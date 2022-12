Morning Briefing Was die Zulage für die Lufthansa-Führung so pikant macht 

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

erinnern Sie sich noch, als damals die Flughäfen dieser Welt stillstanden, die Flieger am Boden blieben und die Airlines wegen der Pandemie um ihre Existenz bangten? Ein Bild, das angesichts vollbesetzter Ferienflieger mittlerweile wie aus einem fernen Traum zu stammen scheint. So geht es offenbar auch Lufthansa-Chef Carsten Spohr.

Laut Recherchen unserer Luftfahrtexperten sollen er und sein Vorstand für die Jahre 2021 und 2022 Bonuszahlungen in Millionenhöhe bekommen. Eine Zulage, mit der nach Handelsblatt-Informationen wohl nicht alle im Unternehmen einverstanden waren.

Pikant ist vor allem, dass die Fluglinie mit dem Kranich rund neun Milliarden Euro staatlicher Hilfen bekommen hatte, um es wirtschaftlich durch die Coronazeit zu schaffen.

Eigentlich ein Ausschlusskriterium für üppige Erfolgszulagen für die Chefetage. Außerdem hatte die Airline ihre Belegschaft in den Krisenjahren um rund 30.000 Arbeitsplätze reduziert. Ob Spohrs variable Vergütung tatsächlich legal anfechtbar sein wird, ist bisher allerdings unklar. Ein Sprecher des Unternehmens sagte, die Zahlungen seien ein „Langfristbonus“, der erst ab 2025 ausbezahlt werden solle, wenn bis dahin alles glatt laufe.

Lufthansa-Chef Spohr hatte in den Krisenjahren auf einen großen Teil seines Gehalts verzichtet. Übrig blieben für 2021 „nur“ rund 1,6 Millionen Euro. Ob rechtswidrig oder nicht, die Vorgänge bei Deutschlands größter Airline lassen mich an ein beliebtes Video der Jugendkultur denken. Darin stellt ein junger Mann die Frage, die ich mir im Fall der Lufthansa-Boni auch stelle: „Weiß ich nicht Digga, muss das?

Es gibt diplomatischere Formulierungen, um seinen früheren Arbeitgeber zu beschreiben, als das Wort „Krebsgeschwür“. Doch Oliver Bellenhaus ist nicht irgendein Ex-Mitarbeiter in irgendeinem x-beliebigen Konzern.

Er ist derzeit Kronzeuge im Prozess um einen der spektakulärsten Betrugsfälle der deutschen Wirtschaftsgeschichte: dem Wirecard-Skandal. Klar ist bisher, dass mehrere Milliarden Euro, die der Konzern angeblich besaß, nicht da waren, wo sie sein sollten. Wer dafür verantwortlich ist, versucht derzeit das Gericht zu klären.

Und als ehemaliger Wirecard-Statthalter von Dubai hat Bellenhaus Redebedarf. Bei seiner Vernehmung gestern sagte er: „Die Sache war von Anfang an ein Schwindel.“

Wer ist der Mann, der seinen ehemaligen Chef, Wirecard-CEO Markus Braun, jetzt für viele Jahre ins Gefängnis bringen könnte? Die Recherchen unseres Investigativteams zeichnen Bellenhaus‘ Weg von Franken über Dubai bis in die Justizvollzugsanstalt Stadelheim nach. Das Porträt von Mai ist meine aktuelle Leseempfehlung für Freundinnen und Freunde des gepflegten Wirtschaftskrimis.

(Foto: dpa) Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck mit Frankreichs Energieministerin Agnes Pannier-Runacher: Die Verhandlungen über einen EU-weiten Gaspreisdeckel haben sich lange hingezogen.

In Brüssel haben sich die EU-Mitgliedstaaten auf eine neue Deckelung für den Gaspreis geeinigt. Die Grenze liegt jetzt deutlich niedriger als von der EU-Kommission ursprünglich vorgesehen.

Die Entscheidung besagt, dass der Preis gesenkt wird, wenn er drei Werktage lang über dem Wert von 180 Euro pro Megawattstunde lag und gleichzeitig 35 Euro oberhalb des Weltmarktpreises für Flüssiggas.

Die Wirkung des Instruments ist allerdings umstritten, denn es gibt Befürchtungen, dass der neue Gaspreisdeckel den Anreiz senkt, die Energie nach Europa zu liefern. Dann wäre das Gas zwar billig, aber auch irgendwann nicht mehr vorhanden.

Im Falle eines solchen „unbedachten Effekts“ kann die Kommission den Deckel deshalb auch wieder absetzen – um in der Bildsprache zu bleiben. Alle Details zur Entscheidung hat unser Brüsseler Korrespondentenbüro zusammengefasst.

„Wenn der Postmann zweimal klingelt“ ist nicht nur ein spannungsgeladener Thriller aus den 1980ern, sondern beschreibt in diesen Tagen auch ein Szenario purer Erleichterung an Deutschlands Haustüren. Denn viele Menschen warten immer noch auf ihre online bestellten Weihnachtsgeschenke.

Laut einer Auswertung des Beratungsunternehmens Accenture brauchen die Pakete aus dem Internet oft deutlich länger als versprochen. Vor allem der Versandriese Amazon enttäuschte bei den Testbestellungen mit Lieferzeiten von bis zu sieben Tagen. Um keine falschen Hoffnungen zu wecken, geben viele Unternehmen gar keine Zeiträume für die Zustellung mehr an. Accenture-Handelsexperte Sven Kromer stellt fest: „Bei den meisten Händlern bleibt die Lieferzeit ein Glücksspiel“.

Die Mindestanforderungen an eine funktionierende Armee – wie etwa fliegende Hubschrauber, schwimmende Schiffe oder schießende Gewehre – scheint die Bundeswehr schon lange nicht mehr zu erfüllen. Jetzt gibt es auch Schwierigkeiten mit dem neuesten Panzermodell Puma.

Insgesamt 18 Problem-Puma sind offenbar bei Einsätzen auf Übungs- und Schießplätzen ausgefallen. Eigentlich sollten die neuen Panzer die Truppe modernisieren und das bisherige Modell Marder aus den 1970er Jahren ablösen.

Doch wo die neue Technik versagt, muss die alte herhalten. Zur Nato-Speerspitze, in der Deutschland ab dem kommenden Jahr eine Führungsrolle übernehmen soll, reist die Bundeswehr nun doch mit den fast fünfzig Jahre alten Mardern an.

Was sicherheitspolitisch äußerst bedenklich ist, hat auch wirtschaftliche Folgen: Die Bundeswehr will vorerst keine neuen Puma-Modelle beim Produzenten Rheinmetall mehr bestellen. Die Aktie des zuletzt prächtig florierenden Rüstungskonzerns brach deshalb gestern deutlich ein.

Und dann ist da noch Twitter-Chef Elon Musk, auf dessen Rücktritt ich in diesen Stunden ungeduldig warte. Schließlich hatte Musk auf seinem eigenen Social-Media-Kanal darüber abstimmen lassen, ob er das Unternehmen weiterhin führen solle oder nicht. Mehr als 57 Prozent der Befragten sprachen sich für einen Rückzug des selbsternannten „Technokönigs“ aus.

Ob Musk die eigene Entmachtung wirklich wagt, bleibt ungewiss. So ganz kommt er aus der Twitter-Nummer ohnehin nicht mehr raus – schließlich gehört ihm der Laden mittlerweile.

