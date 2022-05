Morning Briefing Zeit, die Minuszinsen zu streichen

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

in den vergangenen Jahren haben sich Staat und Finanzwirtschaft so sehr auf das Wohl und Weh von Schuldnern eingestellt, dass sie Gläubiger als eine Art vergessene Spezies sahen.

Die Modern Monetary Theory sah sie nicht weiter vor. Man konnte sie mit negativen Zinsen malträtieren, und keine Finanz-„Amnesty“ meldete sich.

So ist es jetzt nicht weiter verwunderlich, dass anlässlich der Zinswende langsam ins Bewusstsein rückt, wie sehr Anleger davon profitieren könnten.

Vielleicht schaut man einmal hin, was ING Deutschland macht. Sie streicht als erste große Privatkundenbank von Juli an für fast die gesamte Klientel die Minuszinsen. Konkret: Die Freibeträge für Guthaben auf Giro- und Tagesgeldkonten steigen von 50.000 auf 500.000 Euro.

Die anderen Finanzinstitute sind da allerdings vorsichtiger. Ihr maximales Versprechen liegt darin, Negativzinsen zu streichen, wenn die Europäische Zentralbank ihrerseits den negativen Einlagenzins zurücknimmt. Das ist nur bedingtes Glück und kein unbedingter Wohlstand.

Es ist noch nicht so lange her, da war Apple das erste Unternehmen der Welt, das mehr als drei Billionen Dollar wert war. Die Welt jubelte und klickte willig auf der Maus herum, zu der Gründer Steve Jobs sein Publikum erzogen hatte.

Aus die Maus – nun drohen ausgerechnet die Ölprinzen von Saudi Aramco, ein Fossil der Weltökonomie, die Apple-Macher von der Spitze der Liste der wertvollsten Unternehmen zu stoßen. Innerhalb einer Woche verlor die Aktie Apple 226 Milliarden Euro an Wert. „Think different“ – den Slogan des Konzerns aus Cupertino haben wohl einige Investoren als Aufforderung zum Ausstieg interpretiert.

Kein Trost, aber doch ein wichtiger Schadensfall: Die Digitalwährung Bitcoin rutschte gestern erstmals seit Juli 2021 wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 30.000 Euro. Die Profiinvestoren ziehen weg, die Hobbyspekulanten bleiben.

Zwei Twitterkönige unter sich: der eine Multimilliardär, der andere Multiprovokateur, der eine Käufer, der andere Aficionado. Ungeachtet des öffentlichen Drucks will Elon Musk schon bald die Twitter-Verbannung des früheren US-Präsidenten Donald Trump rückgängig machen.

Sie war wegen Trumps Verstrickungen in den Komplott zum Sturm auf das Kapitol ausgesprochen worden. „Ich würde das Verbot aufheben“, sagte der designierte Twitter-Besitzer, es sei „moralisch falsch“ und „einfach nur dumm“ gewesen.

Trump war bei Twitter, Facebook und YouTube verbannt worden, nachdem er Sympathie für seine Anhänger bekundet hatte, die am 6. Januar 2021 das Kapitol in Washington stürmten. Die Meinungsfreiheit, von der Musk erzählt, ist in Wahrheit Propagandafreiheit.

Und sie bewegt sich doch, die Bundesregierung. Außenministerin Annalena Baerbock hat als erstes Mitglied des Kabinetts im Krieg die Ukraine besucht. Die Visite war überfällig und bewies kommunikative Fähigkeiten der Grünen-Politikerin, die sehr mit dem Buchhalter-Gestus des Kanzlers kontrastieren.

Präsident Wolodimir Selenski dankte der Deutschen bei einem Empfang für die Unterstützung im Krieg gegen Russland. Baerbock wiederum, die nach einem Termin im Massaker-Ort Butscha geschockt war, kündigte in Kiew an, was man noch nie von jemandem im Scholz-Kabinett gehört hat.

Deutschland müsse künftig, so die Außenministerin, komplett ohne Energie des „Aggressors“ Russland auskommen: "Deshalb reduzieren wir mit aller Konsequenz unsere Abhängigkeit von russischer Energie auf Null – und zwar für immer."

(Foto: dpa) Präsident Wolodimir Selenski begrüßt Außenministerin Annalena Baerbock.

Einen etwas schwächeren Eindruck hinterlässt dagegen in diesen Tagen Kollegin Christine Lambrecht aus dem Ressort Verteidigung, die im spottlustigen Berlin schon „Helikopter-Mutter“ genannt wird. Und die zudem belehrt wird, dass Luftwaffe und Lufthansa unterschiedliche Einheiten seien.

Grund für die Aufregung ist, dass Lambrechts 21-jähriger Sohn am 13. April mit ihr im staatlichen Hubschrauber von Berlin nach Schleswig-Holstein geflogen war.

Lambrecht besuchte ein Bataillon, anschließend ging es zum gemeinsamen Osterurlaub nach Sylt. Alles in Ordnung, „volle Übereinstimmung mit den Richtlinien“, morsen SPD und Ministerium. Doch manches wirkt dahin geschlampert.

So wirkte es zunächst so, als sei das private Begleichen der Kosten durch Lambrecht schon passiert, dann jedoch hieß es, eine Kostenrechnung werde derzeit erstellt. Das könne dauern.

Wenn’s der Wahrheitsfindung dient: Hier noch ein Zitat von Jean Cocteau, das man immer wieder mal bringen kann: „Ein halbleeres Glas Wein ist zwar auch ein halbvolles, aber eine halbe Lüge ist mitnichten eine halbe Wahrheit.“

Und dann ist da noch Fifa, wobei man bisher nicht sofort wusste, ob damit der in Kontostände verliebte Weltfußballverband gemeint war, oder das populäre Computerspiel des Konzerns Electronics Arts (EA).

Nun endet nach 30 Jahren die Zusammenarbeit. Der Gamingfußball heißt von Herbst 2023 an „EA Sports FC“. Der Anbieter spart sich eine jährliche Lizenzgebühr von rund 150 Millionen Dollar, die der Verband kräftig anheben wollte.

Und man fühlt sich nun komplett frei, nicht jedes Mal die Fußballfunktionäre fragen zu müssen, ob die ausgesuchten Drittfirmen genehm seien.

Geht es zum Beispiel um einen Sportartikel-Hersteller, habe man den Verbandspartner Adidas nehmen müssen.

Nun bläst der EA-Konzern zur Offensive auf das „Fußball-Metaversum“, sollte aber nie eine alte Weisheit des Bundestrainers Sepp Herberger vergessen: „Die Leute gehen ins Stadion, weil sie nicht wissen, wie es ausgeht.“

Ich wünsche Ihnen einen stimmungsvollen Tag.

Ihr

Hans-Jürgen Jakobs

Senior Editor

