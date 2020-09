Morning Briefing Was Bill Gates wirklich will

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

für viele, die jetzt wochenends ausziehen auf die Plätze der Republik im Kampf gegen die „Corona-Diktatur“, ist er der Urheber des Bösen. Eine Person, der wir die Pandemie angeblich genauso verdanken wie 5G: Bill Gates. Der Mitgründer von Microsoft, einer der Reichsten auf der Erde und einer der größten Philanthropen, eignet sich offenbar perfekt als Projektionsfigur für Verschwörungstheoretiker. Er ist für diese, was George Soros für die Ungarn ist: das personifizierte Übel.

All diese Konstrukte bekümmern Gates: „Es ist so bizarr, dass man sich darüber lustig machen muss.“ Aber die Protestler brächten leider die Menschen dazu, keine Masken zu tragen oder sich nicht impfen zu lassen, sagt er im großen Handelsblatt-Gespräch. Dabei bräuchte es eine Impfrate von mindestens 60 Prozent, um Corona zu besiegen. Gates: „Alles, was ich habe, ist Wissenschaft und sind Fakten. Ich bin sehr offen für Vorschläge, wie wir diese Verschwörungstheorien vermeiden können.“

(Foto: Reuters) Bill Gates, Microsoft-Mitbegründer, einer der Reichsten auf der Erde und einer der größten Philanthropen, eignet sich offenbar perfekt als Projektionsfigur für Verschwörungstheoretiker.

So schätzt Gates Sars-CoV-2 aktuell ein: „Ich bin pessimistisch, was den Herbst in der nördlichen Hemisphäre betrifft. Ohne Gegenmaßnahmen werden die Todesraten in vielen Ländern einschließlich den USA wieder auf das Niveau des Frühlings steigen. Das wird ein schwieriger Herbst.“

Aber seine Stiftung habe auch Hoffnungen: „Es gibt viele Impfstoffe, die vielversprechende Resultate in frühklinischen Tests erzielen. Es wird bald Zulassungen geben. Wir fokussieren uns auf die Impfstoffe von Astra-Zeneca, Johnson & Johnson, Novavax und Sanofi. Sie können in sehr großen Mengen sehr preiswert hergestellt werden. Ich bin optimistisch, dass die Sache 2022 überwunden ist.“

Und zur Frage, ob ein Serum just zur Präsidentschaftswahl im November kommt, sagt der 64-Jährige: „Dafür kommen nur die Impfstoffe von Pfizer und Moderna infrage. Bei beiden ist das nicht wahrscheinlich. Das sollte keine politische Sache sein. Es ist nicht schön, dass mehrere Statements von Donald Trump es so aussehen lassen.“

Nur ein kleiner Zwischengedanke: „Vielleicht ist in dieser Angelegenheit einem ausgestiegenen Unternehmer mehr zu trauen als einem Politiker mitten in der Wahlkampf-Saison.“

Es sind ein wenig zu viele Details über eine mögliche Schweizer Banken-Großehe, die das Onlineportal „Inside Paradeplatz“ verbreitet, um alles sofort als Mumpitz zu entsorgen. „Signal“ heißt demnach das Fusionsprojekt, das die Verwaltungsratschefs Axel Weber (UBS) und Urs Rohner (Credit Suisse) bereden würden.

Der Finanzminister und die Aufsichtsbehörde des Landes seien informiert über das geplante Gebilde, bei dem der aus Bundesbank-Tagen bekannte Weber mehr Macht an der Signalanlage bekäme. Was wie Logik nach der Melodie der Stunde („Bigger is better“) anmutet, könnten die eidgenössischen Finanzkontrolleure auch als Klumpenrisiko im Falle einer erneuten Finanzkrise betrachten. Zu viel Größe macht jeden Staat erpressbar.

Das finanzwirtschaftliche Klumpenrisiko der Deutschen heißt Wirecard. Durch die Gauner-AG, die jahrelang politisch unentdeckt erschwindeln konnte, stellt sich posthum die Frage nach dem Reifegrad der hiesigen Ökonomie. Für manche ausländische Investoren ist sie derzeit – auch mit Verweis auf „Dieselgate“ – knapp über dem Level eines Operettenstaats. Der aktuelle Bankenverbandspräsident Hans-Walter Peters grätscht deshalb ein: „Es darf kein Stein auf dem anderen bleiben.“

Die Hauptverantwortung für die Aschheimer Luftnummern trügen die Wirtschaftsprüfer, die die Bilanzen jedes Jahr absegneten, sagt Peters – für sie müsse es „schärfere Regeln“ geben. Auch müssten die Aufsichtsbehörden rascher zupacken. Für den Anfang täten ein paar Rücktritte ganz gut – zum Beispiel an der Spitze der Bafin.

