme die Wahrscheinlichkeit einer Rezession zu. Wer derzeit Prognosen wagt, ist Crashprophet.

Für den wiedergewählten, ins Gelingen des Wandels verliebten Staatspräsidenten Emmanuel Macron wäre es ein Albtraum, wenn er mit dem linken Populisten und Deutschlandkritiker Jean-Luc Mélenchon zusammenarbeiten müsste.

Damit der Volkstribun, den manches mit der ultrarechten Marine Le Pen vereint, bei den französischen Parlamentswahlen im Juni nicht wirklich Premier wird, bietet das Élysée-Palast eine linke Frontfrau auf: Élisabeth Borne, 61, ist neue Premierministerin. Eine feminine Besetzung dieses Postens hat es zuletzt – für noch nicht mal ein Jahr – 1991 mit der Sozialistin Édith Cresson gegeben. Borne war Managerin bei der Staatsbahn SNCF und den Pariser Verkehrsbetrieben, hatte den Sozialisten nahegestanden und sich 2017 Macrons Bewegung „La République en Marche“ angeschlossen. In Macrons Kabinett hat die Allrounderin schon drei Ressorts verantwortet: Verkehr, „ökologischer Wandel“ und Arbeit.

Aufbauen kann sie sich mit Albert Camus: „Der Mensch ist nichts an sich. Er ist nur eine grenzenlose Chance. Aber er ist der grenzenlos Verantwortliche für diese Chance.“

Die deutsche Hotelbranche meldet SOS. Die Kredite sind in der Corona-Zeit hochgefahren worden, das Kongressgeschäft ist noch nicht in voller Blüte zurück und auch die Zahl der Übernachtungen ist flau – in dieser Lage fürchten die Betriebe und ihr Verband den steigenden Mindestlohn wie der Gast die viel zu weiche Matratze. Viele Hotelmanager fürchten aufgrund des für Oktober geplanten Lohnzuwachses von 9,82 Euro pro Stunde auf zwölf Euro eine Kostenfalle, referiert unser Report.

Nach einer Umfrage des Gastronomieverbands Dehoga erwartet mehr als die Hälfte der Unternehmer eine Steigerung der Personalkosten von mehr als 15 Prozent. Wie immer in solchen Stunden einzelwirtschaftlicher Not soll der Bundeswirtschaftsminister helfen. „Es darf doch nicht so weit kommen“, schrieb Dorint-Aufsichtsratschef Dirk Iserlohe jetzt an Robert Habeck, „dass die Existenzen von mehr als 30.000 Mitarbeitern der großen mittelständischen Hotelgesellschaften gefährdet sind“.

Und dann ist da noch Tech-Milliardär Elon Musk, der mit allen windigen Methoden versucht, sein Lieblingsmegaphon Twitter zu einem viel günstigeren Preis zu erlangen. Ein Deal zu einem niedrigeren Gebot sei „nicht außer Frage“, bekannte er jetzt selbst. Ursprünglich hatte Musk 44 Milliarden Dollar für den Kurznachrichtendienst geboten, 54,20 Dollar je Aktie, bevor Musk das Wertpapier systematisch herunterredete. Musk verbreitete dabei den Verdacht, die von Twitter genannte Zahl an „Fake-Accounts“, von gar nicht vorhandenen Kunden, würde mehr als die offiziell genannten fünf Prozent ausmachen.

Nun erzählt der munter zockende Tesla-Chef einfach mal so, die Fake-Profile würden mindestens ein Fünftel aller 229 Millionen Nutzer ausmachen. Da dürfte der auf 37,38 Dollar gefallene Kurs noch weiter nachgeben, was die Sache für den strategischen Plauderer Musk wesentlich billiger macht. Er hatte den Twitter-Kauf für „vorläufig ausgesetzt“ erklärt.

„Die Natur betrügt uns nie“, wusste Jean-Jacques Rousseau: „Wir sind es immer, die wir uns selbst betrügen.“

Ich wünsche Ihnen einen betrugsfreien, erhellenden Tag.

