Morning Briefing Viele deutsche Firmen schalten das Licht ab 

über Twitter meldet sich der Discounter Aldi Nord mit der Mitteilung, von November an in der Wintersaison 2022/23 viele Filialen früher zu schließen. Man wolle „aktiv einen Beitrag zum Energiesparen“ leisten. Dass in Deutschland die Lichter ausgehen, wäre eine allzu zugespitzte Bewertung. Aber es gibt in der deutschen Wirtschaft – „here, there and everywhere“ – doch einige bemerkenswerte Entwicklungen, die „Bild“ zusammengestellt hat.

Danach sind schon mal Rolltreppen abgestellt (Saturn, Galeria Karstadt Kaufhof) und sprudeln Wasserbrunnen nicht mehr (ECE). Die Bahn schaltet das Licht in ihrem Berliner Hauptquartiertower ab und Volkswagen belässt die Produktionshallen bei 17 Grad, wobei die Mitarbeitenden wärmere Kleidung erhalten. Schon macht das Gerücht die Runde, dass Angestellte in kleineren und mittleren Unternehmen ihre Smartphones nicht mehr im Büro aufladen sollen. Unsere Erkenntnis: „Wer wenig bedarf, der kommt nicht in die Lage, auf vieles verzichten zu müssen“, wie der griechische Schriftsteller Plutarch schon vorgab.

Vielleicht liegt es an den Objekten des Geschäftszwecks: große Flugzeuge, die in der Regel schon die Fantasie von Jungen anregen. Jedenfalls zieht die Lufthansa einen Unternehmertyp an, den man in einer Kategorie zwischen „raffiniert“ und „rabiat“, zwischen „kongenial“ und „knarzig“ einstufen kann. Zunächst hatte sich der im Februar 2021 verstorbene Heinz Hermann Thiele (Knorr-Bremse) als störrischer Großaktionär eingebracht. Und nun wandelt Klaus-Michael Kühne, 85, im MDax-Konzern auf dessen Spuren. Mit 17,5 Prozent der Aktien ist der Großlogistiker mit Fußballfaible (HSV) schon jetzt mit Abstand die Nummer eins.

Aber Kühne kauft offenbar aktuell weiter dazu – und zeigt sich mit nur einem Mandat im Aufsichtsrat nicht zufrieden. Sein Vertrauter Karl Gernandt soll nach dem Schema „Here comes the sun“ auch in den wichtigen Prüfungsausschuss einrücken. Einen solchen Wunschzettel empfinden die bisher Mächtigen naturgemäß nicht als Vorweihnachtsüberraschung – der Fehdehandschuh fällt vor Aufsichtsratschef Karl-Ludwig Kley, 71. Der schlägt listig eine „Einarbeitungszeit“ für Gernandt vor, überlegt aber auch, ob er sich 2023 überhaupt noch einmal zur Wahl stellen wird.

Im Skandal um das illegale Steuersparmodell Cum-Ex war die Deutsche Bank bisher fein raus. Sie trat weder auf der Käufer- noch auf der Verkäuferseite auf. Und doch meldeten sich Staatsanwälte, Steuerfahnder und Polizisten gestern zur Razzia in den beiden Türmen der Frankfurter Zentrale. „Razzia“, das ist eine juristische Veranstaltung, die Banker hassen wie eine Pleite des besten Kreditkunden. Diesmal wurden in dem Verfahren wegen schwerer Steuerhinterziehung auf Betreiben der Kölner Staatsanwaltschaft sogar die Privatwohnungen einiger Beschuldigter gefilzt, wohl auch des Ex-Co-CEO Jürgen Fitschen.

Allem Anschein nach hat die Deutsche Bank jede Menge Dienstleistungen rund um Cum-Ex erbracht, in der zweiten Reihe sozusagen, etwa als Prime Broker oder Depotbank. In dieser Rolle sieht die stark beschuldigte Privatbank M.M. Warburg die Frankfurter als Mittäter: Die Großbank habe gewusst, dass die Profite aus der Steuerkasse stammen – und hätte das Bezahlen der Kapitalertragssteuer sicherstellen müssen. Zur Erinnerung: Vertrauen, haben wir einmal gelernt, ist der Anfang von allem.

