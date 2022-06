Morning Briefing Zinsauftrieb: Hohe Zitterprämien für Schwellenländer

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

seit dem Beginn der Ukrainekrise beschleicht einen immer wieder der Verdacht, dass es jenseits der offiziellen Doktrin („volle Solidarität mit der Ukraine“) im sozialdemokratischen Teil der Bundesregierung eine inoffizielle Agenda gibt, die eher lautet: „Moskau bleibt wichtig – und Kiew nervt“.

Dieser Verdacht hat neue Nahrung bekommen durch seltsame Äußerungen von Jens Plötner, Abteilungsleiter Außenpolitik im Kanzleramt. Der diplomatische Chefberater von Scholz sagte bei einer Podiumsdiskussion in Berlin: „Mit 20 Mardern kann man viele Zeitungsseiten füllen, aber Artikel darüber, wie wird in Zukunft unser Verhältnis zu Russland sein, gibt’s jetzt irgendwie weniger.“ Und über die Ukraine: „Nur weil man angegriffen wird, wird man ja nicht automatisch ein besserer Rechtsstaat.“

CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen sieht in Plötners Äußerungen „die Fortsetzung des Irrtums, dass Deutschland sich selbst zugunsten eines positiven Verhältnisses zu Russland Zurückhaltung gegenüber der Ukraine auferlegt“. Nach Handelsblatt-Informationen gibt es unterdessen auch im Beraterkreis von US-Präsident Joe Biden Verstimmung.

Plötner war lange einer der engsten Wegbegleiter von Ex-Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) und wird als einer der Architekten einer Russlandpolitik gesehen, die auf ukrainische Interessen und Befindlichkeiten lange wenig Rücksicht nahm.

In der SPD-Fraktion wird der Diplomat dagegen als „klug, umsichtig, analytisch stark und geschickt“ beschrieben. Wir denken eher an Otto von Bismarck, der einst über einen Diplomaten geurteilt haben soll: „Er ist zwar ein Gesandter, aber kein geschickter.“

Einem Dauerkritikpunkt an der deutschen Ukrainepolitik hat das Kanzleramt gestern die Spitze genommen. Die Behörde veröffentlichte eine Liste aller bislang von Deutschland an die Ukraine gelieferten Waffen – bisher war die geheim. Doch wie mit so vielen Geheimnissen gilt auch hier: Sind sie erst einmal bekannt, wirken sie plötzlich gar nicht mehr interessant. Auf der Liste stehen ziemlich genau jene Lieferungen, über die man ohnehin schon in der Zeitung lesen konnte.

Dass inzwischen offenbar auch die ersten von sieben deutschen Panzerhaubitzen in der Ukraine angekommen sind, steht wiederum nicht auf der Liste, sondern wurde vom ukrainischen Verteidigungsminister in einem euphorischen Tweet gefeiert – inklusive Dank an die deutsche Verteidigungsministerin.

(Foto: AP) Pakistan kann sich kaum noch den Import von Teeblättern leisten.

Abwarten und weniger Tee trinken – Mit dieser ungewöhnlichen Strategie versucht derzeit Pakistan seine Schuldenkrise in den Griff zu bekommen. Bereits eine oder zwei Tassen weniger am Tag würden helfen, bat Planungs- und Entwicklungsminister Ahsan Iqbal die Bürger des Landes. Pakistan könne sich den Import der Teeblätter kaum noch leisten.

Der Staat gehört zu einer Reihe von Volkswirtschaften in Asien, Afrika und Südamerika, denen derzeit die Pleite droht. Hohe Preise für Energie- und Nahrungsmitteleinfuhren lassen die Devisenreserven dieser Länder schwinden. Und der Zinsanstieg in den USA hat gleich zwei Negativeffekte für die Schwellen- und Entwicklungsländer.

Zum einen leiten Investoren Kapital zurück in den Dollar-Raum.

Zum anderen haben sich viele der Staaten in ausländischen Währungen verschuldet, vor allem in US-Dollar. Der Zinsanstieg in den USA lässt auch den Kurs des US-Dollars steigen, sodass Zinszahlungen und Tilgungen für die Schwellen- und Entwicklungsländer in der Heimatwährung gerechnet deutlich teurer werden.

Im April hatte Sri Lanka erklärt, seine Auslandsschulden vorerst nicht mehr bedienen zu können – die erste Staatspleite einer Volkswirtschaft im Asien-Pazifik-Raum seit Jahrzehnten. Auch das kommunistisch regierte Laos steht der Ratingagentur Moody’s zufolge kurz vor dem Staatsbankrott.

Zugleich erreichen die so genannten „Zitterprämien“, die für die Anleihen hochverschuldeter oder politisch heikler Staaten gezahlt werden, beeindruckende Höhen. Wer sich etwa traut, Tunesien 1000 Dollar zu leihen, erhält dafür pro Jahr derzeit 332 Dollar Zinsen – wenn man sie denn erhält.

Zum Vergleich: Wie am Dienstag bekannt wurde, wird Deutschland am 6. Juli eine bis zum 15. August 2032 laufende Anleihe begeben und dafür jedes Jahr einen Zins von 1,7 Prozent zahlen. Einen Zinskupon von über 1,7 Prozent für eine zehnjährige Bundesanleihe gab es zuletzt im Januar 2014. Seit Sommer 2019 liegt der Kupon gar bei null Prozent. Mehr als die Rückzahlung des Kapitals war für Anleger seitdem nicht drin.

Staatsanleihen von kippeligen Schwellenländern sind eine geradezu mündelsichere Geldanklage verglichen mit all den digitalen Bildchen, die unter dem magischen Kürzel „NFT“ im vergangenen Jahr einen bemerkenswerten Hype erlebt hatten. Nun sind die Preise für „Bored Apes“ und vergleichbare Motivserien ähnlich abgestürzt wie die für Krypto-Investments.

Und wieder mal hat ein reicher alter Mann es schon immer gewusst: Für Microsoft-Gründer Bill Gates sind Kryptowährungen und NFTs „zu 100 Prozent basierend auf der Theorie des größeren Trottels“.

Soll heißen: Die Preise seien nur gestiegen, weil es immer noch jemanden gab, der bereit war, mehr zu bezahlen als der vorherige Käufer – seit jeher das klassische Symptom einer Spekulationsblase.

Und dann ist da noch ein wunderbarer Begriff, der seit gestern meinen Wortschatz bereichert: „Streckbetrieb“. Dahinter verbirgt sich nicht der kollektive Frühsport in der Reha-Klinik. Sondern die Idee, die drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke fortan mit reduzierter Leistung zu betreiben, damit die Brennstäbe länger halten – so könnten die Kraftwerke, die eigentlich zum Jahresende stillgelegt werden sollten, länger am Netz bleiben und helfen, die absehbare Energieknappheit im vor uns liegenden Winter zu lindern. Vorher müssten allerdings noch einige andere Hindernisse aus dem Weg geräumt werden.

Bei diesem Thema ist uns leider im gestrigen Morning Briefing ein Fehler unterlaufen, auf den uns ein freundlicher Leser hingewiesen hat: Ich hatte aus dem gedruckten Handelsblatt den Anteil des von Atomkraftwerken ins deutsche Netz eingespeisten Stroms falsch mit elf Prozent übernommen. Tatsächlich sind es nur rund sechs Prozent.

