Weekend-Briefing Schöne neue Arbeitswelt: Der Wochenrückblick des Chefredakteurs

Rund 40 internationale Speaker und mehr als 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren vor Ort, einige Hundert weitere verfolgten die Konferenz via Livestream. Und sie alle haben sich in vielen interaktiven Formaten mit den Fragen beschäftigt, wie sich Führung gerade verändert, in welchen Umfeldern Innovationen entstehen, was die wichtigsten Qualifikationen der Zukunft sind, was ein modernes Bildungssystem ausmacht – und wie sich Unternehmen auf die beginnende Fachkräftekrise vorbereiten.

Besonders in Erinnerung geblieben sind mir die Worte der US-Bestseller-Autorin und Professorin Dorie Clark. Sie sagte: „Wir sind auf dem Weg in ein Zeitalter der radikalen Eigenverantwortung.“ Nie sei es einfacher gewesen, sich zu bilden, sich weiterzuentwickeln – „und zu entscheiden, wer wir sein wollen“. Was das bedeutet, hatte sie uns im Interview vorab erklärt.

(Foto: Mark Thompson) Beraterin, Speakerin und Autorin Dorie Clark: „Seien Sie die Art Mensch, die sich mehr für Fakten interessiert als für Ideologien.“

Ein weiteres Highlight war der Live-Podcast meiner Kollegin Kirsten Ludowig mit VW-Personalvorstand Gunnar Kilian. Er sprach über Arbeiten und Führen in Zeiten, in denen Krisen zum Alltag gehören. „Es geht gerade in der Transformation um mehr Leadership und weniger klassische Führung“, sagte Kilian. Das heißt, die Führungskräfte müssten deutlich mehr in die Teams hinein kommunizieren, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und: Transformation bedeute auch Versuch und Irrtum. Das Gespräch können Sie ab Montag in Kirstens Podcast „Rethink Work“ nachhören, den ich Ihnen ohnehin wärmstens empfehle.

Auf meinem Panel drehte sich die Diskussion um die Folgen einer der größten Krisen der nächsten Jahre – die Fachkräftekrise. Im ersten Quartal waren in Deutschland 1,74 Millionen Stellen unbesetzt. Und das war, glaubt man meinen Mit-Diskutanten, nur der Anfang. Denn nun gehen die geburtenstarken Jahrgänge in Rente. Die Lösung, darüber war sich die Runde schnell einig, muss aus vielen Bausteinen bestehen: einem neu gedachten Bildungssystem, Zuwanderung, Weiterbildung, und ja, auch einer viel schnelleren und mutigeren Automatisierung.

Was uns diese Woche sonst noch beschäftigt hat:

1. Um vier Uhr morgens war das Schicksal des DWS-Chefs Asoka Wöhrmann besiegelt: Wenige Stunden nach einer Razzia bei der Deutsche-Bank-Tochter musste er gehen. Der Verdacht: Kapitalanlagebetrug und systematisches „Greenwashing“. Wie der Abgang des DWS-Chefs genau ablief – und warum ohnehin schon klar war, dass Wöhrmann gehen musste, zeichnet das Handelsblatt-Bankenteam höchst lesenswert nach. Doch damit ist das Thema für Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing nicht ausgestanden, kommentiert mein Kollege Michael Maisch.

2. Für die europäische Energiewirtschaft sind es dramatische Tage. Anfang der Woche einigte sich die EU auf ein Teilembargo gegen russisches Öl. Zugleich stellt Russland die Gaslieferungen an immer mehr Staaten ein. All das hat tiefgreifende Folgen für die ohnehin schon verkorkste Energiewende in Deutschland. Was das nun für Bürger, Unternehmen und die Energiepolitik bedeutet, analysiert das Handelsblatt-Energieteam in 30 kurzen und spannenden Kapiteln, mithilfe der neuesten Zahlen und Fakten. Optisch hat das Thema, wie so oft, Handelsblatt-Art-Director Michel Becker mit seinem Team auf den Punkt gebracht.

(Foto: Mona Eing & Michael Meissner) Wie genau es mit der Energiepolitik weitergeht, weiß niemand. Einige Fragen können jedoch beantwortet werden.

3. Es sind Zahlen, die bei vielen Personalchefs für Panik sorgen dürften: Weltweit gehen die Gehälter von IT-Fachleuten durch die Decke. Das Median-Gehalt für Softwarespezialisten liegt im Silicon Valley mittlerweile bei 216.000 Euro – und steigt immer weiter. Topkräfte verdienen durchaus auch mal mehr als eine Million. Deutschland ist aus Sicht eines hochrangigen Managers eines Tech-Konzerns „im IT-Sektor ein Billiglohnland“. Doch das ändert sich. Denn nun werben US-Konzerne auch immer mehr Spezialisten hierzulande an. Das wiederum lässt die Gehälter auch in Deutschland steigen – was kleine und mittelgroße Unternehmen schon bald überfordern könnte. Und schon beginnt die Debatte: Braucht Deutschland eine Obergrenze für IT-Gehälter? Die Frage hat auch in unserer Redaktionskonferenz diese Woche für scharfe Debatten gesorgt.

