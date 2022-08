Weekend-Briefing Geschäftsmodell Deutschlands in Gefahr: Der Wochenrückblick des Chefredakteurs

In keinem anderen EU-Land ist die Wirtschaft im zweiten Quartal so langsam gewachsen wie Deutschland. Es gibt Lösungen, allerdings sind diese nicht einfach.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Gespräche mit Ökonominnen und Ökonomen sind kein Vergnügen dieser Tage. Sie laufen bestenfalls so ab: „Stimmung weitgehend stabil auf miesem Niveau“, so beschreiben die Experten der Deka die aktuelle Lage. Die Zeichen, ich kann es Ihnen heute Morgen nicht ersparen, stehen auf Krise – und die trifft Deutschland ganz besonders. Das deutsche Geschäftsmodell, so argumentiere ich im Editorial unserer Wochenendausgabe, steckt in der Krise. Kein anderes EU-Land ist im zweiten Quartal so langsam gewachsen.

Dafür gibt es keine einfachen Lösungen. Aber es gibt Lösungen. Die große Chance für Deutschland ist die nächste Phase der Digitalisierung, die gerade beginnt. In der ersten Phase wurde die Kommunikation und Unterhaltung digitalisiert. Nun werden Geschäftsprozesse und Industrieanlagen automatisiert.

Das beste Beispiel dafür ist Celonis, das wertvollste Start-up Deutschlands. In einer Zeit, in der die Krisensignale kaum noch zu übersehen sind, hat das Münchner Unternehmen diese Woche eine Milliarde Dollar bei Investoren und Banken eingesammelt. Celonis wertet Daten von Unternehmen aus und hilft ihnen, ihre Prozesse zu automatisieren. Ein Großkonzern etwa sparte 100 Millionen Euro, weil die Software aufdeckte, dass der Konzern massenhaft Rechnungen doppelt zahlte.

Über die faszinierende Geschichte und wie alles begann, habe ich für meinen Podcast Disrupt diese Woche mit Celonis-Mitgründer Alexander Rinke gesprochen. Weil er nach seinem Auslandssemester in Paris Geld brauchte, heuerte er in einer studentischen Unternehmensberatung an. In der Küche einer Studentenbude entstand dann die Idee für das Milliarden-Unternehmen. Heute gehören Telekom, Siemens und die Deutsche Bank zu seinen Kunden. Und er hat noch viel vor: „Wenn wir unser Ziel erreichen, haben wir nicht groß genug gedacht.“

Mittlerweile ist Celonis 13 Milliarden Dollar wert. Zum Vergleich: Die Commerzbank kommt auf knapp sieben Milliarden Euro.

Celonis-Co-Gründer Alexander Rinke ist im Podcast Handelsblatt Disrupt zu Gast.

Was uns diese Woche sonst noch beschäftigt hat:

1: Für Wirtschaftsminister Robert Habeck war es eine lange Woche. Zusammen mit Kanzler Olaf Scholz flog er erst nach Kanada, um neue Energiekooperationen zu vereinbaren. Dann flog ihm und der ganzen Bundesregierung die Debatte über die Gasumlage um die Ohren, als sich herumgesprochen hatte, dass von der Umlage auch Energiefirmen profitieren, die Milliardengewinne machen. Das Handelsblatt hatte das schon vor Tagen zum Thema gemacht. Und zum Ende der Woche setzte Habeck dann noch einen wichtigen Akzent für viele Stromkunden, als herauskam, dass sein Ministerium den Strommarkt grundlegend umbauen will, damit die Preise für Verbraucherinnen und Verbraucher und die Industrie wieder sinken. Unser Berliner Büro hat die Details zu dem brisanten Plan.

2: Unternehmen stecken nämlich längst in der Energiepreisfalle. Aktuell zahlen Industriebetriebe in Deutschland neun Mal mehr für Gas als ihre US-Konkurrenten, wie neueste Zahlen zeigen. Dass das auf dem Weltmarkt nicht dauerhaft gut gehen kann, versteht jeder Achtklässler.

3: Im Bundeswirtschaftsministerium entsteht ein weiterer, folgenschwerer Plan: Habecks Beamte wollen die China-Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft reduzieren. Deshalb leiten sie einen bemerkenswerten Kurswechsel ein. Jahrelang hatte Berlin Investitionen deutscher Firmen in anderen Ländern mit Garantien abgesichert, vor allem Investitionen in China. Das Wirtschaftsministerium will diese Investitionsgarantien nun begrenzen. Die Planspiele von Habecks Beamten gehen aber noch weiter, erfuhr unser Berliner Büro: Auch ein Instrument zur Investitionskontrolle auf fremdem Boden steht zur Debatte.

