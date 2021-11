Weekend-Briefing Globale Nachhaltigkeitsrevolution: Der Wochenrückblick des Chefredakteurs

Es mehren sich die Stimmen, dass die Klimakrise mit technologischen Innovationen bewältigt werden muss. Es steht eine grüne Revolution bevor. Was uns die Woche noch beschäftigt hat.

ich habe in meinem Leben viele Interviews geführt. Gespräche, die mitunter Schlagzeilen gemacht oder Debatten ausgelöst haben. Und es gab viele interessante Momente in diesen Gesprächen, überraschende Aussagen, persönliche Einblicke, emotionale Ausbrüche. Zu den ganz besonderen Gesprächen gehört ein Interview, das ich vergangene Woche für meinen Podcast Handelsblatt Disrupt mit dem Historiker Yuval Noah Harari geführt habe. Wir haben über die Welt nach Corona gesprochen, die Klimakrise – und die Gefahr durch nicht-organische Lebewesen, die der Mensch gerade erschafft.

In dem einstündigen Gespräch sagte Harari: „Geschichte ist nicht deterministisch. Was in den nächsten Jahren passieren wird, hängt von unseren Entscheidungen ab.“ In Zeiten der Klimakrise gilt das ganz besonders. Harari meint, dass die Lösung dieser Krise vor allem mit Hilfe technologischer Innovationen bewältigt werden muss, „weil es sehr lange dauert, das menschliche Verhalten grundlegend zu verändern“.

Einen ähnlichen Gedanken äußerte auch Al Gore. Im Handelsblatt-Interview sagte der ehemalige US-Vizepräsident, die Welt stehe am Beginn „einer globalen Nachhaltigkeitsrevolution, die zum Teil durch maschinelles Lernen, Künstliche Intelligenz, das Internet der Dinge und erstaunliche Fortschritte in der Biotechnologie vorangetrieben wird“. Sie habe „das Ausmaß und die Auswirkungen der industriellen Revolution, gepaart mit der Geschwindigkeit der digitalen Revolution“.

Die Handelsblatt-Redaktion teilt diesen Optimismus. Denn ein guter Teil dieser grünen Revolution wird in Deutschland stattfinden. In einer umfangreichen Titelgeschichte porträtieren wir die 50 wichtigsten grünen Vordenker. Wissenschaftlerinnen, Unternehmer und Führungskräfte, die diesen Wandel mit Ideen, Innovationen und nachhaltigen Geschäftsmodellen vorantreiben.

50 Pioniere: Deutschlands entscheidender Vorteil im Kampf gegen den Klimawandel sind die vielen klugen Köpfe, die an diesem Thema arbeiten.

Natürlich wird dieser Umbau ein ungeheurer Kraftakt. Gleichzeitig kann der Schutz des Klimas aber auch Wachstum und Wohlstand schaffen, wie meine Kollegin Kirsten Ludowig in einem sehr lesenswerten Essay beschreibt.

Was uns diese Woche sonst noch beschäftigt hat:

1. Seit Wochen schwelt der Konflikt im VW-Konzern. Und seit Wochen berichtet das Handelsblatt-Autoteam im Detail über den Konflikt zwischen Konzernchef Herbert Diess, der das Unternehmen gern schneller transformieren würde und dem Betriebsrat, der sich um die Zukunft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort Wolfsburg sorgt. Diese Woche kam es, wie das Handelsblatt exklusiv berichtete, zum Showdown: Prominente Aufsichtsratsmitglieder sprachen Diess das Misstrauen aus. Nach dem Bericht brach der Aktienkurs des Unternehmens zeitweise ein. Kurz darauf konkretisierte VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo ihre Kritik: Die Ideen des Konzernchefs über den massiven Stellenabbau seien bedenklich, außerdem hake es im operativen Geschäft, sagte sie im Handelsblatt. Hinter dem Konflikt steht allerdings auch die Frage, ob ein Konzern wie VW überhaupt transformierbar ist. Die VW-Eigentümerfamilien Porsche und Piëch glauben jedenfalls daran – und halten an Diess fest.

(Foto: Reuters) VW-Chef Herbert Diess ist insbesondere bei den Arbeitnehmervertretern hoch umstritten.

