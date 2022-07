Morning Briefing Zwei Personalien und die ganze Brutalität des Kriegs

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

zwei Personalien deuten auf die ganze Grausamkeit und Brutalität des Ukrainekriegs. So hat der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski zwei Schlüsselfiguren seiner Sicherheitsbehörden gefeuert.

Selenski begründete die spektakulären Entlassungen mit dem Umstand, dass aus diesen Behörden mehr als 60 Mitarbeiter in den russisch besetzten Gebieten geblieben seien und „mit dem Feind kollaborieren“, wie der Kiewer Regierungschef in einer Videoansprache erklärte.

Insgesamt gibt es 651 Strafverfahren gegen Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft und anderen Strafverfolgungsbehörden wegen Hochverrats und Kollaboration mit russischen Diensten. Der Feind ist näher, als einem lieb ist.

Vier Monate hat es gedauert, aber nun schlägt die russische Staatsgewalt zu: gegen die Journalistin Marina Owsjannikowa. Sie war am 14. März durch ihre live im russischen Fernsehen zu sehende Protestaktion gegen den Militäreinsatz in der Ukraine bekannt geworden, als sie hinter der Nachrichtensprecherin in der Sendung „Wremja“ des Senders Perwy ein Schild in die Kamera hielt: „Stoppt den Krieg. Glaubt der Propaganda nicht. Hier werdet ihr belogen.“ Außerdem rief sie: „Stoppt den Krieg!“, ehe die Live-Übertragung abrupt endete.

Owsjannikowa hatte erst am Freitag auf ihrem Telegram-Kanal ein Video und ein Foto publiziert, das sie mit einem Plakat an einer Uferpromenade in Moskau zeigt, im Hintergrund der Kreml. „Putin ist ein Mörder“, steht auf dem Plakat - und: „Seine Soldaten sind Faschisten.“ Nun wurde die Aktivistin festgenommen. Leider ist es nicht mehr so wie in der Friedenskampagne von John Lennon und Yoko Ono vor mehr als 50 Jahren: „War is over, if you want it.“

„Ziemlich blank“, das klingt erst einmal ziemlich brisant. Tatsächlich deuteten die Äußerungen des deutschen Heeresinspekteurs Alfons Mais zu Beginn der Ukrainekrise auf eine desolate deutsche Truppe mit Holzgewehren, im Volksmund auch als „Bundeswehr“ bekannt. Nun, gut vier Monate nach Wladimir Putins Reprise der Methoden des Zweiten Weltkriegs, äußert sich Mais im Handelsblatt-Gespräch etwas dezenter. Die Bundeswehr sei nicht ausreichend gerüstet für die Landes- und Bündnisverteidigung, befindet der oberste Heeresgeneral: „Wir kriegen alles hin, wenn uns genügend Vorbereitungszeit gegeben wird. Aber wenn es ganz schnell gehen muss, haben wir Probleme.“

Bei der Abgabe von Waffen sei die hiesige Armee bis an die Grenze gegangen, sagt Mais noch, und warnt zugleich, die russische Armee zu unterschätzen. Es sei fraglich, wie lange Kiew einen „Zermürbungs- und Abnutzungskrieg“ durchhalten könne.

Fazit: Frei nach Karl Kraus schließt ein Krieg zuerst die Hoffnung ein, es möge einem besser gehen, gefolgt von der Erwartung, dass es dem anderen schlechter ergehe, dann von der Genugtuung, dass es dem anderen auch nicht besser geht, was schließlich alles beendet wird durch die ganz große Überraschung: dass es beiden schlechter geht.

