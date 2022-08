Weekend-Briefing Kanzler auf Reisen, Energiekonzerne sahnen ab, Der Grundsteuer-Irrsinn: Der Wochenrückblick des Chefredakteurs

Scholz reist an diesem Wochenende nach Kanada. Hinter ihm liegt eine schwierige Woche – und in Kanada könnte eine weitere Niederlage warten.

Olaf Scholz hatte durchaus schon bessere Wochen. Erst der Skandal um seinen Auftritt mit Palästinenserpräsident Abbas im Bundeskanzleramt, der neben einem versteinert dreinblickenden deutschen Bundeskanzler auf der Bühne unwidersprochen den Holocaust relativieren konnte. Dann der unangenehme Auftritt vor dem Cum-Ex-Untersuchungsausschuss in Hamburg.

Und schließlich die neuerliche, scharfe Kritik am Vorgehen der Ampelkoalition in der Energiekrise. Zwar hat die Bundesregierung mit der Gasumlage auch einen Anreiz zum Energiesparen gesetzt, diesen aber wenige Tage später mit der flächendeckenden Senkung der Mehrwertsteuer wieder abgeschwächt.

Nun soll alles besser werden – und zwar in Kanada. Zusammen mit Vizekanzler Robert Habeck reist Scholz am späten Sonntagnachmittag über den Atlantik. Vordergründig wollen die beiden mit den Kanadiern über eine Wasserstoff-Kooperation sprechen.

Tatsächlich wird es vor allem um Deutschlands größtes Problem gehen: um Gas. Davon hat Kanada reichlich. Nur gibt es bislang kein LNG-Export-Terminal an der Ostküste – und bislang auch kaum Interesse, ein solches zu bauen. Gut möglich also, dass dies die nächste Niederlage des Kanzlers sein wird.

Und noch ein Thema bringen die beiden Deutschen mit: Sie wollen die Gespräche über das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada (Ceta) wiederbeleben, das einst an den Deutschen gescheitert war.

Wenn es einen idealen Partner für ein Freihandelspakt gibt, dann ist das Kanada: „Eine ausgesprochen liberale Gesellschaft, eine ausgeprägte demokratische Kultur, immerhin die Nummer neun der größten Volkswirtschaften – und obendrein mit riesigen Naturressourcen gesegnet“, schreibt Handelsblatt Kommentarchef Jens Münchrath.

Umso unverständlicher sei es, dass die EU – auch wegen des deutschen Widerstandes – jahrelang nicht in der Lage war, diesen Pakt zu schließen.

Was konkret passiert in Kanada wird mein Kollege Julian Olk für Sie beschreiben: Er wird Scholz und Habeck auf ihrer Reise begleiten.



Was uns diese Woche sonst noch beschäftigt hat:

1. Die Gasumlage war das Thema der vergangenen Woche. Für Verbraucherinnen und Verbraucher ist sie eine kostspielige Sache. Muss aber sein, sagt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, sonst drohe Energieunternehmen der Zusammenbruch. Handelsblatt-Recherchen ergaben nun allerdings, dass von den insgesamt zwölf Konzernen, die mit 34 Milliarden Euro unterstützt werden sollen, nur die wenigsten tatsächlich auf staatliche Hilfe angewiesen sind . Im Gegenteil. Das dürfte in den nächsten Wochen für scharfe Diskussionen sorgen.

2. Was die neue Gasumlage für Verbraucher und Unternehmen bedeutet, hat unser Energieteam für Sie analysiert. Klar ist, die Kosten für Gaskunden werden deutlich steigen – das werden Haushalte aller Größen zu spüren bekommen.

3. Seit Wochen bewegt viele Energieexperten die Frage, wie abhängig Russland wirklich von den Gaslieferungen nach Europa ist. Und seit Wochen suggeriert das Gazprom-Spitzenpersonal, wegfallendes Europa-Geschäft mit Lieferungen nach China ausgleichen zu können. Doch das stimmt so nicht: Investoren-Präsentationen und Geschäftsberichte, die meine Kollegin Catiana Krapp einsehen konnte, zeigen ein anderes Bild . Gazprom übertreibt sein China-Geschäft und ist weit abhängiger von den Lieferungen nach Europa als Putins Schergen lieb sein kann. Trotzdem hat Gazprom nun entschieden, die Gaslieferungen über die Pipeline Nord Stream 1 erneut für drei Tage zu unterbrechen. Der Grund: Angebliche Wartungsarbeiten.