4: Habeck treibt die Debatten. Kanzler Olaf Scholz dagegen wirkt wie ein Getriebener. Und das Verhältnis der beiden ist längst das spannendste Duell der deutschen Politik. Das zeigte sich auf ihrer gemeinsamen Reise nach Kanada überdeutlich, wie Julian Olk und Martin Greive beschreiben. Es sollte dort um die Energiezukunft gehen. Doch es war auch der Wettstreit von zwei völlig unterschiedlichen Politiker-Typen.

Robert Habeck (l.) und Olaf Scholz: Möchtegernkanzler gegen Kanzler.

5: Diese Zahlen dürften Wladimir Putin beunruhigen: Zwischen Januar und Mai schrumpfte die Bevölkerung um 86.000 Menschen – pro Monat. Wladimir Putin versucht zwar, mit Geld und Marketing die Geburtenrate zu erhöhen. Doch das dürfte kaum helfen. Vor allem junge, gut ausgebildete Fachkräfte verlassen das Land. Man kann es auch so sagen: Russlands Zukunft ist auf der Flucht.

6: Weltweit wird der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski als Held gefeiert. Doch im eigenen Land gerät er zunehmend unter Druck, beobachtet mein Kollege Mathias Brüggmann. Hat Selenski Warnungen der USA vor einem russischen Angriffskrieg leichtfertig ignoriert? Seine Kritiker sehen das so. Dem Land droht nun auch noch eine innenpolitische Krise.

7: Bis in viele kleine Details haben Handelsblatt-Reporter die Folgen des Wirecard-Skandals ausgeleuchtet. Diese Woche hatten sie wieder einmal große News: Die Abschlusprüferaufsicht (Apas) kommt offenbar zu dem Schluss, dass die Wirtschaftsprüfer von EY über Jahre ihre Berufspflichten verletzt haben. Das erfuhren meine Kollegen von Insidern. Um den nun absehbaren Strafen zu umgehen, erwägen einige Prüfer nun, ihre Lizenz zurückzugeben. EY stehen schwierige Jahre bevor.

8: Der Abgang von Adidas-CEO Kasper Rorsted ist die Personalie der Woche. In einem Handelsblatt-Interview hatte er vor einigen Wochen bereits Fehler eingeräumt: Schwächen im China-Geschäft. Gesenkte Prognosen. Die Selbstkritik half am Ende nicht – er muss seinen Posten räumen. Was bei Adidas in den vergangenen Monaten hinter den Kulissen ablief, haben Axel Höpner und Michael Scheppe recherchiert.

9: Nach 13 Jahren des Hypes rutscht der Immobilienmarkt in die Krise. Wohnungen, die bis vor wenigen Monaten noch fast blind gekauft wurden, gehen nicht mehr weg. Finanzierungen kommen nicht zustande, Bauprojekte werden gestoppt.

In einer großen Analyse zum Wochenende beschreibt unser Immobilienteam, was all das für Eigentümer, Anleger und Immobilienunternehmen bedeutet; welche Fragen Sie sich vor dem Kauf einer Immobilie stellen sollten und und wo sich die höchsten Renditen mit Mieten erzielen lassen.

Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende.

Herzlichst,

Ihr

Sebastian Matthes

Chefredakteur Handelsblatt

PS: Einer der schönsten Orte Düsseldorfs ist die Dachterrasse unseres Verlagshauses, und eine der schönsten Veranstaltungen ist unser Terrassengespräch. Diese Woche hatten wir bei herrlichem Wetter knapp 100 Menschen zu Gast, um über die Zukunft unseres Landes zu diskutieren. Auftakt des Abends war ein Gespräch mit Rafael Laguna de la Vera, dem Direktor der Bundesagentur für Sprunginnovation, Zoé Fabian, der Deutschlandchefin der Beteiligungsfirma Eurazeo, und Alexander Rinke, Co-Gründer von Celonis. Das Fazit der Runde: Europa hat beste Chancen, zu einem der entscheidenden Tech-Hotspots der Zukunft zu werden. Aber es liegt viel Arbeit vor uns.