Die Bank war 2018 privatisiert worden. (Foto: dpa) Hamburg Commercial Bank

Für die Zukunft hat die europäische Bankenaufsicht die Geldhäuser aufgefordert, sich bei Dividenden und Aktienrückkäufen zu mäßigen – man könnte die Reserven ja noch in der Rezession benötigen. Da fällt die Hamburg Commercial Bank (HCOB) auf, die früher HSH Nordbank hieß, als die Länder Hamburg und Schleswig-Holstein dort noch kräftig herumdilettierten.

„Cry Baby Cry“: Die neuen Eigentümer, ein Konsortium rund um die Finanzfirmen Cerberus und JC Flowers, planen, sich fürs Geschäftsjahr 2022 eine gut gemästete Dividende von bis zu 1,5 Milliarden Euro zu genehmigen, wie Insider uns erzählen. Das wäre mehr als der Kaufpreis von einer Milliarde Euro, die das Konsortium 2018 für die Bank bezahlt hatte.

Der Streamingdienst hatte zuletzt mit fallenden Nutzerzahlen zu kämpfen. Im abgelaufenen Quartal konnte der Trend aber wieder gebrochen werden. (Foto: AP) Netflix-Startseite

„Good day sunshine“: Der Streaming-Gigant Netflix, zuletzt in eine Schwächephase geraten, hat im abgelaufenen Quartal 2,4 Millionen neue Abonnenten gewonnen. Analysten hatten nur mit einem Plus von einer Million gerechnet, weshalb der Aktienkurs sogleich um 14 Prozent stieg. Auch Umsatz und Gewinn übertrafen die Erwartungen rund um einen Konzern, den die ersten schon als klassisches Übernahmeopfer sahen – etwa durch Microsoft. Der IT-Riese hält sich an die Devise „With a little help from my friends“ und organisiert nun Werbung für das bunte Filme-Potpourri. Man könne das Wachstum wieder beschleunigen, versichern die Netflix-Macher. Zuletzt hatten ihre Serien „Stranger Things“ und „Dahmer – Monster“ großen Erfolg.

Und dann ist da noch Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz, der so fesch wie konservativ war, und nun in den USA als Start-up-Investor wirkt. Ein Wiedereinstieg in die Politik interessiere ihn nicht – er ist wohl auch unmöglich geworden. Ausgerechnet sein langjähriger Intimus Thomas Schmid, einst Chef der Staatsholding ÖBAG, packte bei den Ermittlungen rund um die „Ibiza-Affäre“ aus – an 15 Juni-Tagen in der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. So habe Kanzler Kurz seinen Helfer beauftragt, mit Steuergeld finanzierte, geschönte Umfragen in Umlauf zu bringen. Und Österreichs Finanzministerium schaltete Anzeigen in einer Zeitung, die solche manipulierten Umfragen publiziert hatte.

Mit diesem „Beinschab-Tool“ (alpenländischer Humor) wurde 2017 der Kurz-Weg an die Spitze der Partei ÖVP und ins Kanzleramt planiert. Schmid: „Mir ist ganz wichtig, zu betonen, dass ich dieses Tool nur deswegen umgesetzt habe, weil ich von Kurz den Auftrag bekommen habe.“ Der Beschuldigte lässt dementieren. Doch die Aussagen führten zu Hausdurchsuchungen bei zwei Firmen wegen vermuteter Korruption. Darunter soll sich die Signa Holding des in Deutschland bekannten Investors René Benko befinden, der nun schon zum dritten Mal Staatshilfe für seine Galeria Karstadt Kaufhof beantragt. Da gibt‘s nur einen Kommentar: „Let it be.“

