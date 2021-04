Morning Briefing Während Armin Laschet die Hände badet

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

das Grundgesetz ist wie immer klar: „Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit“, heißt es in Artikel 21. Aber wer wirkt bei der Willensbildung der Parteien mit?

Im Fall des von seiner bundes-, wahrscheinlich weltpolitischen Bedeutung überzeugten Franken Markus Söder erleben wir, wie ein einzelner Medienmachtpolitiker eine viel größere Partei wie die CDU quasi am Nasenring durch die Manege führt.

(Foto: via REUTERS) CSU-Chef Markus Söder und CDU-Chef Armin Laschet ringen weiter um die Kanzlerkandidatur.

Wenn die Partei von Adenauer, Kohl und Merkel diese Kanzlerfrage an die kleine Schwester CSU delegiert, verzwergt sie sich selbst. Armin Laschet müsste als CDU-Chef sofort zurücktreten. Aber: Er wird das hohe Amt nicht erreichen, indem er weiter die Hände in Palmolive badet, während der Rivale – der 2018 das schlechteste Ergebnis der CSU seit 1950 in Bayern holte – eine grobe Kampagne nach der anderen fährt.

Der Ego-Trip Söders raubt selbst vielen in seiner Kaderpartei den Atem. Gestern stärkten Parteivize Volker Bouffier sowie die Präsidiumsmitglieder Daniel Günther und Bernd Althusmann aus der CDU demonstrativ dem Kandidaten Laschet den Rücken. Das Finale dieses Dramas nähert sich unabwendbar wie eine dieser handelsüblichen Umfragen – nach denen Martin Schulz oder Jens Spahn übrigens auch schon unbedingt „papabile“ gewesen wären.

Normales Leben bis zum Spätherbst und viel mehr Lieferungen an die EU – das sind die Versprechen von Albert Bourla, CEO des US-Pharmakonzerns Pfizer. Mein Kollege Thomas Hanke hat ihn zusammen mit Journalisten dreier Zeitungen aus Europa gesprochen. Er protokolliert: „Covid wird wie eine Art Grippe werden. Wir werden uns impfen lassen und weitestgehend normal leben.“

Diese Art Optimismus verstehen die Menschen besser als die Angst-Strategie der Bundesregierung. Bourla, gebürtiger Grieche aus armen Verhältnissen, schwärmt von der Fifty-Fifty-Partnerschaft mit dem Mainzer Betrieb Biontech und dessen Gründerpaar Ugur Sahin und Özlem Türeci.

Einrahmen müsste man folgenden Satz: Ein griechischer Jude und türkische Muslime, alle Einwanderer in verschiedenen Ländern, arbeiten zusammen, ohne einen Vertrag zu unterschreiben, nur um die Welt zu retten.

Wie Biontech und Moderna setzt auch das Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac auf die mRNA-Technik, die sich in der Covid-Bekämpfung als überlegen erweist. „Wir erwarten, den formellen Zulassungsantrag Ende Mai, Anfang Juni stellen zu können“, sagt uns CEO und Gründer Franz-Werner Haas. Er ist die zweite Impfstoff-Koryphäe, die wir in der aktuellen Ausgabe präsentieren.

Nach dem für Juni erwarteten Okay der Arzneimittelbehörde EMA will Curevac sofort mit der Auslieferung beginnen. Bis Jahresende sollen mit Partnern wie Bayer 24,5 Millionen Impfdosen nach Deutschland geliefert werden. Das Präparat benötigt eine niedrigere Wirkstoffmenge und kann über drei Monate bei Kühlschranktemperatur gelagert werden.

(Foto: Foreal) Erneuerbare Energien können den steigenden Stromverbrauch der kommenden Jahre voraussichtlich nicht ausgleichen.

Man kann „Stromlücke“ sagen oder auch „Stromlüge“. Jedenfalls sind all die – strikt konservativen – Prognosen der Bundesregierung über den künftigen Energieverbrauch so stabil wie eine Lampe mit Kurzschluss in der Leitung. Egal, ob grüner Wasserstoff, Wärmepumpen oder Kolonnen neuer E-Autos – überall ist ein erhöhter Stromverbrauch realistisch. Erst recht, wenn die EU ernst macht mit ihrem Ziel, den CO2-Ausstoß bis 2030 um 55 Prozent gegenüber 1990 zu senken.

