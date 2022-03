Auto-Ranking Tesla stürmt an die Spitze, VW verliert den Anschluss: Die zehn beliebtesten Elektroautos 2022

Düsseldorf Die Autoverkäufe in Deutschland kommen nur langsam in Gang. Im Februar wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt 200.512 Pkw neu zugelassen. Das waren 3,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, aber deutlich weniger als vor der Coronakrise.

Das Wachstum geht vor allem auf das Konto reiner Elektroautos, deren Verkäufe im Vergleich zum Vorjahresmonat deutlich zugelegt haben. Insgesamt wurden 28.306 batteriebetriebene Elektroautos neu zugelassen, ganze 54,9 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Jedes siebte Auto, das in Deutschland neu zugelassen wurde, wird von einer Batterie angetrieben.

Für VW werden dabei die anhaltenden Produktionsprobleme durch den Chipmangel langsam zum Problem. Absolut wurden seit Jahresbeginn 5614 Elektroautos der Kernmarke zugelassen. Konzernweit – inklusive Audi, Porsche und Skoda – wurden auf dem Heimatmarkt immerhin 10.996 Neuzulassungen registriert. Dahinter landen Tesla (6363 Neuzulassungen) und Hyundai (4455 Neuzulassungen).

Insbesondere die Kalifornier stürmen im Februar die Liste der meistverkauften Elektroautos. Neben dem Model 3 schafft auch das Model Y, das künftig in Grünheide bei Berlin vom Band laufen soll, eine hohe Platzierung. Bestseller wie der elektrische VW E-Up oder der Smart Fortwo EQ verpassen dagegen die Top Ten. Deutsche Premiummarken wie Audi oder Mercedes sind ebenfalls nicht vertreten.

Platz 10: Opel Corsa-E – 1753 Neuzulassungen (Stand: Februar 2022)*

Der kleine Stromer, der in Saragossa gebaut wird, war im Januar noch die Nummer zwei unter den Elektroautos in Deutschland. Im Februar wurden allerdings nur noch 702 Exemplare des elektrischen Kleinwagens neu zugelassen. Nur jeder fünfte Corsa-Käufer entschied damit sich für die elektrische Version.

Das sorgt für einen Absturz im Ranking. Allerdings hält sich das Modell noch knapp unter den beliebtesten zehn Elektroautos des Landes.

Platz 9: BMW i3 – 1756 Neuzulassungen

Seit 2013 hat der Konzern fast eine Viertelmillion Exemplare des Elektroautos verkauft. In Zukunft setzt BMW auf den elektrischen Mini und den iX. Im Juni soll die Produktion des elektrischen Bestsellers eingestellt werden.

Im Verlauf des Jahres 2022 ist der i3 aber nach wie vor das beliebteste Elektroauto der Marke und lässt auch die frischen Modelle hinter sich. 974 Mal wurde der BMW i3 im Februar neu zugelassen und schiebst sich damit ganz knapp am Corsa vorbei.

Das kleine Elektroauto ist ein Auslaufmodell - aber dafür noch sehr erfolgreich. (Foto: dpa) BMW i3

Platz 8: Hyundai Ioniq 5 – 1902 Neuzulassungen

Der Koreaner hat nicht nur ein futuristisches Aussehen, sondern auch viele Qualitäten, die andere Elektroautos vermissen lassen. Dank 800-Volt-System – das sonst nur Mercedes EQS und Porsche Taycan zu bieten haben – lädt er wie sein Konzernzwilling Kia EV6 deutlich schneller als die meisten Konkurrenten.

Mit 942 Neuzulassungen im Februar war der Ioniq 5 im Februar allerdings nicht sonderlich stark unterwegs und rutscht im Ranking ganze drei Plätze ab.

Das Modell der Koreaner ist nicht nur optisch ein Hingucker, sondern lädt auch besonders schnell. (Foto: AP) Hyundai Ioniq 5

Platz 7: Renault Zoe – 1925 Neuzulassungen

Für den zweiten elektrischen Kleinwagen war es ein schwieriger Jahresstart. Nachdem das Modell Ende 2021 von Euro NCAP mit desaströsen null Sternen abgestraft wurde, bleiben die Neuzulassungen hinter den Erfolgen der Vorjahre zurück.

