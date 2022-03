Morning Briefing Wer die Rohstoffe hat, hat die Macht 

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Kriege haben meist auch mit Rohstoffen zu tun, und wer von einer neuen Weltordnung träumt, findet hier seine Waffe zur Veränderung der Verhältnisse. Im Fall von Russland ist es das Gas von Wladimir Putins Monopolmaschine Gazprom, die vor allem Deutschland das Gefühl gibt, über Nacht im Kalten Krieg gelandet zu sein. Im Fall der Volksrepublik China sind es mineralische Rohstoffe wie Seltene Erden, Magnesium oder Silizium, die unsere ganzen „Green Deals“ (für Batterien, Chips, Aluminium) zum Ergrünen bringen sollen, ganz nebenbei auch unsere mit 100 Milliarden Euro dotierte neue Wehrhaftigkeit.

Fast die Hälfte der gesamten Bergwerkproduktion der Welt ist im Reich der Mitte konzentriert, habe ich von der Deutschen Rohstoffagentur bei der Recherche zu unserem Wochenendreport gelernt. Wenn jetzt schon beim Gas die Lichter auszugehen drohen, fragt man sich, was wohl bei einem Griff Chinas nach Taiwan passiert – und mit welchen Sanktionen und Gegensanktionen da wohl zu rechnen sein wird. Investoren reflektierten so ähnlich und zogen in den ersten drei Wochen nach Putins Überfall 17 Milliarden Dollar von der kleinen Insel vor dem großen Festland ab.

Auf acht Seiten dokumentieren wir den neuen „Rohstoffpoker“ – und die Abhängigkeit der deutschen Industrie. Die erste große „Rohstoffpartnerschaft“, die Europa voller Hoffnung im Sommer 2021 schloss, ist übrigens in den letzten vier Wochen unter die Laufrollen von Panzern geraten – sie galt der Ukraine.

Die Weltwirtschaft steht unter einem Angebotsschock, die alte Globalisierung ist am Ende. Ifo-Chef Clemens Fuest sieht im Handelsblatt-Gespräch „stagflationäre Kräfte am Werk“. So ziehen schwere Wetter auf. Der Münchener Ökonom sagt im Einzelnen über...

das Krisenmanagement der Bundesregierung: „Es war sicherlich richtig, schnell und gemeinsam mit den internationalen Partnern Sanktionen einzuleiten und die Rüstungsausgaben zu erhöhen. Bei den Sanktionen war die Bundesregierung am Anfang zu zögerlich, ebenso wie bei den Waffenlieferungen.“

„Davon fließt ein Drittel direkt in die Kassen der Mineralölkonzerne, die ohnehin schon gut verdienen. Der Rest geht vornehmlich an Haushalte mit überdurchschnittlichem Einkommen, die später dann auch den Krisen-Soli zahlen müssen. Das hätte man sich sparen können. Es wäre besser gewesen, Fernpendlern und Unternehmen mit sehr hohen Kraftstoffkosten gezielt zu helfen.“ europäische Industriepolitik: „Ich bin da skeptisch. Wir sind jetzt sehr stolz auf die neue Chip-Fabrik in Magdeburg. Aber sie wurde mit teuren Subventionen erkauft. Eine Analyse würde zeigen, dass es keine Lösung sein kann, alles zu Hause zu produzieren. Einfach, weil es unfassbar teuer ist. Klüger ist es, Bezugsquellen zu diversifizieren.“

Aus diesem Text lernt man, dass die Falschen profitieren, was am „Matthäus-Effekt“ aus dem Evangelium liegen dürfte: „Wer hat, dem wird gegeben, und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat.“

„Ein Kessel Buntes“ war eine fröhliche TV-Unterhaltungssendung der DDR, die es sogar bis in die Sowjetunion schaffte. Als „Kessel Buntes“ sieht nun auch Handelsblatt-Chefökonom Bert Rürup die aktuellen Beschlüsse der Bundesregierung zur Bürger-Entlastung. Und es stimmt ja auch: Die drei Koalitionsparteien haben vorher die Rassel für unterschiedliche Vorschläge rasseln lassen, die jetzt in veränderter Form das verschreckte Publikum aufrichten sollen.

