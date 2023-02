Morning Briefing Ungewöhnlicher Gipfel: Das Dreiertreffen von Paris

Guten Morgen, sehr geehrte Leserinnen und Leser,

andere Zeiten, andere Gipfelformate: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist gestern nach Paris geflogen, um dort am Abend zusammen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron den ukrainischen Staatschef Wolodimir Selenski zu treffen. Der wiederum kam gerade aus London und reist heute weiter zum EU-Gipfel nach Brüssel.

Warum Berlin nicht auf seiner Besuchsliste stand, wissen wir nicht. Dass Macron und Scholz gemeinsam mit Selenski im Élysée-Palast zu Abend aßen ist auf jeden Fall ein schönes Signal deutsch-französischer Einigkeit – und im Kanzleramt hätte es eh nur kalte Buletten gegeben.

Das Treffen begann mit einem bezeichnenden Unterschied im Wording. Scholz wiederholte sein Mantra: „Es bleibt dabei. Russland darf diesen Krieg nicht gewinnen.“ Macron hingegen hatte zuvor gesagt: „Wir stehen entschlossen an der Seite der Ukraine, um sie bis zum Sieg zu begleiten.“

Folgt man der Wortwahl von Scholz, bedeutet für ihn auch ein Patt ein akzeptables Endszenario für den Krieg. Für Macron offenbar nicht – oder aber der Präsident wählt seine Worte nicht ganz so vorsichtig wie der Kanzler.

(Foto: dpa) Wolodimir Selenski, Emmanuel Macron, Olaf Scholz (v. l.): Die Staatschef trafen sich in Paris.

War das nun ein gelungener Aufstand der Aktionäre? Oder ein lange geplanter Wachwechsel? Wenige Tage, nachdem das Handelsblatt über die Kritik mehrerer Fonds an Bayer-Vorstandschef Werner Baumann berichtet hatte, teilte der Chemie- und Pharmakonzern gestern mit: Neuer Bayer-Chef wird zum 1. Juni 2023 der Amerikaner Bill Anderson, der zuletzt die Pharmasparte des Schweizer Roche-Konzerns geleitet hat. Baumann wird Ende Mai gehen – ein Jahr früher als ursprünglich geplant.

Die Rochade erscheint wie eine überfällige Reaktion auf die miserable Entwicklung der Bayer-Aktie und die unterschätzten Rechtsrisiken bei der Übernahme des Agrarchemiekonzerns Monsanto.

Doch Bayer dementiert, was aufgrund der zeitlichen Abfolge naheliegend erscheint: Dass der schnellere Wechsel im Zusammenhang mit den Angriffen aktivistischer Investoren steht. Klares Ziel sei vielmehr gewesen, zur nächsten Hauptversammlung Ende April die Nachfolgelösung präsentieren zu können. Nun ist es schon ein paar Wochen eher so weit.

Dass mit Anderson ein ausgewiesener Pharmamanager das Ruder übernimmt, stärkt die Erwartung, dass aus Bayer mittelfristig ein reiner Medikamentenhersteller werden könnte. Wieviel höher der Börsenwert einer solchen spezialisierten Bayer AG gegenüber dem jetzigen Konglomerat läge, haben Investoren bereits vorempfunden – unsere Grafik zeigt ein mögliches Ergebnis:

Wenn Sie genauer wissen wollen, wie der Neue an der Bayer-Spitze tickt und was der Konzern und seine Aktionäre von ihm zu erwarten haben, können Sie das im Handelsblatt nachlesen.

