Auto-Ranking 2022 Rolls-Royce, Bugatti, Pagani: Das sind die fünf teuersten Autos der Welt

Autos zählen bis heute als Statussymbole. Doch was ist eigentlich das teuerste Auto der Welt? Lesen Sie hier, welches Modell im Ranking die Nase vorn hat.

Die Automobilindustrie leidet. Halbleiterkrise, Coronapandemie, Ukrainiekrieg: Wer aktuell ein neues Auto sucht, muss nicht nur lange warten, sondern auch tief in die Tasche greifen – unabhängig davon, ob es ein Elektroauto oder der klassische Verbrenner sein soll. Auch die Preise für Gebrauchtwagen haben in den vergangenen Monaten deutlich angezogen. „Die Verteuerung liegt oft bei fünf bis 15 Prozent. In Einzelfällen kann es auch deutlich mehr sein. Es ist schon verrückt, was man da sieht.“, sagt Marktbeobachter Martin Weiss von Deutsche Automobil Treuhand (DAT).

Was für die breite Masse problematisch ist, dürfte die Käufer der folgenden Karosserien nicht wirklich beschäftigen. Wir haben die fünf teuersten Autos der Welt in eine Rangordnung gebracht – gelistet nach ihrem Neupreis. Oldtimer, also Pkw, die vor mindestens 30 Jahren erstmals in Verkehr gebracht wurden, sind im Ranking nicht aufgeführt.

Die teuersten Autos der Welt 2022

Platz 5: Bugatti Centodieci (ca. 9,5 Millionen Euro)

Platz fünf im Ranking der teuersten Autos der Welt belegt der Bugatti Centodieci. (Foto: Bloomberg) Bugatti Centodieci

Der Bugatti Centodieci gehört zu den neueren Modellen des Sportwagenherstellers Bugatti und soll mit seiner Form an den Bugatti EB 110 erinnern. Letzterer wurde in den 90er Jahren gebaut. Die insgesamt zehn Exemplare sind im französischen Molsheim gefertigt worden und seit dem vergangenen Jahr in Auslieferung. Kaufpreis pro Stück: etwa 9,5 Millionen Euro. Damit ist der Centodieci beinahe doppelt so teuer wie die ebenfalls streng limitierte Serie des Divo und hat mit 1600 PS nochmal 100 PS mehr als die Basisversion Bugatti Chiron.

Platz 4: Rolls-Royce Sweptail (ca. 11,5 Millionen Euro)

Luxus speist sich häufig aus Seltenheit. So auch beim Rolls-Royce Sweptail, der als Einzelstück und exklusiv für einen Kunden angefertigt wurde. Inspiriert am Rolls-Royce Phantom wurde vier Jahre am Sweptail gearbeitet. Den genauen Preis gaben weder der unbekannte Kunde noch das Unternehmen selbst bekannt. Medienberichten zufolge soll das Exemplar für etwa 11,5 Millionen Euro verkauft worden sein.

Platz 3: Pagani Zonda HP Barchetta (ca. 15 Millionen Euro)

Bronze geht an den Pagani Zonda HP Barchetta. (Foto: imago/Pacific Press Agency) Pagani Zonda HP Barchetta

Bronze im Ranking der teuersten Autos der Welt erhält der Pagani Zonda HP Barchetta. Der Neupreis des Fahrzeugs wird auf etwa 15 Millionen Euro geschätzt. Dabei ist die Reihe auf drei Fahrzeuge limitiert, wovon lediglich zwei käufliche Exemplare auf den Markt gekommen sind. Eines ging direkt an Firmengründer Horacio Pagani. Das HP im Namen des 760 PS starken Sportwagens steht dabei für die Initialen des Gründers.

Platz 2: Bugatti La Voiture Noire (ca. 17 Millionen Euro)

Platz zwei der teuersten Autos der Welt geht an den Bugatti La Voiture Noire. (Foto: www.imago-images.de) Bugatti La Voiture Noire

Der Bugatti La Voiture Noire (zu deutsch: das schwarze Auto) rangiert in der Liste der teuersten Autos auf Platz zwei und erlöste Medienberichten zufolge einen Verkaufspreis inklusive Steuern von mehr als 17 Millionen Euro. Ein unbekannter Käufer hat die Neuinterpretation des verschollenen Bugatti Type 57 SC Atlantic aus den 1930er Jahren erworben. Der Bugatti La Voiture Noire ist ein Einzelstück, hat einen 16-Zylinder-W-Motor mit 1.500 PS und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 420 km/h.

Platz 1: Rolls-Royce Boat Tail (ca. 26,2 Millionen Euro)

Der bislang teuerste Neuwagen der Welt ist der Rolls-Royce Boat Tail. (Foto: IMAGO/Cover-Images) Rolls-Royce Boat Tail

Nach dem 2017 präsentierten Sweptail hat Rolls-Royce 2021 mit dem Rolls-Royce Boat Tail nachgelegt. Das Luxus-Cabriolet ist auf drei Exemplare limitiert und zeichnet sich – wie der Name erahnen lässt – durch ein einzigartiges Heck im Stil einer Yacht aus. Dort sind nicht nur Tisch, Hocker und Sonnenschirm verbaut, sondern auch ein Champagner-Kühler. Insgesamt sollen satte 1813 Neuteile speziell für den Boat Tail konstruiert worden sein, der in seiner Länge auf 5,80 Meter kommt. Neupreis: umgerechnet rund 23 Millionen Euro.

Gerüchten zufolge sollen diesen stolzen Preis die Musiker Jay-Z und Beyoncé bezahlt haben. Der dritte und damit letzte Rolls-Royce Boat Tail soll laut Medienberichten rund 26,2 Millionen Euro gekostet haben.

Die teuersten Autos der Welt 2022 in der Übersicht:

Platz Auto Hersteller Neupreis 5. Bugatti Centodieci Bugatti Ca. 9,5 Mio. Euro 4. Rolls-Royce Sweptail Rolls-Royce Ca. 11,5 Mio. Euro 3. Pagani Zonda HP Barchetta Pagani Ca. 15 Mio. Euro 2. Bugatti La Voiture Noire Bugatti Ca. 17 Mio. Euro 1. Rolls-Royce Boat Tail Rolls-Royce Ca. 26,2 Mio. Euro

Quelle: eigene Recherche

Erstpublikation: 17.08.2022, 15:00 Uhr