Das Problem: Der Ausbau der erneuerbaren Energien wird mit dem steigenden Bedarf nicht mithalten, analysiert unsere Wochenend-Titelgeschichte. Reserven aus heimischen Kohle- und Erdgaskraftwerken sind genauso erforderlich wie konventionell erzeugter Strom aus dem Ausland. Max Gierkink vom Energiewirtschaftlichen Institut (EWI) der Kölner Uni ist sich sicher: 2030 droht in Deutschland eine Ökostromlücke.

Sein EWI hat genau gerechnet – und kommt für 2030 auf einen Stromverbrauch von 685 Terrawattstunden. 2019 lag dieser Wert noch bei 580, wovon die Bundesregierung auch weiterhin ausgeht. Veronika Grimm, eine der Wirtschaftsweisen, lehnt diese amtliche Prognose im Handelsblatt-Interview ab: „Mir erscheint das unrealistisch.“ Im Einzelnen sagt die Energieexpertin über…

den Ausbau der erneuerbaren Energien: „Bei Freiflächen-Photovoltaikanlagen gibt es ein hohes Angebotsniveau und viel Wettbewerb. Hier ist auch die Politik gefragt, die ihren Beitrag leisten muss, um das Potenzial zu heben.“

Windkraft an Land: „Es ist wichtig, die Standortgemeinden an den Erträgen zu beteiligen. Das kann sehr helfen, verhärtete Fronten aufzuweichen.“

Windkraft auf hoher See: „Die Bundesregierung und auch die EU-Kommission haben hier zuletzt zwar bereits ehrgeizige Ziele formuliert, es geht nach meiner Überzeugung aber durchaus ambitionierter. Allerdings ist auch die Offshore-Windkraft mit Akzeptanzproblemen behaftet, weil sie den Bau von Nord nach Süd in noch umfangreicherem Maße erforderlich machen könnte.“

Wer in München lebt, klagt laut über hohe Mieten, verspätete U- und S-Bahnen, den Föhn. Und genießt für sich selbst das „Kalifornien-Gefühl“. Dies schätzen auch Apple, Google oder Microsoft, die hier stark investieren. In einem großen Report erforschen wir, wie die Isar-Metropole zu einer Hauptstadt des digitalen Kapitalismus und zum Zentrum von „Deeptech“ wurde.

Wie die Rädchen dieser Standortmaschine ineinandergreifen, wie Wissenschaft, Forschung, Start-ups, Unternehmen, Investoren und Politik zusammenarbeiten. Wie Zukunft gedacht wird. „Dieses Eco-System hat viele Pflänzchen“, sagt Professor Helmut Schönenberger, Chef der „Start-up-Fabrik“ UnternehmerTUM: „Es ist cool, in München Jungunternehmer zu sein.“

Mein Kulturtipp zum Wochenende: „Big Sky Country“ von Callan Wink, das Romandebüt eines 37-jährigen Amerikaners, der viele Jahre als Fliegenfischer am Yellowstone River verbracht hat. Hier legt er eine Ode an die Freiheit des Landlebens vor, an die Schönheit eines Fly-Over-Staates wie Montana, in der ein Heranwachsender namens „August“ nach der Trennung der Eltern seinen Platz findet. Mit dem Lockmittel einer kunstvollen Prosa entschlüsselt der Autor jenen Kranz eigentümlicher Probleme, den man Kindheit nennt. Ihr kann man nie entweichen, aber aus ihr den Mut zum Neuen ableiten.

(Foto: dpa) Das Bundesverfassungsgericht hat den Berliner Mietendeckelgekippt.

Und dann ist da noch der Berliner Wohnungsmarkt, auf dem das rot-rot-grüne Experiment eines „Mietendeckels“ krachend gescheitert ist. Das Bundesverfassungsgericht hat diese Form von Notwehr gegen explodierende Mieten als verfassungswidrig eingestuft, die Gesetzgebungskompetenz liege hier ausschließlich beim Bund. Deutsche Wohnen fordert von den Mietern in Berlin rückwirkend mehr Geld, während Dax-Kollege Vonovia genau darauf verzichtet.

SPD-Größen wie Kevin Kühnert sehen eine verlorene Schlacht, aber keinen verlorenen Krieg. Jetzt müsse man halt in der nächsten Bundesregierung einen „Mietenstopp in allen angespannten Wohnlagen durchsetzen“.

Von einer „großen Blamage“ für die Berliner Regierung spricht Ökonom Michael Voigtländer vom Institut der deutschen Wirtschaft. Der Mietendeckel habe dazu geführt, dass sich das Angebot um 30 Prozent enorm verknappt habe. Wie es weitergeht, ist klar: Mieten und Emotionen nehmen zu.