4. Dass Lieferdienste oft nicht viel mehr als heiße Luft liefern, wenn es um ihre Geschäftsmodelle geht, wurde oft beschrieben. Und doch konnten sie viel dummes Geld von naiven Investoren einsammeln. Es wehte der Wind der New Economy, in der die ökonomischen Prinzipien außer Kraft gesetzt schienen. Doch das ist vorbei – vielen Liefer-Start-ups droht nun der Absturz, wie Recherchen von Larissa Holzki und Florian Kolf in vertraulichen Investorenunterlagen zeigen. Im Fall von Gorillas rät Creditreform sogar von Geschäften mit dem einstigen Gründer-Superstar ab.

5. Nach mehreren Skandalen – darunter das Versagen im Fall Wirecard – plant die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY die Abspaltung des Beratungsgeschäfts. Eigentlich soll das Konzept bald stehen. Mein Kollege Bert Fröndhoff hat von EY-Insidern erfahren, woran es noch hakt: Es geht um Geld, Sorge vor Klagen - und milliardenschwere Pensionslasten. Klar ist: Die Aufspaltung wird den Markt verändern – zum Besseren.

6. Deutschland galt in der Welt einmal als ein Staat mit einer effizienten Wunderbürokratie. Heute gibt diese Bürokratie vor allem Anlass zum Wundern. Aktuellstes Beispiel: Die Grundsteuerreform. Das Finanzministerium nennt sie nicht ohne Stolz „eines der größten Projekte der Steuerverwaltung in der Nachkriegsgeschichte“. Tatsächlich ist sie geeignet, Steuerzahler in den Wahnsinn zu treiben – und gleich ein paar Finanzbeamte mit. Sie halten das für übertrieben? Es ist noch schlimmer. Lesen Sie dazu unseren großen Report zum Wochenende.

7. Der Investor Michael Burry hat einst die Finanzkrise vorhergesehen. Nun fürchtet er einen neuen Crash – und verkauft all seine Aktien: Alphabet, Booking, Apple – alles flog aus dem Depot. Nur an der Aktie eines US-Gefängnisbetreibers hält er fest. Man würde gern mit ihm darüber diskutieren, was für ein Bild über die Zukunft seines Landes er hat, wenn Gefängnisse derzeit aus seiner Sicht das einzig zukunftsträchtige Geschäft sind. Gottseidank blicken aber nicht alle so pessimistisch in die Zukunft. Mein Kollege Andreas Neuhaus hat sich einmal angeschaut, auf welche Aktien andere Star-Investoren jetzt setzen.

8. Zum Schluss müssen wir, ich kann es Ihnen nicht ersparen, noch über Weihnachten sprechen. Wegen der massiven Lieferprobleme Ende vergangenen Jahres, beginnt der Handel schon jetzt mit den Vorbereitungen und bringt Bestellungen früher als gewohnt auf den Weg. Das bringt einige Lieferanten in Schwierigkeiten. Und das ist nur eins der vielen Probleme in den Lieferketten. Denn sind die Waren erst einmal in Europa, können sie bald womöglich nicht mehr transportiert werden: Der Dieselzusatz AdBlue wird teurer – und immer knapper. Das wiederum könnte dazu führen, dass Speditionen ihre Lastwagen im Depot lassen müssen.

9. Wenn ich dieser Tage meine Kollegin Mareike Müller anrufe, weiß ich nie so genau, wo ich sie gerade erreiche. Müller ist als neue Russland- und Osteuropa-Korrespondentin gerade irgendwo zwischen der litauischen Hauptstadt Vilnius und der georgischen Metropole Tiflis unterwegs. Und ihr Themenfeld könnte spannender kaum sein. Anfang der Woche erschien ihr viel gelesener Report über Kasachstan, das als ehemaliger Vasallenstaat Russlands gerade vorsichtig von Moskau abrückt . Gestern hat Müller dann in bei 37 Grad Außentemperatur eine Bitcoin-Mining-Farm in einem ehemaligen sowjetischen Industriegebiet in der Nähe von Tiflis besucht.

Die Handelsblatt-Reporterin berichtet von einer Bitcoin-Mining-Farm. Mareike Müller in Tiflis