4. Dass es die neue Bundesregierung mit der Förderung junger Tech-Firmen durchaus ernst meint, zeigt der neueste Plan von Wirtschaftsminister Robert Habeck. In einem 28-seitigen Papier, das dem Handelsblatt vorliegt, stellt er vor, wie Start-ups in Deutschland gestärkt werden sollen: Rentenversicherungen sollen künftig einen Teil ihres Kapitals in Risikokapital investieren, die Mitarbeiterbeteiligung an Unternehmen soll erleichtert werden und öffentliche Aufträge sollen vermehrt an Start-ups gehen. Vieles davon hatte die Handelsblatt-Redaktion seit Jahren in Kommentaren immer wieder gefordert, um in Deutschland einen Start-up-Standort von Weltrang zu schaffen.

(Foto: Getty Images) Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck

5. Blickt man auf die nackten Zahlen, sieht es allerdings für viele Tech-Firmen gerade nicht so gut aus. Eine wachsende Zahl junger Firmen gerät ins Schlingern: Gründern geht das Geld aus, erste Firmen entlassen ihre Mitarbeiter – ein unbekanntes Phänomen der jungen Gründer-Generation. Schuld sind (neben Missmanagement in einigen Fällen) die hohe Inflation, geopolitische Spannungen und steigende Zinsen. „Für die Einhorn-Generation wird es hässlich werden“, sagt Scott Galloway von der New York University, der sich seit vielen Jahren mit Tech-Firmen beschäftigt.

6. Das Handelsblatt-Interview mit Vonovia-Chef Rolf Buch hat diese Woche für enorme Diskussionen gesorgt. Es wurde zigmal zitiert und hat teils harsche Antworten der Politik provoziert. Dabei hat er nur eine höchst logische Konsequenz beschrieben: „Wenn die Inflation dauerhaft bei vier Prozent liegt, müssen Mieten ansteigen„. Andernfalls würden „viele Vermieter in ernsthafte Schwierigkeiten geraten“. Buch glaubt: „Die Branche segelt quasi in einem perfekten Sturm.“

7. Wer die Bücher des russischen Schriftstellers Wladimir Sorokin liest, könnte meinen, er habe hellseherische Fähigkeiten. Lange bevor Russland die Ukraine angriff, wies er auf den miserablen Zustand der russischen Armee hin. Im Interview mit meinem Kollegen Mathias Brüggmann beschreibt er die Parallelen zwischen der Gewalt vergangener russischer Herrscher, von Iwan dem Schrecklichen, über Stalin bis zu Wladimir Putin. Es ist ein nachdenkliches Gespräch über 70 Jahre menschlicher und intellektueller Degradierung in seiner Heimat. „In Moskau ist eine moralische Epidemie ausgebrochen“, sagt er. Sorokin kritisiert aber auch die deutsche Russlandpolitik: „Wenn Deutschland nicht deutlich mehr für die Ukraine tut, werden die Deutschen sich noch sehr lange rechtfertigen müssen vor anderen“, sagt er.

8. Ich habe es in Interviews selbst immer wieder erlebt: Olaf Scholz beherrscht die Kunst, auf viele Fragen viel zu sagen, ohne jemals eine Antwort zu geben. Grund genug für meine Kollegen in Berlin, die Rhetorik des Bundeskanzlers einmal genauer zu analysieren – das haben sie in einem großen Report getan. Ihr Fazit: Scholz vermischt die Dinge bis zur Unkenntlichkeit. Der Kanzler steckt in der Unklartext-Falle. Das ist besonders problematisch in einer so unsicheren Zeit, in der klare Kommunikation so wichtig ist wie nie.

(Foto: Imago, Getty Images, Dpa [M]) Olaf Scholz: Die Kommunikation des Kanzlers wirft Fragen auf. Er beantworte sie hingegen ungern..

9 Anfang Mai gingen, Sie erinnern sich vielleicht, kurzzeitig einige europäische Börsen in die Knie. Ausgelöst wurde das Chaos, mit zeitweise 300 Milliarden Euro Verlust, durch einen Citigroup-Mitarbeiter. Wie Insider nun berichten, hatte der Mann fälschlicherweise eine zusätzliche Null eingetippt. Weil an dem Tag ein Feiertag war, saß er im Homeoffice.

In diesem Sinne: Genießen Sie das Wochenende, und lassen Sie den Rechner lieber aus.