Als Konjunkturgift hat der Verband der Forschenden Arzneimittelhersteller die steigenden Energiepreise bezeichnet. Bis 2024 seien demzufolge deutliche Preissteigerungen durch teureres Gas und Öl zu erwarten, so die zwei Autoren einer Studie. Das koste letztendlich Wohlstand, und der Staat könne die Belastungen nicht mehr ausgleichen, sondern nur noch umverteilen, erklären sie. Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, sieht demgegenüber noch kein Ende der Preisrally, die in Wahrheit eine Preis-Stampede ist: „Wir werden mit hoher Wahrscheinlichkeit nie mehr wieder das Niveau von vor der Krise erreichen.“

Vielleicht müssen wir „Wohlstand“ nicht nur mit Zahlen aus dem Bruttoinlandsprodukt unterlegen, sondern auch darlegen, dass wir uns nur „wohl“ fühlen, wenn Europa für Werte, Freiheit und Demokratie eintritt, und nicht bei jedem ersten Widerstand gegen Sanktionen einknickt. Mit Verlaub an alle Zweifler in der CSU, AfD oder Viktor Orbans Rechtsaußenpartei „Fidesz“: Politischer „Unwohlstand“ ist immer schlimmer als etwas weniger Wachstum.

(Foto: AP) Der italienische Premier bot vergangene Woche seinen Rücktritt an.

Eine Welle der Solidarisierung gilt dem italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi, der nach üblen Rochaden der Regierungspartei Fünf-Sterne-Bewegung den Rücktritt ankündigte, den der Staatspräsident abgelehnt hat. Wirtschafts- und Berufsverbände fordern den Ex-Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB) zum Bleiben auf – von den Banken über die Stahlkocher bis hin zu Bauunternehmen und der Landwirtschaft.

Man fürchtet die Totalblockade des Landes, die Milliarden-Überweisungen der EU-Kommission aus dem Europäischen Wiederaufbauplan gefährden könnte. Eine Folge von Draghis Rücktritt könnten vorzeitige Neuwahlen Anfang Oktober sein, die das Land in neue Unsicherheit stürzen würde.

In einem Appell aus dem Gesundheitssektor heißt es: „Wir können uns jetzt keine Krise leisten. Im Namen der Frauen und Männer der Gesundheits- und Sozialberufe richten wir einen herzlichen Appell zur Einigkeit und Verantwortung.“

Carlo Bonomi, Präsident des Arbeitgeberverbandes Confindustria, hatte zuvor der Fünf-Sterne-Partei „totale Verantwortungslosigkeit“ vorgeworfen, „die uns sprachlos macht“.

Und dann ist da noch die nächste Hitzewelle, die sich verlässlich ankündigt wie der nächste Transfer des FC Bayern München. Rekordtemperaturen und Wasserknappheit setzen Südeuropa in Alarm, und für Teile Westfrankreichs wurde bereits am Sonntag die höchste Hitzewarnstufe ausgerufen. Alarmlevel rot. Inmitten des Temperaturschocks (erwartet werden subito mehr als 40 Grad Celsius) treffen sich Umweltpolitiker aus 40 Staaten am heutigen Montag in Berlin, um die nächste Klimakonferenz in Ägypten vorzubereiten.

Im Mittelpunkt der Überlegungen steht, mit der Ressource Wasser künftig besser umzugehen. Städte müssten künftig stärker Wasser speichern können, so wie ein Schwamm, meint Uli Paetzel, Präsident der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall: „Das Schwammstadtprinzip muss zum Leitbild für Stadtplanung werden.“ Wem das zu schwammig ist, dem sei unsere Analyse im Politikteil empfohlen.

(Foto: dpa) Rekordtemperaturen und Wasserknappheit alarmieren die südeuropäischen Länder.

Unvergessen die Definition von Thomas Alva Edison: „Ich bin ein guter Schwamm, denn ich sauge Ideen auf und mache sie dann nutzbar. Die meisten meiner Ideen gehörten ursprünglich anderen Leuten, die sich nicht die Mühe gemacht haben, sie weiterzuentwickeln.“

Ich wünsche Ihnen einen großen Erfolg zum Wochenanfang, wo immer Sie auch gerade Ideen aufsaugen. Und zu den vielen Stimmungskillerthemen sagen wir diesmal ganz einfach: „Schwamm drüber!“

