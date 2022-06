Weekend-Briefing Handelsblatt Innovation-Week: Der Wochenrückblick des Chefredakteurs

Die Innovation Week hat gezeigt, wieviel Potenzial in Europa steckt. Zu den Highlights gehörten Gespräche mit Biontech-Mitgründer Ugur Sahin und Infineon-CEO jochen Hanebeck.

uns stehen schwierige Monate bevor. Die Zinswende verursacht Turbulenzen an den Finanzmärkten. Mit den steigenden Anleiherenditen in Südeuropa kehrt die Angst vor einer neuen Euro-Krise zurück. Und gleichzeitig dreht Wladimir Putin langsam den Gashahn zu.

Und wie so oft reagiert die Bundesregierung auf die unsichere Lage mit Rettungsprogrammen. Zusätzliche Ausgabenwünsche über 25 Milliarden Euro sind nach Handelsblatt-Informationen bei Finanzminister Christian Lindner eingegangen. Es ist wie immer: Sobald sich die Stimmung eintrübt, bricht in Deutschland das Vollkasko-Fieber aus.

Doch die Probleme sind zu groß, um sie unter Staats-Milliarden vergraben zu können. Der Ausweg kann dauerhaft nur Wachstum und Erneuerung sein. Vielleicht sollte sich diese Bundesregierung – trotz all der Krisen – darauf besinnen, was sie eigentlich sein wollte, eine „Fortschrittskoalition“ nämlich, die die „Weichen für ein Jahrzehnt der sozialen, ökologischen, wirtschaftlichen, digitalen und gesellschaftlichen Erneuerung“ stellt.

Wie viel Potenzial in Europa steckt, das hat jedenfalls die Handelsblatt Innovation Week gezeigt. Sieben Tage lang hat unsere Redaktion alle diejenigen in den Mittelpunkt gestellt, die an der Zukunft unseres Kontinents mitarbeiten: Forscherinnen, Unternehmer, Politikerinnen und Investoren.

Zu den Highlights der vergangenen Tage gehörte das intensive Gespräch mit Biontech-Mitgründer Ugur Sahin über eine gerade beginnende Revolution in der Medizin, den Innovationsstandort Deutschland – und den weiteren Verlauf der Coronakrise. Was der Unterschied zwischen seinem Unternehmen und Big Pharma ist? Sahin: „Unsere Superpower ist nicht ein weltweites Netzwerk für den Vertrieb, unsere Superpower ist die Innovationskraft.“

Um die Innovationskraft Europas ging es dann auch auf dem Handelsblatt Innovation Summit in Dresden. Hier haben wir sieben Stunden lang auf zahlreichen Bühnen Wissenschaftlerinnen, Gründer und etablierte Unternehmer interviewt. Wir haben über neue Ideen gesprochen, kreative Prozesse – aber auch über eine der größten Krisen der nächsten Jahre: den Fachkräftemangel, der alle betrifft.

Infineon-CEO Jochen Hanebeck im Podcast-Interview.

Eine Innovation war übrigens auch die Konferenz selbst. Wir haben aus einem Forschungszentrum der TU Dresden gesendet – wo ich einen Live-Podcast mit Infineon-Chef Jochen Hanebeck aufgenommen habe.

Weitere Locations: das 5G-Lab der Universität, Chip-Start-ups, ein Haus aus Karbon-Beton – und das Stadtzentrum.

Die vielleicht wichtigste Grundlage für Innovationen, sind Netzwerke aus Wissenschaftlern, Unternehmerinnen, Investoren und traditionellen Unternehmen. Wie daraus Technologiestandorte von Weltrang entstehen können, zeigt die faszinierende Serie von Handelsblatt Korrespondenten aus Singapur, Helsinki und einer kleine US-Stadt, die schon als das bessere Silicon Valley gilt: Raleigh.

Deutschland dagegen fällt international zurück, seit 2020 investieren etwa Industrieunternehmen weniger in Forschung und Entwicklung. Und die Produktivität der wissenschaftlichen Forschung geht zurück, argumentiert Merck-Chefin Belén Garijo im Handelsblatt. All das will Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger angehen. Wie genau, das erklärt sie im Interview mit meiner Kollegin Barbara Gillmann.

Was uns diese Woche sonst noch beschäftigt hat:

1. Der massive Rückgang der Gaslieferungen aus Russland sorgt für erhebliche Unruhe. Gegen mögliche Engpässe erwägt Wirtschaftsminister Robert Habeck, Energiesparmaßnahmen per Gesetz anzuordnen. Der Industrie reicht das nicht: Die Wirtschaft fordert von Berlin, Gaskraftwerke, die nur Strom erzeugen, sofort abzuschalten. Klar ist: Die Gefahr einer akuten Gas-Mangellage spitzt sich dramatisch zu.

