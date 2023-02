Morning Briefing Wie sich das Ausbautempo bei den Erneuerbaren vervielfachen ließe

Guten Morgen, sehr geehrte Leserinnen und Leser,

übermorgen ins Wochenende fliegen? Lieber nicht! Die Gewerkschaft Verdi will am Freitag die Flughäfen Frankfurt, München, Stuttgart, Hamburg, Bremen, Dortmund und Hannover bestreiken. Der 24-stündige Warnstreik soll laut Verdi um null Uhr beginnen. Die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle sagte dem Handelsblatt: „Wir brauchen dringend bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten im Luftverkehr, sonst droht der nächste Chaossommer.“

Etwa 20 Prozent der im Zuge von Corona abgebauten Arbeitsplätze seien bis heute nicht neu besetzt worden, so Behle. Von den erhofften 2000 Flughafen-Arbeitskräften, die Arbeitgeber und Politik aus der Türkei holen wollten, seien weniger als 90 gekommen.

Wenn Deutschland seine Ziele beim Ausbau von Wind- und Solarenergie erreichen will, muss die Republik sich richtig ranhalten. 2030 soll der Anteil der Erneuerbaren am Stromverbrauch 80 Prozent betragen. Aktuell sind es knapp 50 Prozent. Um den Rückstand innerhalb von nur acht Jahren aufzuholen, müsste sich das Ausbautempo vervielfachen.

In einem 103-seitigen Papier, das dem Handelsblatt vorliegt, schlägt die bundeseigene Deutsche Energie-Agentur (Dena) einen Weg vor, wie das funktionieren soll – unter anderem mit Zuschüssen zu den Betriebskosten, staatlichen Abnahmegarantien für grünen Strom und einem staatlich induzierten Comeback der Solarindustrie. Das Papier hat die Dena für das Bundeswirtschaftsministerium erstellt. Minister Robert Habeck (Grüne) hat bei einem Branchentreffen vergangene Woche bereits signalisiert, dass er Teile der Forderungen aufnehmen will.

Besonders brisant: Laut Dena sind die ehrgeizigen Ausbauziele der Bundesregierung nur erreichbar, wenn die Technologie für die Energiewende zu einem großen Teil im Land produziert wird. Deutschland soll also nicht mehr, wie etwa derzeit in der Solartechnologie, abhängig sein von Exporteuren wie China. Dazu sei allerdings ein deutlich stärkeres Engagement des Staates nötig. Welche Schlussfolgerungen Habeck aus den Dena-Empfehlungen zieht, will er Branchenvertretern am kommenden Dienstag erklären.

(Foto: Paul Langrock/Zenit/laif) Der Ausbau der Erneuerbaren soll in Deutschland massiv beschleunigt werden.

Der Umbau im Team Biden geht weiter: Der US-Präsident hat die stellvertretende Vorsitzende der US-Notenbank Fed, Lael Brainard, zur Leiterin des Nationalen Wirtschaftsrats und damit zu seiner wichtigsten ökonomischen Beraterin ernannt. Das teilte gestern die US-Regierung mit. Weiter hieß es, Joe Biden wolle seinen Vertrauten Jared Bernstein zum Chef des Kollegiums der Wirtschaftsberater („Council of Economic Advisers“) des Präsidenten befördern. Bernstein ist bereits Mitglied in dem Expertengremium. Anfang des Monats hatte Biden bereits Jeff Zients zu seinem neuen Stabschef ernannt.

Die Umbauten gelten als Vorbereitung Bidens auf seine Kandidatur für eine zweite Amtszeit. Von der zeigen sich Demokraten allerdings mehrheitlich nicht begeistert. In einer gestern veröffentlichten Umfrage unter Parteimitgliedern sprachen sich 52 Prozent der Befragten dagegen aus, dass Biden sich ein zweites Mal um das Präsidentenamt bewirbt. Die Unterstützung sei ziemlich schwach, sagte ein Wahlforscher am Zentrum für Politik der Universität von Virginia, Kyle Kondik, der Nachrichtenagentur Reuters.

