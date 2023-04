Morning Briefing Warum Firmen ihre Projekte nicht nach schwer erklimmbaren Bergen benennen sollten

Guten Morgen, sehr geehrte Leserinnen und Leser,

vielleicht ist es einfach keine gute Idee, ein Projekt nach einem Berg zu benennen, an dem laut einer US-Statistik etwa jeder dritte Aufstiegsversuch misslingt.

Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY hat jedenfalls ihre unter dem Namen „Project Everest“ geplante Aufspaltung gestoppt. Dies gab der früher als Ernst & Young bekannte Wirtschaftsprüfungs- und Beratungskonzern am Dienstagabend bekannt.

Geplant war eigentlich, dass die 13.000 EY-Partner im April über die Abtrennung der Beratungssparte abstimmen sollten. Die sollte anschließend an die Börse gebracht werden. Allerdings gab es intern Widerstände, vor allem von EY USA, der größten der 145 formal unabhängigen EY-Landesgesellschaften. Dieser Widerstand führte jetzt offenbar zum Scheitern des Vorhabens.

Wegen der hohen Zahl von Migrantinnen und Migranten, die derzeit in Italien ankommen, hat die italienische Regierung einen sechsmonatigen Notstand ausgerufen. Damit kann sie Maßnahmen per Verordnung beschließen und so den meist langwierigen parlamentarischen Prozess für Finanzierungen und Regulierungen umgehen.

Das Innenministerium in Rom zählte in diesem Jahr bislang mehr als 31.000 Menschen, die von Nordafrika aus auf Booten Italien erreichten – im gleichen Vorjahreszeitraum waren es rund 7900. Bei den Überfahrten kommt es immer wieder zu verheerenden Unglücksfällen, wie etwa Ende Februar vor der Küste Kalabriens mit mindestens 90 Toten.

(Foto: IMAGO/ZUMA Press) Giorgia Meloni: In Italien wird seit geraumer Zeit über die Ankunft Tausender Migranten diskutiert.

Am Gründonnerstag hat das Handelsblatt Research Institute (HRI) in seiner Konjunkturprognose 2023 für Deutschland einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,2 Prozent vorhergesagt. Das ist deutlich pessimistischer als die großen Wirtschaftsforschungsinstitute, die in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das laufende Jahr von plus 0,3 Prozent ausgehen.

Der internationale Währungsfonds (IWF) sieht Deutschland im laufenden Jahr mit minus 0,1 Prozent Wirtschaftsleistung nun ebenfalls in eine leichte Rezession rutschen. Die globale Wirtschaft befinde sich „in einer äußerst unsicheren Situation“, heißt es im „World Economic Outlook“, den der IWF am Dienstag veröffentlichte. Eine sogenannte „harte Landung“, der plötzliche Umschwung in eine Rezession oder Stagnation, sei insbesondere für Industrienationen „zu einem viel größeren Risiko geworden“. Die drei Hauptursachen für die erwartete Wachstumsflaute hängen alle zusammen: Inflation, steigende Zinsen, Probleme bei vielen Banken.

Weltweit erwartet der IWF für das laufende Jahr ein globales Wachstum von 2,8 Prozent, 2024 soll die Weltwirtschaft um 3,0 Prozent wachsen.

Ausgerechnet für Russland stehen die Zeichen laut IWF auf Wachstum. Für dieses und nächstes Jahr prognostiziert er dem Land BIP-Steigerungen um 0,7 beziehungsweise 1,3 Prozent. Mit anderen Worten: Die westlichen Sanktionen scheinen nicht ansatzweise so gut zu funktionieren, wie wir es gerne hätten.

Ja, ich kenne die ganzen Argumente, dass das russische Wachstum eine Scheinblüte sei und vor allem auf steigende Militärausgaben zurückzuführen. Aber war es nicht gerade das Ziel des Westens, Wladimir Putin die wirtschaftliche Grundlage zum Kriegführen wegzunehmen?

Bevor der Westen noch weitere wirkungsarme Sanktionspakete verabschiedet, sollten wir nach dieser ernüchternden IWF-Prognose kurz innehalten und uns fragen: Mit welchen ökonomischen Maßnahmen lässt sich Putins Regime wirklich schwächen?

Zu den vielen Merkwürdigkeiten der westlichen Sanktionspolitik gehört, dass die Deutsche Bank im Jahr zwei nach dem russischen Angriff auf die Ukraine noch immer IT-Zentren in Moskau und St. Petersburg betreibt.

Immerhin: Inzwischen scheint das größte deutsche Kreditinstitut so weit zu sein, die Zentren endlich zu schließen, wie unsere Bankenreporterin Yasmin Osman erfahren hat. Aufgaben und Know-How seien weitgehend auf andere Standorte der Bank übertragen worden, sagten mehrere mit dem Sachverhalt vertraute Personen dem Handelsblatt. Die Beschäftigten hätten das Angebot erhalten, die Bank gegen eine Abfindung zu verlassen. Auch das Angebot, an einen Standort ins Ausland zu wechseln, habe weiterhin für alle Bestand. Offiziell bestätigen mag die Bank es nicht, aber in Finanzkreisen heißt es: Man rechne damit, dass sich die Zahl der Beschäftigten in den kommenden sechs Monaten deutlich reduziere und die Bank die russischen IT-Zentren danach stilllegen werde.

Naja, besser spät als nie.

(Foto: AP) Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping modernisiert seit Jahren das chinesische Militär.

Bei Geschäften mit autokratischen und aggressiven Staaten gibt es für Unternehmen eine breite Nebelzone zwischen „ethisch unbedenklich“ und „eindeutig verboten“, in der das Navigieren nur mit einem gut geeichten moralischen Kompass funktioniert. Das zeigt auch eine andere Handelsblatt-Recherche: Siemens liefert offenbar Simulationssoftware nach China, die letztlich bei der Aufrüstung des dortigen Militärs hilft. Ist ja nicht verboten, heißt es sinngemäß bei Siemens.

Und dann ist da noch der US-Plastikdosenkonzern Tupperware, der in der schwersten Krise seiner Geschichte steckt.

Firmenchef Miguel Fernandez musste einräumen, dass die Fortsetzung des Geschäftsbetriebs wegen Liquiditätsengpässen ungewiss sei. Laut Neil Saunders, Einzelhandelsexperte beim Analysehaus Global Data Retail, hat es die Firma nicht ausreichend geschafft, das Modell des Direktvertriebs zu erneuern und jüngere Käuferschichten zu erschließen.

Aber ist es nicht eher ein Wunder, wie lange die Erfolgsgeschichte des Unternehmens bereits währt? 1949 begann sie mit der Erfindung der luftdicht abschließenden Plastikdose durch Earl S. Tupper und erhielt mit der Idee der Verkäuferin Brownie Wise, die Schüsseln auf Verkaufspartys zu vertreiben, den entscheidenden Schub.

Ein Wunder ist der jahrzehntelange Erfolg für mich deshalb, weil die Schälchen und Schüsselchen bekanntlich nie kaputt gehen und längst wie die Lemminge aus jedem Küchenoberschrank der westlichen Hemisphäre purzeln, wenn man am Silvestertag nach dem Raclettegerät sucht.

Der Markt für Tupperware hätte also eigentlich schon vor Jahrzehnten dort sein müssen, wo sich der Hinkelsteinmarkt am Ende des kapitalismuskritischen Schlüsselwerks „Obelix GmbH & Co. KG“ befindet: Zerstört durch absolute Marktsättigung.

Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie sich Ihren Hunger bewahren.

Herzliche Grüße

Ihr Christian Rickens

Textchef Handelsblatt