2. Die Coronalage spitzt sich dramatisch zu. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz hat mit 169,9 den Höchststand der dritten Coronawelle im Frühjahr übertroffen. Die Gesundheitsminister aus Bund und Ländern bezeichnen das als „besorgniserregend“ und empfehlen auf ihrer Konferenz in Lindau mehr Tests in Alten- und Pflegeheimen und mehr Unterstützung für Pflegekräfte. Und doch hat man das Gefühl, dass dieses Land unvorbereitet in diese neue Welle stolpert. Wieder einmal.

3. Die Koalitionsverhandlungen geraten ins Stocken, weil die Ampel-Verhandler bei den Themen Klima und Finanzen nicht vorankommen. Klarer wird derweil nur, was es nicht geben wird, ein Digitalministerium zum Beispiel, wie Teresa Stiens und Dietmar Neuerer aus dem Berliner Handelsblatt-Büro berichten. Der Grund? Es wäre zu kompliziert. „Die Zukunft wird abgesagt, aus rein parteipolitischen Gründen“, kommentiert lakonisch Politikchef Thomas Sigmund.

4. Aus Sicht ihrer künftigen Koalitionspartner ist es ein Affront: Grünen-Chefin Annalena Baerbock räumt ein Versagen ihrer Partei bei den Ampel-Verhandlungen ein und fordert in einem Brief an Ökoaktivisten wie Greenpeace, nun den Druck auf SPD und FDP zu erhöhen. Die Umweltverbände reagieren natürlich prompt.

(Foto: imago images/Jens Schicke) Enges Verhältnis: Die Grünen-Chefin Annalena Baerbock sucht Schützenhilfe bei den Ökoaktivisten von Greenpeace.

5. In einem spannenden Handelsblatt-Interview stritten diese Woche Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz und UBS-Chefökonom Paul Donovan über die Rolle der Banken im grünen Umbau der Wirtschaft. Stiglitz fordert, Investitionen in klimaschädliche Industrien, etwa in Kohle und Öl, abzulehnen. Donovan hält dagegen: Wenn Banken die Investitionen aussetzen, holen sich die Unternehmen die „Finanzierung von jemand anderem, vielleicht zu schlechteren Konditionen“. Vielleicht könne man besser schlafen, wenn man so eine Finanzierung von Anfang an ablehne – „aber das Klima rettet man damit auch nicht“.

6. Extreme Wetterlagen werden häufiger und verändern schon jetzt das Leben von Millionen Menschen auf der Erde. Anlässlich der Weltklimakonferenz haben Handelsblatt-Korrespondentinnen und -Korrespondenten gezeigt, wo die Folgen des Klimawandels sichtbar sind: Eine Weltreise von den USA über Haiti, Italien und Russland bis nach Thailand, Indonesien und Japan.

7. Für die Industrie bedeutet der grüne Umbau eine riesige Chance: Jedes Jahr holt der Mensch mehr als 100 Milliarden Tonnen Rohstoffe wie Öl, Gas und Metalle aus der Erde. Nur 8,6 Prozent davon werden wiederverwendet. Gelänge es, aus dem Abfall die ursprünglichen Stoffe wiederzugewinnen, könnten Probleme wie Umweltverschmutzung oder Lieferengpässe gleichzeitig behoben und das Klima geschützt werden. Nebenbei könnte ein 800-Milliarden-Euro schwerer Markt entstehen. Wie das gelingen kann, zeigt dieser faszinierende Report von Kathrin Witsch und Bert Fröndhoff.

8. Jahrelang galt auf dem Markt für E-Auto-Batterien: Je mehr desto besser. Und so wurde gefordert und gefördert. Milliarden fließen in neue Anlagen. Doch nun, das zeigen Handelsblatt-Recherchen, drohen gewaltige Überkapazitäten bei der Zellproduktion. Diese Batterie-Blase könnte der gesamten Industrie schaden.

9. Diese Geschichte hat mich in den vergangenen Tagen am meisten überrascht: Wegen der stark steigenden Gaspreise wird nun auch das Abgasreinigungsmittel „Ad Blue“ knapp. Nicht mehr nur fehlende Lastwagenfahrer bedrohen nun die Lieferketten vor dem Weihnachtsgeschäft. Wegen des fehlenden Mittels rechnen Speditionen bereits damit, bald Teile ihrer Flotten stilllegen zu müssen.

