Morning Briefing US-Börsenaufsicht greift bei Robinhood durch

eine regelrechte Börsenmanie hatte der amerikanische Online-Broker Robinhood ausgelöst, als Anleger hier kommissionsfrei gehypte Aktien wie GameStop kauften. Nun droht die Firma bei einer Großreform der US-Börsenaufsicht SEC zusammen mit ähnlich gelagerten Firmen unter die Räder zu kommen. SEC-Chef Gary Gensler geht es um Transparenz der Einnahmen, die Robinhood & Co. bei Zwischenhändlern erzielen, denen sie die Aufträge der Kleinaktionäre weiterleiten.

Diese Handelshäuser sollen künftig direkt im Wettbewerb stehen. Bislang wickeln sie eine zugeführte Order der Kleinaktionäre über ihre internen Handelsplattformen ab und nicht über die Börse. Dort lauert ein Feind namens Wettbewerb, für den andere Broker oder institutionelle Investoren sorgen. Auf einem Kongress bezweifelte Gensler nun öffentlich, dass das derzeitige Marktsystem so fair und wettbewerbsfreundlich sei wie möglich. Und ging die Branche direkt an: „Wir repräsentieren 330 Millionen Amerikaner...Sie repräsentieren, offen gesagt, Ihre Einnahmen. Vielleicht haben wir eine unterschiedliche Perspektive.“

Fazit: Dem Mann ist zweierlei zu attestieren – er hat erstens Recht und zweitens Humor.

Aus den USA kommt eine weitere spektakuläre Geschichte. Dort verklagen mehr als 90 Turnerinnen, die vom früheren US-Teamarzt Larry Nassar sexuell missbraucht wurden, das FBI auf Zahlung von mehr als einer Milliarde Dollar. Die Athletinnen rund um die Stars Simone Biles, Aly Raisman, McKayla Maroney und Maggie Nichols werfen der US-Bundespolizei vor, nicht schon 2015 den damals erhobenen Vorwürfen nachgegangen zu sein.

Man habe Kronzeuginnen nicht befragt. Der Vorfall sei in Kooperation mit dem amerikanischen Olympia-Komitee vertuscht worden. Nassar habe deshalb bis September 2016 ungefähr 100 junge Frauen und Kinder sexuell attackieren können. Der ehemalige Turn-Arzt verbüßt lange Haftstrafen in einem Gefängnis in Michigan. Das US-Justizministerium aber hat sich geweigert, gegen verwickelte FBI-Polizisten vorzugehen.

(Foto: dpa) Simone Biles und weitere Turnerinnen verklagen das FBI auf Zahlungen von mehr als einer Milliarde Dollar.

Derweil führen die vielen Skandale um Fehlleistungen der Wirtschaftsprüfer zu einer nächsten Überraschung. Nun erwägt auch Deloitte, die weltweiten Geschäfte für Wirtschaftsprüfung und Beratung zu trennen. Goldman Sachs soll für die anstehende Aufspaltung schon in Position gebracht worden sein. So könnten die Consultants unbelastet ihren lukrativen Geschäften nachgehen und die Kollegen aus der Abteilung „Audit“ müssten sich nicht mehr lästige Fragen nach Interessenskonflikten gefallen lassen. Es könnte ja jemand vermuten, dass ein Kunde weniger scharf kontrolliert wird, weil er für Beratung gut zahlt.

Zuletzt war bekannt geworden, dass mit EY eine weitere Branchengröße eine Teilung der Geschäfte erwägt. Zusammen mit PwC und KPMG beherrschen die beiden nun als „Spalter“ aktiver Gesellschaften den Weltmarkt. Die „Big Four“ stehen offenbar unter Veränderungszwang.