2. Die Zinswende ist da – und es kommt wie es kommen muss: Die Märkte begeben sich auf Achterbahnfahrt. Investoren werden nervöser, viele rechnen mit einer Rezession. Anlegerinnen und Anleger müssen deshalb noch monatelang mit fallenden Kursen rechnen, analysiert unser Frankfurter Märkte-Team – und belegt das mit Hilfe einer entscheidenden Zahl.

3. Ganz ähnlich sehen das die Strategen des weltweit größte Hedgefonds Bridgewater – und positionieren sich in großem Stil für fallende Aktienmärkte. Mit 6,7 Milliarden Euro wetten sie bei 22 europäischen Top-Werten auf fallende Kurse.

4. Nachdem die Zinsen auf italienische Staatsanleihen deutlich gestiegen waren und die Europäische Zentralbank am Mittwoch überraschend eine Krisensitzung einberufen hatte, stand auch bei den Finanzministern eine Frage im Mittelpunkt: Kehrt nach dem Krieg nun die Euro-Krise zurück? Die Zahl derjenigen Finanzmarktexperten, die diese Frage klar mit „Nein“ beantworten, sinkt gerade rapide. Für Italien sind die Zinsen mit 4,2 Prozent für Schuldpapiere, die zehn Jahre laufen, zum ersten Mal seit 2014 wieder über die Marke von vier Prozent gestiegen, Griechenland musste Anlegern sogar 4,6 Prozent bieten.

5. Reisen sind schon seit Wochen eine Qual. Kaum eine Bahnfahrt ohne Verspätungen. Und kaum ein Flug ohne Stornierungen, Gepäckstau oder stundenlange Wartezeiten. Für Flugreisende könnte das eigentliche Chaos allerdings erst noch kommen. Ausgerechnet die Lufthansa muss mit massiven Streiks rechnen.

6. Bei den Lufthanseaten ist die Lage mittlerweile derart vertrackt, dass Führungskräfte darüber nachdenken, wegen der enormen Nachfrage den ausgemusterten A380 wieder zu reaktivieren, hört Handelsblatt-Luftfahrtkorrespondent Jens Koenen. Bleibt zu hoffen, dass die Piloten, die den Riesen-Vogel fliegen können, nicht gerade streiken.

7. Das Cover unserer Freitagsausgabe bringt die Lage all derer auf den Punkt, die gerade ein Haus sanieren, bauen – oder einfach nur kaufen wollen: Nicht nur die Preise für Immobilien steigen in vielen Regionen immer noch, auch die Zinsen für Immobilienkredite und auch die Kosten für Holz, Stahl und Dämmmaterial gehen durch die Decke. Glücklich kann sich allerdings schätzen, wer überhaupt Rechnungen bekommt, denn oft fehlen die Handwerker, die all das teure Material verbauen können. Von dieser Misere – und den möglichen Auswegen – handelt unser großer Report zum Wochenende. Der Titel ist zugleich Auftakt der großen Serie Trendviertel, in der unser Immobilienteam die Lage in den wichtigsten Regionen Deutschlands analysiert.

8. Der Umstieg auf E-Mobilität war für die deutschen Autohersteller schon schwer genug. Die eigentlichen Probleme aber bereitet ihnen die Software. Nicht nur Volkswagen fällt die Tech-Transformation schwer. Mercedes und BMW geht es ähnlich. Die Konzerne gehen zugleich heikle Technologie-Kooperationen ein. Was das für ihre Zukunft bedeutet, analysiert das Handelsblatt-Autoteam. Es ist ein Lehrstück über Transformation und eine neue Welt, in der Freunde und Feinde nicht mehr so einfach zu unterscheiden sind.

9. Es gibt einen Mythos über die Menschen in den Zwanzigern, und der geht so: Die jüngeren Kolleginnen und Kollegen wollen die totale Freiheit. Sie wollen lieber das Leben genießen als allzu hart arbeiten. Und am liebsten, so heißt es oft, wollen sie gar keine Büros mehr von innen sehen. Doch vieles davon ist falsch, schreibt meine Kollegin Julia Beil. Wie die Generation Z wirklich tickt, beschreibt sie anhand von fünf Grafiken. Wichtige Erkenntnisse, denn bis 2030 wird die „GenZ“ gut ein Drittel der weltweiten Berufstätigen ausmachen.



