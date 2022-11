Morning Briefing Wie die US-Wahlen ausgehen werden – vier Szenarien

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

heute ist Wahltag in den USA. Wenn Sie wissen möchten, um welche Themen es bei den sogenannten „Midterms“ inhaltlich geht: Unsere Washington-Korrespondentin Annette Meiritz hat das Wichtigste zusammengefasst.

Wir beschäftigen uns in diesem Briefing mit hochverdichteter Statistik, genauer: mit den vier Szenarien für den Ausgang der Wahlen zum US-Parlament, dem Kongress mit seinen beiden Kammern Senat und Repräsentantenhaus. Den Status Quo können Sie an der Grafik ablesen. Das US-Statistikportal Fivethirtyeight, das sich bei vergangenen Wahlen als verlässlich erwiesen hat, hat allen vier Szenarien Wahrscheinlichkeiten zugeordnet:

Szenario eins – Wahrscheinlichkeit 15 Prozent : Die Demokraten halten die Mehrheit in beiden Kammern. Das wäre ein unerwarteter Triumph für Joe Biden, dem die erneute Kandidatur 2024 bei der Präsidentschaftswahl dann wohl kaum noch zu nehmen wäre. Für Donald Trump, der sich im Midterm-Wahlkampf stark engagiert hat, würde es einen Dämpfer auf dem Weg zu einer neuen Präsidentschaftskandidatur für die Republikaner bedeuten.

: Die Demokraten halten die Mehrheit in beiden Kammern. Das wäre ein unerwarteter Triumph für Joe Biden, dem die erneute Kandidatur 2024 bei der Präsidentschaftswahl dann wohl kaum noch zu nehmen wäre. Für Donald Trump, der sich im Midterm-Wahlkampf stark engagiert hat, würde es einen Dämpfer auf dem Weg zu einer neuen Präsidentschaftskandidatur für die Republikaner bedeuten. Szenario zwei – Wahrscheinlichkeit kleiner als ein Prozent : Die Republikaner gewinnen im Senat, die Demokraten im Repräsentantenhaus. Sollte dieser unwahrscheinliche Fall eintreten, wären die politischen Folgen ähnlich wie in Szenario drei.

: Die Republikaner gewinnen im Senat, die Demokraten im Repräsentantenhaus. Sollte dieser unwahrscheinliche Fall eintreten, wären die politischen Folgen ähnlich wie in Szenario drei. Szenario drei – Wahrscheinlichkeit 30 Prozent : Die Republikaner gewinnen im Repräsentantenhaus, die Demokraten verteidigen ihre Mehrheit im Senat: Präsident Biden wäre empfindlich geschwächt. Vor allem in Budgetfragen braucht der Präsident eine Mehrheit im Repräsentantenhaus. Die Republikaner haben bereits angekündigt, dass sie zum Beispiel die Hilfspakete für die Ukraine hinterfragen wollen. Auch für Trump wäre das Ergebnis eine Enttäuschung. Er würde wahrscheinlich noch im November seine Kandidatur für 2024 erklären, müsste aber mit starken Gegenkandidaten aus der eigenen Partei rechnen.

: Die Republikaner gewinnen im Repräsentantenhaus, die Demokraten verteidigen ihre Mehrheit im Senat: Präsident Biden wäre empfindlich geschwächt. Vor allem in Budgetfragen braucht der Präsident eine Mehrheit im Repräsentantenhaus. Die Republikaner haben bereits angekündigt, dass sie zum Beispiel die Hilfspakete für die Ukraine hinterfragen wollen. Auch für Trump wäre das Ergebnis eine Enttäuschung. Er würde wahrscheinlich noch im November seine Kandidatur für 2024 erklären, müsste aber mit starken Gegenkandidaten aus der eigenen Partei rechnen. Szenario vier – Wahrscheinlichkeit 54 Prozent: Die Republikaner gewinnen die Mehrheit in beiden Parlamentskammern. Ein Triumph für Trump, der dann mit Sicherheit erneut als Präsident kandidieren würde. Joe Biden müsste sich Fragen aus der eigenen Partei gefallen lassen, ob er noch der richtige Mann für 2024 ist. Die Republikaner würden mutmaßlich Amtsenthebungsverfahren gegen Biden und Mitglieder seiner Führungsmannschaft einleiten. Aussicht auf Erfolg hätte das allerdings nicht. Denn für eine Amtsenthebung wäre eine Zweidrittelmehrheit im Senat erforderlich, und die ist nicht in Sicht.

