Weekend-Briefing Die Sorgen der Unternehmer: Der Wochenrückblick des Chefredakteurs

zu den ganz besonderen Veranstaltungen des Handelsblatts gehört jedes Jahr die Gala der Hall of Fame, bei der unsere Redaktion zusammen mit der Stiftung Familienunternehmen und KPMG bemerkenswerte Persönlichkeiten der deutschen Unternehmenslandschaft auszeichnet.

In diesem Jahr wurden Brigitte Vöster-Alber, Andrea Alber, Sandra Alber und Marc Alber von Geze, Otto Julius und Clemens Maier vom Spiele-Hersteller Ravensburger sowie Ortwin Goldbeck, Jörg-Uwe Goldbeck, Joachim Goldbeck und Jan-Hendrik Goldbeck von dem gleichnamigen Bauunternehmen in die Hall of Fame aufgenommen.

Handelsblatt-Chefredakteur Sebastian Matthes zeichnete Jan-Hendrik und Jörg-Uwe Goldbeck, Sandra und Andrea Alber, Clemens und Valerie Maier, Joachim und Ortwin Goldbeck (v.l.) aus. (Foto: Marc-Steffen Unger für Handelsblatt) Die Neumitglieder der Hall of Fame der Familienunternehmen

Ich schätze die Veranstaltung auch deshalb so sehr, weil man in den vielen intensiven Gesprächen an diesem Abend stets tiefe Einblicke in die Gefühlslage der Unternehmerinnen und Unternehmer dieses Landes erhält.

Einerseits, das merkt man, war die Unsicherheit lange nicht so groß. Da sind die logistischen Disruptionen in den weltweiten Lieferketten, unter denen die deutschen Weltmarktführer besonders leiden, die unsichere Gas-Versorgungslage, die Frage, wohin es die Rohstoffpreise noch treibt und die Sorge, dass die Inflation zu einem Dauerphänomen werden könnte.

Aber mindestens ebenso groß, das fand ich bemerkenswert, sind die Sorgen wegen des fehlenden Personals. Auf allen Ebenen. Und es fehlen längst nicht mehr nur die Fachkräfte. Es ist die große Arbeiterlosigkeit, die wirklich alle bewegt.

Interessanterweise ist die große Unsicherheit für viele kein Grund für Pessimismus. Und so gab es auch viele optimistische Stimmen an dem lauen Sommerabend, über die Chancen des grünen Umbaus der Wirtschaft zum Beispiel, und technologische Innovationen. Und wenn man keine Mitarbeiter findet, sagte einer, dann müssten wir eben schneller automatisieren.

Dazu passt übrigens auch unser großer Wochenend-Report, in dem sich ein Autorenteam rund um Handelsblatt-Reporter Frank Specht mit den Strategien gegen die Arbeiterlosigkeit beschäftigt. Was mich an der Geschichte überrascht hat, sind die vielen Technologien, die gegen den Arbeitskräftemangel sogar im Dienstleistungssektor helfen können. Zum Beispiel in der Luftfahrt, wo neue Scanner, ähnlich wie Computertomografen in der Medizin, so gründlich arbeiten, dass Passagiere bei der Sicherheitskontrolle Flüssigkeiten und elektronische Geräte nicht mehr auspacken müssen. Niemand müsste hundertmal am Tag daran erinnern, doch bitte den Laptop in die graue Kiste zu legen. Und seien wir ehrlich: Es wäre besser. Für alle Beteiligten.

(Foto: Thomas Kuhlenbeck) Der Roboter als Retter: Mithilfe von Automatisierung ließe sich die gleiche Arbeit von weniger Menschen erledigen.

Was uns diese Woche sonst noch beschäftigt hat:

1. Das Drama um Uniper zeigt, wie prekär die Lage an den europäischen Energiemärkten ist. Weil Russland die Gaslieferungen immer weiter drosselt, muss das Unternehmen Ersatz am Markt beschaffen – zu viel höheren Preisen. Das bringt den Energieversorger in solche Bedrängnis, dass der Konzern mittlerweile mit der Bundesregierung über Staatshilfen spricht. Nach Analystenschätzungen verliert Uniper aktuell 900 Millionen Euro pro Monat. All das schockte die Anleger so sehr, dass die Uniper-Aktie zeitweise um mehr als 20 Prozent einbrach. Dahinter steckt auch die Sorge vor dem Lehman-Moment der Energiewirtschaft.

2. Eine Handelsblatt-Story hat vergangene Woche besonders hohe Wellen geschlagen – und sie kam aus Stuttgart: Mein Kollege Franz Hubik erfuhr von Mercedes-Insidern, dass der Autohersteller die A-Klasse aus dem Programm nehmen will. Marge statt Menge ist das neue Motto. Doch das ist langfristig durchaus eine riskante Strategie. Immerhin ist die A-Klasse das meistverkaufte Modell des Konzerns. Es sei ein Fehler, Autos nur noch für Reiche und Superreiche zu bauen, sagte prompt der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann.