(Foto: IMAGO/onw-images) Infolge des Ukrainekriegs sind die Treibstoffpreise deutlich gestiegen.

Mutation eins: Aus dem „Mobilitätsgeld“ der SPD wird eine einmalige „Energiepreispauschale“ von 300 Euro. Mutation zwei: Aus Christian Lindners bierzelttauglichem „Tankrabatt“ wird eine temporäre, über die Steuer ausgetragene Benzinpreissenkung von 30 Cent. Nur bei den Grünen mutiert nichts: Mit ihrem politischen „Dauerlutscher“ Benzingeld hat das ihnen gewidmete, heruntersubventionierte Nahverkehrsticket wenig zu tun.

Insgesamt sei für fast jeden in diesem Vor-Ostern-Paket etwas dabei, findet Rürup, allerdings könne der Staat seine Bürger nicht auf Dauer vor teurer Energie abschirmen: „Auch höhere Staatsschulden müssen irgendwann von irgendwem bezahlt werden.“

Oder: Selbst ein Kessel Buntes kostet.

In Europa ist Zauberland nicht abgebrannt, sondern wurde spät gestern Abend mit Jubel eingeführt. Der Zauber handelt davon, dass die Übermacht der US-Monopole Google, Amazon, Facebook, Apple und Microsoft künftig nicht mehr in langen Wettbewerbsverfahren geprüft werden soll, sondern einfach a priori untersagt wird. Dem dient eine Liste von 20 Verhaltensweisen – wozu etwa gehört, dass große Plattformen ihre eigenen Dienste nicht bevorzugen oder die Tonnen an Kundendaten nicht missbrauchen.

Unterhändler des Europaparlaments und des Ministerrats haben sich auf dieses neue Gesetz für digitale Märkte (DMA) geeinigt, das mehr Wettbewerb bringen soll. Diesem Zauber unterliegt der deutsche Kartellamtspräsident Andreas Mundt jedoch nicht. Schon vor Wochen wies er im Handelsblatt darauf hin, dass Kartelle auch verboten seien, aber dennoch vorkommen und vor Gericht landen. So dürfte es wieder enden, wenn sich die Giganten aus Westamerika mit ihren Kolonnen an Beratern und Juristen besonders Innovatives zur Machtsicherung einfallen lassen.

(Foto: AFP) Google & Co: Große Tech-Konzerne werden künftig in der Europäischen Union strenger reguliert.

Mein Kulturtipp zum Wochenende: „C'mon C'mon“, ein Film von Mike Mills über die erwachende Liebe eines New Yorker zu seinem Neffen Jesse, auf den er in einer Notsituation ein paar Tage aufpassen muss. Es ist ein berührendes Schwarzweiß-Werk in anrührender Zeit mit einem großartigen Joaquin Phoenix in der Hauptrolle und Woody Norman als neunjährigem Jungen. Eine leise Komik durchzieht die kleinen Spiele zwischen dem fragenden, zweifelnden Kind und dem in der Ersatzvaterrolle gelandeten Radiojournalisten. Am Ende reicht es leicht für 108 Minuten Kino.

Und dann ist da noch die Fußballmannschaft von Italien, der Europa im Sommer 2021 noch begeistert zujubelte. Die „Squadra Azzurra“ wie man die Blauhemden gern nennt, wurden Europameister, der elegante Trainer stolzierte über den Rasen und nichts schien dieses Glück zu stören. Doch schon der große Francois Villon fragt in seiner „Ballade der Frauen von einst“ immer wieder: „Wo ist der Schnee vom letzten Jahr?“

Doch der Nimbus Italiens floss gestern Nacht in der 92. Minute eines Spiels gegen Nordmazedonien dahin. Der Kontrahent schoss das 1:0-Siegtor und der amtierende Europa-Champion kann damit nicht mehr im November/Dezember an der Weltmeisterschaft in Katar teilnehmen. Italien verpasst damit zweimal hintereinander eine WM. Von Theodor Fontane lernen wir in einer solchen Stunde: „Abschiedsworte müssen kurz sein wie Liebeserklärungen.“