Kennen Sie den alten Kalauer übers Kopfrechnen an der Brennpunktschule? Lehrer: „Ihr habt zwei Euro und zieht einen ab. Wieviel habt Ihr dann?“ Schüler: „Immer noch zwei Euro – und das Geld von dem, den ich abgezogen habe.“

Nach einem ähnlichen Muster läuft inzwischen offenbar das Geschäftsmodell in Teilen der globalen Halbleiterindustrie. So etwa beim US-Konzern Intel. Der hält nach Informationen des Handelsblatts für sein geplantes Werk in Magdeburg inzwischen Zuschüsse vom Bund von fast zehn Milliarden Euro für notwendig. Bislang war lediglich von 6,8 Milliarden Euro die Rede gewesen.

Die Ankündigung von Intel im März des vergangenen Jahres, eine hochmoderne Chipfabrik mitten in Ostdeutschland zu errichten, hatte für Euphorie in der Region gesorgt. 17 Milliarden Euro, so hieß es damals, wolle der zweitgrößte Chiphersteller der Welt in Magdeburg investieren. Inklusive Zulieferern könnten insgesamt 10.000 Arbeitsplätze entstehen.

Doch inzwischen droht die Ansiedlung zu wackeln. Intel hält die zusätzlichen Milliarden wegen der gestiegenen Energiepreise in Deutschland für erforderlich. Offiziell bestätigen wollte ein Unternehmenssprecher die Summe nicht. Das Vorgehen des Unternehmens sorgt in der Bundesregierung für Verstimmung. Intel veranstalte gerade „viel Säbelrasseln“, sagte ein Insider.

Man könnte auch unfreundlicher von versuchter Erpressung sprechen. Denn nachdem sich die Politikerinnen und Politiker bereits für den Ansiedlungserfolg haben feiern lassen, fällt es ihnen natürlich umso schwerer einzugestehen: Sorry, wird doch nichts.

Das sind die Methoden von Schulhofbullys in Konzerngestalt, die erst ein bisschen Geld von ihren Opfern fordern und dann jeden Tag mehr. Dagegen hilft nur ein klares: Bis hier hin und nicht weiter!

Das meine ich, und das meint auch unser Politikchef Thomas Sigmund in seinem Kommentar. Er macht dazu eine eigene Kopfrechnung auf: 10 Milliarden Euro Subventionen für 10.000 Arbeitsplätze, das macht eine Million Euro pro neuem Job in Magdeburg.

Und dann müssen wir noch über den 85-jährigen US-Investigativjournalisten Seymour Hersh sprechen, der sich mit seinen Enthüllungsstorys enorme Verdienste erworben hat. Doch viele seiner Rechercheergebnisse in jüngerer Zeit waren hochumstritten. Das muss man wissen, um Hershs neueste angebliche Enthüllung einzuordnen, die er gestern auf seinem Blog veröffentlichte: Demnach stecken die USA hinter der Sprengung der Nordstream-Pipelines im vergangenen September.

Hersh berichtet unter Bezug auf eine anonyme Quelle, US-Marinetaucher hätten im vergangenen Juni bei einer von US-Präsident Joe Biden angeordneten und von der CIA geplanten Operation mit Hilfe Norwegens Sprengsätze an den Gaspipelines angebracht. Die Sprengsätze seien dann im September ferngezündet worden. Damit hätten die USA verhindern wollen, dass der Kreml weiter Milliarden mit seinen Gaslieferungen verdiene und die Lieferung gegenüber Europa als Druckmittel benutze.

Neben der US-Regierung erklärte auch das norwegische Außenministerium, der Bericht sei „falsch“. Laut schwedischen Untersuchungen steckt Sabotage hinter den damaligen Sprengungen. Der Verdacht richtete sich umgehend gegen Russland. Moskau weist aber jede Verantwortung von sich. Und es gibt bislang auch keine Hinweise auf russische Täter.

Wäre das Thema nicht so ernst und der Verdacht, den Hersh äußert so ungeheuerlich: Man könnte die ganze Pipelineaffäre als Plot eines sehr gut ausgedachten Spionagethrillers genießen.

Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie nicht im Trüben tauchen.

Herzliche Grüße

Ihr Christian Rickens

Textchef Handelsblatt