Apropos Veränderungszwang: Wenn es um Zukunft geht, erzählen Politiker vom grünen Wasserstoff, als würde bald Aladin mit seiner Wunderlampe erscheinen und einen ganzen Wirtschaftsstandort ins Glück entführen. Doch die Realität ist weniger schillernd als in „Tausendundeiner Nacht“. Auf unserem Wasserstoff-Gipfel klagten Industrievertreter reihenweise über hohe Hürden bei der Entwicklung dieses Zukunftsmarkts.

„Wir würden gern viel schneller investieren“, aber Förderanträge würden „zu lange liegen“, monierte RWE-Chef Markus Krebber. Deutschland habe, anders als die Niederlande, kein klares Zielbild für die Wasserstoff-Industrie. Deutschland müsse Geschwindigkeit gewinnen, damit andere Regionen nicht das Rennen machen, warnte auch Denis Krude, Chef von Nucera, einer Tochter von Thyssen-Krupp. Bei so viel Einigkeit wollte auch Wirtschaftsstaatssekretär Oliver Krischer (Grüne) nicht zurückstehen: „Ich könnte stundenlang darüber erzählen, was wir alles für absurde Hürden haben, die sinnvolle Entwicklungen verhindern.“

Fazit: Innovation scheint in Deutschland ein Hindernislauf zu sein.

Was für die schwäbische Oettinger-Brauerei eine normale Wirtschaftsmeldung ist, ist für Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow von den Linken ein „unglaublicher Skandal“. Hinter der Entscheidung der Firma, zum Jahresende 2022 ihren Standort in Gotha mit mehr als 220 Mitarbeitern zu schließen, sieht der Politiker eine Entscheidung gegen Mehrwegangebote, mit denen der Gothaer Betrieb profitabel arbeite: „Nun will man mit Einweg mehr Rendite wirtschaften, den Betrieb und auch die Umwelt zerstören.“

Die Brauerei dagegen verweist auf die „negative Entwicklung des Absatzvolumens im Biermarkt“, man stelle sich neu auf. Wie Brauereien täglich Tausende leerer Bierflaschen durchs Land schaukeln, wie es so viele unterschiedliche Designs mit mehr als 100 Flaschentypen gibt, beschreibt unsere „Long-Read“-Geschichte. Jetzt werden sogar die Flaschen knapp und ein Experte rät: Bier genießen, austrinken und dann sofort zum Pfandautomaten. Um die Gesamtlage zu beurteilen, bemühen wir den hierzulande gut bekannten italienischen Sportplatzphilosophen Giovanni Trapattoni: „Schwach wie eine Flasche leer!“

Und dann ist da noch Paul Hagen, Aufsichtsratschef von HSBC Deutschland, gegen den die Staatsanwaltschaft Köln nach unseren Informationen wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung in besonders schweren Fällen ermittelt. Es geht, mal wieder, um die Cum-Ex-Tricks, bei denen sich besonders Clevere Nachlasse für Steuern organisierten, die sie gar nicht gezahlt hatten. Am Anfang stritt HSBC noch jegliche Beteiligung an den Gaunereien ab. Mittlerweile aber werden zwei Dutzend aktuelle und frühere Bankmitarbeiter beschuldigt.

In dieser Korona befindet sich Hagens Vorgänger Andreas Schmitz. Die beiden gründeten übrigens im Dezember 2006 die Filmproduktionsfirma H2S2 mit Niederlassung in der US-Steueroase Delaware. Zusammen mit zwei anderen HSBC-Vorständen steckte man 50 Millionen Euro in die Gesellschaft, die den Action-Thriller „Death Race“ produzierte. Inhalt: Sträflinge vernichten sich per Autorennen gegenseitig. Als sachdienlichen Hinweis schob Hagen noch nach, dass die verfilmte Gewaltorgie nicht den eigenen Renditeerwartungen entsprochen habe.

Die Weisheit des legendären italienischen Filmproduzenten Carlo Ponti scheint hier nicht zu gelten: „Wenn ein Film Erfolg hat, ist er ein Geschäft. Wenn er keinen Erfolg hat, ist er Kunst.“