(Foto: dpa) Ein Sondergutachten des Zentralen Immobilien-Ausschusses (ZIA) zeigt, dass trotz Covid-19 auf dem Immobilienmarkt alles normal weiterläuft.

Vielleicht war Adidas einfach zu dreist. Vielleicht waren auch die allgemeinen Proteste gegen die Weltrekordhalter in der Königsdisziplin „Rendite“ zu groß, nachdem die Franken zu Beginn der Coronakrise einfach keine Miete mehr für ihre Sportshops zahlten. Jedenfalls zeigt nun ein Sondergutachten des Zentralen Immobilien-Ausschusses (ZIA), dass trotz Covid-19 alles normal weiterlief und weiterläuft: Mieter zahlen pünktlich Mieten, Immobilien-Finanzierungen werden bedient, Preise brechen nicht ein.

In Metropolen stiegen die Mieten im ersten Halbjahr sogar um drei Prozent, im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 2,6 Prozent. Und Eigentumswohnungen verteuerten sich um sieben bis zehn Prozent. Kurzkommentar von Harald Simons, Vorstand des Beratungs- und Forschungsinstituts Empirica: „Als hätte es Corona nicht gegeben.“

Ganz genau will sich das US-Finanzministerium in dieser Woche per Sicherheits-Check anschauen, was bei Tiktok passiert. Bytedance, chinesischer Eigentümer der populären Videoplattform, hat mit dem Softwarekonzern Oracle von Larry Ellison aus dem kalifornischen Redwood City eine „Technologie-Partnerschaft“ vereinbart. Oracle soll dabei die Hoheit über die Daten der US-Nutzer erlangen. Das ist jedoch nicht ganz der Verkauf des amerikanischen Geschäfts von Tiktok, den US-Präsident Donald Trump wegen des Verdachts auf Spionage ultimativ fordert und für den Microsoft mitsamt Walmart als Käufer bereitstanden.

Der Oracle-Deal folgt jedoch dem neuen Kursbuch in Peking: Seit Neuestem dürfen in China entwickelte Algorithmen nur mit Genehmigung der Behörden ins Ausland verkauft werden. Wenn sich Trump treu bliebe, müsste er den Oracle-Deal von Tiktok mit einem seiner alten Zitate geräuschvoll absagen: „Es wird entweder geschlossen oder sie verkaufen es.“

Falls irgendjemand auch in Deutschland mal auf die Idee kommt, in Tiktok ein „trojanisches Pferd“ der natürlich allgegenwärtigen kommunistischen Geheimdienste zu sehen, müsste vor allem FDP-Mann Thomas Sattelberger leiden. Der 71-jährige frühere Telekom-Manager ist nach Beobachtungen des „Tagesspiegel“ der fleißigste, aber wohl auch fast der einzige deutsche Politiker, der sich auf dieser Plattform den jungen Nutzern zeigt. Und zwar beispielsweise mit seinem Golden Retriever, in Boxlaune, mit silbernem Astronautenanzug im Bundestag oder Sekt schlürfend am Starnberger See. Sattelberger in Tiktok-Laune: „Ich lasse mich auf eine ganz neue Welt ein. Das macht mehr Spaß als eine Aufsichtsratssitzung.“

(Foto: dpa) Das Bundesverteidigungsministerium will das neue Sturmgewehr der Truppe künftig beim Thüringer Hersteller C.G. Haenel ordert, der zur Tawazun Holding aus Abu Dhabi gehört.

Und dann ist da noch Heckler & Koch aus der Neckar-Stadt Oberndorf, als langjähriger Lieferant von Sturmgewehren an die Bundeswehr eher berüchtigt als beliebt. Die G36 aus der eigenen Produktion erwies sich zeitweise als wenig treffgenau. Nun kommt heraus, dass das Verteidigungsministerium das neue Sturmgewehr der Truppe künftig beim Thüringer Hersteller C.G. Haenel ordert, der zur Tawazun Holding aus Abu Dhabi gehört.

Es geht immerhin um 120.000 neue Waffen im Wert von schätzungsweise über 200 Millionen Euro. Geld, das die hochverschuldete Firma Heckler & Koch gut hätte gebrauchen können. Passend zur Auftragsvergabe hatte die Boulevardpresse übrigens Unappetitliches über die Nazi-Vergangenheit des Firmengründers Edmund Heckler enthüllt. Honi soit qui mal y pense.

