Morning Briefing Zeitenwende mit Windparks in der Nordsee 

heute wollen wir zunächst nicht über fossile Energien reden, über Öl und Gas, das besser in Russland bleibt. Stattdessen steht jener Stoff im Mittelpunkt, der die Zukunft Europas und Deutschlands ausmachen soll: erneuerbare Energien. Es gibt endlich, nach den Bücklingen vor dem Emir in Katar und den Schiefergastouren in den USA, Bilder vom Aufbruch in die neue Zeit.

Sie stammen vom „Nordsee-Gipfel“ der Regierungen von Deutschland, Dänemark, Belgien und den Niederlanden in der dänischen Stadt Esbjerg. Dort beschloss das Quartett, gemeinsam den Ausbau von Windenergie im Meer voranzubringen. Der Plan: bis zum Jahr 2030 ihre Offshore-Leistung zu vervierfachen – auf gemeinsam mindestens 65 Gigawatt. Bis 2050 planen sie mit 150 Gigawatt, der Wind macht’s möglich.

Es geht um „Energieinseln“: hybride Offshore-Kooperationsprojekte, die Windparks und Stromnetze vereinen. Der Nordseeraum soll zur „Green Power Plant of Europe“ werden. Zusätzlich kommt die Erzeugung von grünem Wasserstoff mit der auf See gewonnenen Windenergie. Das sei „der Werkzeugkasten für das, was wir zu tun haben und in der nächsten Zeit tun werden“, kommentiert Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD): „Jetzt brechen wir auf.“ Wirtschaftsminister Robert Habeck wies in Esbjerg noch einmal auf die Bedrohung aus Moskau hin: „Damit reduzieren wir weiter die Abhängigkeit von Gasimporten.“

Die zweite relevante Nachricht zum grünen Rettungsplan kommt aus Brüssel. Dort will die EU-Kommission eine Pflicht zum Solardach einführen – jedes neue Haus soll künftig Solarzellen haben. Würden wir auf europäischen Dächern, so die Rechnung, flächendeckend Solarpanels anbringen, könnten wir auf diese Art ein Viertel des Strombedarfs decken. Auch diese Kalkulation ergibt: Import des russischen Gases ist künftig nicht mehr nötig. Das neue EU-Ziel: Bis 2025 plant die Kommission Photovoltaikanlagen mit 320 Gigawatt Leistung ans Netz zu bringen, und bis 2030 fast 600 Gigawatt.

Bloß weg von hier, das war gestern die Reaktion der Investoren an der Wall Street. Die Angst vor der Inflation ist abgelöst von der Angst vor dem Kampf gegen die Inflation, und in Wahrheit ist es die Angst vor Rohstoffschocks, der komplett vernagelten China-Covid-Strategie und der Entzauberung der überbewerteten Tech-Aktien. Dow Jones: minus 3,6 Prozent. Nasdaq: minus 4,7 Prozent. S&P: minus vier Prozent. Der Blick auf die höheren Kosten, den Investoren nun zur Pflicht erheben, führt zum Beispiel zu einer radikalen Abwertung des US-Einzelhändlers Target, dessen Kurs um 26 Prozent einbrach.

Extrem ist auch die Talfahrt von Tesla. Der vom international präsenten Poseur Elon Musk gelenkte Elektroautobauer büßte sieben Prozent ein, nachdem der Indexanbieter S&P Dow Jones Indices den Konzern aus seiner Gutes-Verhalten-Liste S&P 500 ESG eliminierte. Tesla mag gut für die Umwelt sein, doch der laxe Umgang mit Untersuchungen von Unfällen im Zusammenhang mit der Autopilot-Funktion sowie von Rassismus-Vorwürfen sorgten für zu viele Maluspunkte.

(Foto: dpa) Dahnke hatte den Posten bei dem Hersteller von Prothesen mit den Worten angetreten, die Rolle bei Ottobock sei ein Glücksfall für sie.

Der Börsengang des Orthopädiespezialisten Ottobock ist seit langem in der Pipeline, aber es kommt einfach nichts. Denn auf der Pipeline sitzt ja noch einer und hat Einfälle – der noch größte Gesellschafter, Firmenerbe Hans Georg Näder. So fand Näder jetzt, die erst im September 2021 berufene Finanzchefin Kathrin Dahnke müsse nach ihrer Einarbeitungszeit beim Prothesenhersteller wieder verschwinden. Es übernimmt ein 19 Jahre jüngerer Mann, Arne Kreitz, 42, dessen Installation durch Firmensenior Näder mit der Enthüllung begleitet wird, der Wechsel sei geplant gewesen und werde halt nur früher vollzogen. Die schwedische Private-Equity-Firma EQT wird ihren Investoren erklären müssen, warum es mit dem anvisierten Börsendebüt im Herbst 2022 wahrscheinlich auch wieder nichts wird.

Und dann ist da noch Eintracht Frankfurt, in der Fußball-Bundesliga gerade mal Elfter, in Europa aber Erster – jedenfalls in der Europa League. Die Kicker machten die alte politische Vision des legendären Ministerpräsidenten Georg August Zinn wahr: „Hessen vorn“ und besiegten die Glasgow Rangers in Sevilla nach Elfmeterschießen mit 6:5. Vor 42 Jahren hatten die Frankfurter zuletzt den Europapokal gewonnen, was auch 50.000 Fans im „Deutsche Bank Park“, dem früheren Waldstadion, vor den dort aufgebauten Screens verzückte. Der Triumph versetzte auch die sonst nüchterne „Frankfurter Allgemeine“ in einen Rausch: „Die weiße Bestie krallt sich den Pokal“.

Das Fußballglück dürfte auch dem Eintracht-Fan Paul Achleitner den heutigen Tag verschönern, an dem er nach zehn Jahren das Amt des Aufsichtsratschefs der Deutschen Bank an den Niederländer Alexander Wynaendts übergibt. Als der chronisch zu schlecht bewertete Achleitner 2018 mal wieder in die Kritik geraten war, hielt er sich an die Eintracht, die das DFB-Pokalfinale gegen Bayern München gewonnen hatte. Er zeigte ein Foto mit Fans, die ein Plakat hochhielten. Die Überschrift: „Totgesagte leben länger“.

Ein bisschen wollen wir es zum Schluss auch mit William Shakespeare halten: „Und wenn du den Eindruck hast, dass das Leben ein Theater ist, dann such dir eine Rolle aus, die dir so richtig Spaß macht.“