(Foto: Daimler AG) A-Klasse Limousine von Mercedes-Benz: Ab Mitte des Jahrzehnts wird der Konzern die Modellreihe nicht mehr bauen.

3. Das wirksamste Instrument gegen die Klimakrise sind übrigens nicht Verbote – sondern neue Technologien, wie diese faszinierende Geschichte zeigt: Unser Technologie-Team beschreibt, wie CO2 immer öfter vom Klimakiller zu einem wertvollen Rohstoff wird. Kleidung, Kosmetik und Baumaterialien werden mittlerweile aus „recyceltem“ CO2 hergestellt – und noch viel mehr.

4 .Gestern dann der neue Rekord: Die Inflationsrate im Euro-Raum kletterte im Juni auf 8,6 Prozent. Das hat natürlich Folgen – und so sind sich Ökonomen längst einig: Die Risiken für die Wirtschaft waren lange nicht so groß wie in diesen Tagen. Auf diese fünf Brandherde sollten Sie besonders achten.

5. „Wir gehen in Deutschland sehr schweren Zeiten entgegen“, sagt auch Jens Ehrhardt, einer der bekanntesten Börsenstrategen Deutschlands im großen Interview. Er rechnet mit einer Rezession – und mit höchst unangenehmen Folgen für die Börse. Wer Aktien besitzt, sollte dieses Gespräch besonders gründlich lesen.

6. Dieses Land erlebt einen Verkehrsinfarkt. Wenn Sie – so wie ich – in den vergangenen Tagen viel Zeit an Bahnhöfen oder Flughäfen verbringen mussten, konnten Sie das Chaos mit eigenen Augen verfolgen: endlose Schlangen an der Sicherheitskontrolle, gestrichene Flüge, von denen die Passagiere erst nach dem Boarding erfuhren, und Warten am Gepäckband bis weit nach Mitternacht. Schuld an dieser Misere seien, so urteilt Luftfahrtexperte Jens Koenen, nicht nur die Lufthansa oder die Deutsche Bahn – sondern das „Preisdumping“, das die „Luftfahrt über Jahre kaputt gemacht hat“. Er fordert: „Reisen muss teurer werden.“ Ich fürchte, er hat Recht.

(Foto: IMAGO/Marc John) Dass die Fluggäste nun endlos warten müssen, ist auch eine Folge des jahrelangen Preiskampfes in der Luftfahrt.

7. In einem bemerkenswerten Interview hat diese Woche der Chef des US-Ölkonzerns Exxon Mobil – der in Deutschland 1000 Esso Tankstellen betreibt – mit der deutschen Energiepolitik abgerechnet. Vor allem mit dem Tankrabatt. Die hohen Ölpreise seien die Folge eines knappen Angebots, sagte Darren Woods im Handelsblatt. Das Letzte, was man in so einer Situation tun sollte, sei es, „zusätzliche Nachfrage anzuregen“.

8. Zu den meistgelesenen Themen gehören seit Wochen die Texte über den Immobilienmarkt. Wo sind Immobilien zu teuer? Wo fallen die Preise schon wieder? Und: Was ist mein Haus eigentlich wert? Mit vielen dieser Fragen beschäftigt sich die Handelsblatt-Trendviertel-Serie, die Woche für Woche beschreibt, was auf Hausbesitzer in den wichtigsten deutschen Regionen zukommt. In der Stadt Düsseldorf, in der ich wohne, wurden im vergangenen Jahr fast 1,8 Milliarden Euro in neue Wohnungen investiert und damit neun Prozent mehr als im Vorjahr. Die Hauspreise stiegen um 12,7 Prozent. In München stiegen die Preise um über zehn Prozent. In Hamburg wiederum Klettern die Immobilienpreise vor allem in den Außenbezirken. Weitere Analysen hat unser Immobilienteam über die Städte Köln, Frankfurt, Dresden sowie Wiesbaden und Mainz verfasst.

9. Hinter uns liegt eine Woche mit großen Gipfeln. Erst G7 in Elmau, kurz darauf trafen sich die Nato-Mitglieder in Madrid. Handelsblatt-Meinungschef Jens Münchrath geht nach diesen Gipfeltagen optimistisch ins Wochenende: „Wladimir Putin hat, zumindest was die Nato angeht, das Gegenteil dessen erreicht, was er eigentlich mit der Invasion bezweckte: den Westen spalten oder gar marginalisieren, indem er die USA Stück für Stück aus Europa herausdrängt. Der Kriegsherr hat sich verkalkuliert.“