Es geht also morgen um die Frage, ob die USA in den kommenden zwei Jahren eine „lame duck“ als Präsidenten haben oder nicht – und ab 2025 womöglich wieder einen Donald Trump im Weißen Haus. Aus europäischer Sicht beides unerfreuliche Szenarien, kommentiert Handelsblatt-Meinungschef Jens Münchrath. Ergebnisse sind nicht vor Mittwochmorgen deutscher Zeit zu erwarten. In einzelnen Bundesstaaten kann die Stimmauszählung mehrere Tage dauern.

Wie wichtig es für die Welt ist, dass die USA stark und handlungsfähig sind, zeigt sich nicht nur im Ukrainekrieg, sondern auch in der Klimapolitik. Die USA arbeiten an einem Plan, wie die größten Unternehmen der Welt Entwicklungsländern den Umstieg von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energien mitfinanzieren können. Das Konzept sieht offenbar vor, dass Unternehmen im Gegenzug für grüne Investitionen in Entwicklungsländern ihre eigene Klimabilanz aufbessern können.

Zuerst hatte die „Financial Times“ über die neue Offensive von US-Präsident Joe Biden und seinem Klimabeauftragten John Kerry berichtet. Demnach will die US-Regierung die Idee in dieser Woche auf dem Weltklimagipfel in Ägypten vorstellen. Das System soll zunächst freiwillig sein und fällt hinter den verbindlichen Handel mit CO2-Zertifikaten in der EU zurück – entsprechend kritisch fallen die Reaktionen auf dieser Seite des Atlantiks aus. Doch die größte Schwäche des europäischen CO2-Handels besteht genau darin, dass er europäisch ist. Diese Form des Klimaschutzes endet bislang an den EU-Außengrenzen.

Wer weiß: Womöglich bietet sich mit dem US-Vorstoß ja eine Möglichkeit, beide Konzepte irgendwann zu verknüpfen. „The clean sky is the limit“ – so ähnlich sagt man doch in Amerika, oder?

Der frühere Chefvolkswirt des Internationalen Währungsfonds (IWF), Olivier Blanchard, sieht gute Chancen, dass die Inflation in den USA und Europa wieder deutlich zurückgeht. Im Handelsblatt-Interview sagt er: „Ich hoffe, dass wir 2024 über andere Themen als Inflation und Rezession reden.“

Blanchard gehörte zu den Ökonomen, die früh vor hoher Inflation gewarnt haben. Nun geht er davon aus, dass der Höhepunkt im Euro-Raum spätestens im Frühjahr erreicht sei. Danach rechnet er mit einer deutlichen Abschwächung des Preisschubs. Laut Blanchard wird die Inflation aber auch danach wohl höher bleiben als vor der Pandemie: „Wenn die Inflation beispielsweise auf drei Prozent gesunken ist, wird wahrscheinlich darüber diskutiert, ob es sinnvoll ist, sie auf zwei Prozent zu drücken und dafür einen weiteren Konjunkturabschwung zu riskieren.“



(Foto: Markus Kirchgessner) Olivier Blanchard: Der 73-jährige Ökonom findet, die Notenbanken hätten zu spät auf die Inflation reagiert.

Und dann ist da noch der argentinische Fußballschiedsrichter Facundo Tello, der die Fußballphrase vom „humorlosen Unparteiischen“ in eine ganz neue Dimension gehoben hat. Im argentinischen Supercup-Finale zwischen den Lokalrivalen aus Buenos Aires, Boca Juniors und Racing Club, verhängte Tello zehn Platzverweise – acht Rote Karten und zweimal Gelb-Rot. Das Spiel musste beim Stand von 2:1 für Racing in der Verlängerung abgebrochen werden, weil Boca nur noch mit fünf Spielern auf dem Platz stand. Einen Großteil der Platzverweise gab es wegen Tätlichkeiten und Beleidigungen. Tello wird voraussichtlich auch bei der nahenden Weltmeisterschaft in Katar pfeifen. Ein gewisser Nimbus dürfte ihm dort von der ersten Spielminute an sicher sein.