Aber: „Man braucht einen echten Gegenkandidaten, um dieses allgemeine Unbehagen in ein wirkliches Problem für Biden zu verwandeln.“ Derzeit zeichne sich indes kein demokratischer Herausforderer des Amtsinhabers ab – sollte Biden antreten, dürfte er die Kandidatur für die Demokraten sicher haben. Der ehemalige republikanische Präsident Donald Trump trifft in seiner Partei auf weniger Abneigung. In einer Umfrage unter mehr als 4400 Erwachsenen sprachen sich nur 40 Prozent der Republikaner gegen eine Präsidentschaftskandidatur Trumps aus. Dessen erste innerparteiliche Herausforderin steht jetzt fest: Gestern gab die Republikanerin und frühere UN-Botschafterin Nikki Haley ihre Kandidatur bekannt.

Immer nur in Indexfonds auf den Dax oder Dow zu investieren ist Ihnen zu langweilig? Aber Einzelaktien halten Sie als Privatanleger für zu spekulativ? Einen wenig bekannten Mittelweg zwischen beiden Börsenstrategien bieten Subindizes des Dax, auf die sich mit entsprechenden Fonds wetten lässt.

Der Export-Strategy-Index etwa enthält die zehn exportstärksten Aktien aus Dax und MDax – und zwar gemessen an dem Erlösanteil, der außerhalb Deutschlands erzielt wird.

etwa enthält die zehn exportstärksten Aktien aus Dax und MDax – und zwar gemessen an dem Erlösanteil, der außerhalb Deutschlands erzielt wird. Der Index „Seasonal Strategy“ friert den Dax-Stand Ende Juli ein und beginnt mit der Berechnung wieder am ersten Handelstag im Oktober. Die traditionell schwachen Börsenmonate August und September werden ausgeblendet.

friert den Dax-Stand Ende Juli ein und beginnt mit der Berechnung wieder am ersten Handelstag im Oktober. Die traditionell schwachen Börsenmonate August und September werden ausgeblendet. Der „Daxplus Family 30 Index“ umfasst Unternehmen, in denen die Familie des Gründers mindestens 25 Prozent der Stimmrechte hält oder ein Mitglied der Gründerfamilie im Vorstand oder Aufsichtsrat vertreten ist sowie mindestens einen Stimmrechtsanteil von fünf Prozent hält.

Handelsblatt-Börsenexperte Jürgen Röder hat sich noch eine Vielzahl weiterer Dax-Unterindizes angeschaut, die aber auf lange Sicht alle schlechter abschneiden als der Mutterindex. Bei der Export-, Saison- und Familienstrategie hingegen lag die Rendite seit Auflegung der Indizes höher als beim regulären Dax – jeweils inklusive Dividenden gerechnet. Auf mittlere Sicht von drei und fünf Jahren allerdings ließ sich der Dax nur mit der Saisonstrategie schlagen.

Morgens, halb zehn in Deutschland, wird nicht nur Knoppers gegessen, sondern auch Demokratie gelebt. Falls Sie heute Vormittag noch nichts vorhaben, könnten Sie sich zur genannten Uhrzeit in der Egon-Erwin-Kisch-Str. 106, Raum 2.22 (2. Obergeschoss) im Bürgeramt Berlin-Hohenschönhausen einfinden. Dort können Sie der öffentlichen Auszählung der 466 Wahlbriefe beiwohnen, die am Sonntag bei der Auszählung der Wahlen zum Abgeordnetenhaus liegengeblieben sind.

Nach dem bisherigen vorläufigen Ergebnis der Berliner Abgeordnetenhauswahl liegt die SPD hauchdünn mit 105 Stimmen vor den Grünen. Rein rechnerisch wäre es möglich, dass die Grünen aufgrund der 466 Briefwahlstimmen an der SPD vorbeiziehen. Die Wahrscheinlichkeit ist allerdings nicht besonders hoch. Die Stimmen stammen aus dem Bezirk Lichtenberg, der keine Grünen-Hochburg ist.

Um allen Spöttern und Zweiflern zuvor zu kommen: Es handelt sich offenbar tatsächlich um Briefwahlstimmen für die Wahl vom Wochenende. Nicht etwa um solche für die vorherige Wahl vom September 2021, die wegen der vielen Unregelmäßigkeiten wiederholt werden musste.

Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Ihr Vorsprung uneinholbar ist.

Herzliche Grüße

Ihr Christian Rickens

Textchef Handelsblatt