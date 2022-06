Morning Briefing Warum Konzerne jetzt so viel verdienen

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

auf den ersten Blick geht es nicht so recht zusammen:

Auf den zweiten Blick geht beides leider sehr gut zusammen. Ein Gewinntreiber für die deutschen Konzerne ist der schwache Euro, analysiert Handelsblatt-Bilanzenflüsterer Ulf Sommer.

Und auch Widrigkeiten wie Lieferengpässe und Handelsbeschränkungen können sich überraschend positiv auf die Gewinne auswirken – weil sie die Gelegenheit für Preiserhöhungen bieten oder die Chance, sich auf besonders margenstarke Produkte zu konzentrieren. Wobei „margenstark“ aus Verbrauchersicht ja auch nur ein schöneres Wort für „überteuert“ ist.

Ludwig Erhard hätte gesagt: Funktionierender Wettbewerb ist die beste Sozialpolitik. Bei freiem Handel und ausreichend Konkurrenz können Großunternehmen ihre Gewinne nicht übermäßig steigern, weil der preiswertere Anbieter schon hinter der nächsten Ecke lauert – und die Verbraucher profitieren von niedrigen Preisen. Leider erleben wir gerade das Gegenteil.

Besonders verstörend wirkt auf mich, dass die höchsten Gewinne im Dax bei drei deutschen Autokonzernen anfallen. Eigentlich müssten Volkswagen, BMW und Mercedes derzeit doch jeden verfügbaren Euro sofort in neue Antriebe, Ladenetze und Software für vernetztes Fahren investieren. Sonst droht ihnen ein Niedergang wie einst bei Fiat in Italien.

Aber: Gemessen an den Gewinnprognosen scheint dieser Sense of Urgency in Stuttgart, München und Wolfsburg noch nicht so recht angekommen zu sein.

Seit Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Sonntag verkündet hat, dass stillgelegte Kohlekraftwerke reaktiviert werden, um die drohende Gasknappheit zu lindern, kommt auch in die Debatte um längere AKW-Laufzeiten wieder Bewegung. Bislang schallte jedem, der in Deutschland mit dieser Idee kam, das deutscheste aller Gegenargumente entgegen: Geht nicht, weil die Genehmigungen für den Weiterbetrieb fehlen.

Man denkt an Lenins Diktum, dass es in Deutschland schon deshalb keine Revolutionen geben könne, weil die deutschen Revolutionäre vorm Besetzen des Bahnhofs immer erst eine Bahnsteigkarte lösen würden.

Doch seit klar ist, dass Wladimir Putin in der Bahnsteigkartenfrage deutlich unkonventioneller denkt und uns im Zweifel auch ganz genehmigungsfrei das Gas abdrehen würde, scheinen ein paar Monate mehr Laufzeit für die drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke nicht mehr ganz so unvorstellbar – sie stehen für immerhin elf Prozent der deutschen Stromproduktion.

FDP-Parteivize Johannes Vogel fordert zur „Sicherung der Versorgung ein Winterpaket“. Vogel sagte dem Handelsblatt: „Dazu sollte nach meiner Überzeugung auch die Streckung der Laufzeiten der verbliebenen Kernkraftwerke über den Winter eine wichtige Rolle spielen.“

(Foto: dpa) Robert Habeck will zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um Gas einzusparen und die Vorsorge zu erhöhen.

Habeck hatte schon im März eine Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke nicht ausgeschlossen. Wenige Tage später stellte der Minister allerdings klar, dass man sich auf andere Maßnahmen konzentrieren wolle, weil – Sie ahnen es – die Genehmigungen für den Weiterbetrieb fehlten.

Was ich Ihnen nicht vorenthalten will: Über kaum ein Thema diskutieren wir in den Handelsblatt-Redaktionskonferenzen so engagiert wie über mögliche AKW-Laufzeitverlängerungen. Und auch deren Gegner haben gute Argumente – so wie meine Kollegin Kathrin Witsch in ihrem Kommentar.

In der Ostukraine versuchen die ukrainischen Truppen verzweifelt, einer erdrückenden russischen Übermacht standzuhalten. Doch es wird immer deutlicher: Ohne rasche, massive Lieferungen von schweren Waffen aus dem Westen wird die Ukraine die Front nicht halten können.

Womöglich noch bedrohlicher ist die Lage einige hundert Kilometer nordwestlich, auch wenn dort keine scharfen Schüsse fallen: Litauen hat seit Samstag verboten, dass Russland Waren, die auf westlichen Sanktionslisten stehen, per Bahn über litauisches Territorium in die russische Enklave Kaliningrad transportiert.

Am gestrigen Montag nun hat Russland den obersten litauischen Diplomaten in Moskau ins dortige Außenministerium einbestellt und ein sofortiges Ende der Transitbeschränkungen gefordert – andernfalls müsse Litauen „mit Maßnahmen rechnen, um Russlands nationale Interessen zu verteidigen“. In Brüssel stellte zugleich der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell klar: Litauen setze mit den Transitbeschränkungen lediglich die EU-Sanktionsrichtlinien um.

Einen Korridor zwischen Russland und Kaliningrad freizukämpfen, gehört seit Wochen zu den Lieblingsphantasien der Scharfmacher in russischen Talkshows. Das würde einen Angriff auf Nato-Territorium bedeuten – und uns dem Dritten Weltkrieg einen entscheidenden Schritt näherbringen.

Fazit: Es gibt keinerlei Anzeichen, dass Putin einen solchen Angriff plant. Aber wenn er ihn will, hat er nun den passenden Anlass.

Und da ist da noch Boramy – was in der Khmer-Sprache Vollmond bedeutet. Die inzwischen so getaufte Rochendame ging einem kambodschanischen Fischer im Fluss Mekong ins Netz.

Dabei soll es sich um den größten je entdeckten Süßwasserfisch handeln: fast vier Meter lang, 300 Kilo schwer und völlig harmlos. Nachdem der Rochen von einem Forscherteam der Initiative „Wonders of the Mekong“ mit einem Sensor ausgestattet wurde, schwimmt Boramy nun wieder im Fluss. Und ihr Fänger dürfte mit seiner Geschichte künftig in jeder Anglerkneipe dieser Welt ein Freigetränk ergattern können.

Ich wünsche Ihnen einen Tag, so groß und sanft wie ein Riesenrochen.

Herzliche Grüße

Ihr

Christian Rickens

Textchef Handelsblatt

Was halten Sie eigentlich von den Plänen unseres Bundeswirtschaftsministers Habeck, den Gasverbrauch zu drosseln und mehr Kohlekraftwerke einzusetzen – oder sollten wir lieber die Atomkraftwerke länger laufen lassen? Welche Auswirkungen hat der Vorstoß auf die Klimapolitik?