Immerhin war der Zoe noch im Jahr 2020 das beliebteste Elektroauto Deutschlands. Mittlerweile haben sich die Neuzulassungen im Februar im Vergleich zum Vormonat wieder etwas erholt. 1101 Exemplare des französischen Kleinwagens wurden neu zugelassen.

Der französische Kleinwagen konnte 2020 noch die Spitze bei den Elektro-Neuzulassungen erobern. (Foto: obs) Renault Zoe

Platz 6: VW ID.4 – 1929 Neuzulassungen

In China enttäuschte das mittelgroße Elektro-SUV im vergangenen Jahr, und auch in Europa ist der Erfolg aktuell noch überschaubar. Die Chipkrise belastete die Produktion zuletzt so stark, dass VW seinen Händlern sogar eine Elektroquote auferlegen musste. Nur große Händler bekommen für 2022 überhaupt einen nennenswerte Stückzahl an Elektroautos geliefert.

Das erklärt auch die weiterhin durchwachsenen Zulassungszahlen auf dem Heimatmarkt. Im Februar wurden immerhin 1033 Exemplare des ID.4 in Deutschland zugelassen. Damit war das Mittelklasse-SUV im Februar das beliebteste Elektromodell des Konzerns.

Der SUV ist nach dem ID.3 das zweite Auto von Volkswagen, das ausschließlich als Elektrofahrzeug konzipiert wurde. (Foto: dpa) VW ID.4

Platz 5: VW ID.3 – 1965 Neuzulassungen

Gleiches gilt auch für den „Golf der Elektromobilität“, der aktuell auf dem Heimatmarkt nur mit angezogener Handbremse unterwegs ist. Nicht einmal 1023 Exemplare des Stromers wurden im Februar neu zugelassen.

Damit fällt der selbsterklärte Hoffnungsträger des Konzerns hinter viele elektrische Konkurrenten zurück und verliert den Anschluss zur Spitze. Für ein Auto, das den Anspruch hatte, Marktführer auf dem Heimatmarkt zu werden, sind die Zahlen ernüchternd.

Das Modell sollte für VW der Einstieg ins Elektro-Massengeschäft sein. (Foto: dpa) VW ID.3

Platz 4: Hyundai Kona – 2317 Neuzulassungen

Ein Hyundai-Elektromodell zieht damit an der VW-Konkurrenz vorbei. Mittlerweile macht die elektrische Variante mehr als die Hälfte der Neuzulassungen des Kompakt-SUVs aus. 2021 wurde das Modell der Koreaner etwas überarbeitet, doch die technische Basis kommt aus dem Jahr 2018. Dafür schlägt sich der Koreaner gut im deutschen Markt.

Im Februar zogen sich die Neuzulassungen im Vergleich zum Vormonat leicht auf 1312 Exemplare an. Im Branchenvergleich verpasst das Modell damit das Treppchen knapp.

Kurze Lieferzeiten, günstiges Leasing. Das macht den Kona auch für viele deutsche Autofahrer interessant. (Foto: Reuters) Hyundai Kona Elektro

Platz 3: Tesla Model Y – 2396 Neuzulassungen

Der Mittelklasse-Crossover soll künftig auch in der neuen Gigafactory in Grünheide bei Berlin gebaut werden. Aktuell wird das Modell aber noch aus China und den USA importiert. Daher schwanken die Zulassungszahlen der Kalifornier in Deutschland stark – mit jeder neuen Schiffslieferung.

Im Februar stürmt das Modell die Rangliste. 2254 Neuzulassungen wurden vom Kraftfahrt-Bundesamt registriert, nach nur 142 im Januar. Das reicht für den dritten Platz.

Das Crossover-Modell soll auch in der neuen Gigafactory in Grünheide gebaut werden. (Foto: AP) Tesla Model Y

Platz 2: Fiat 500 – 2653 Neuzulassungen

Der elektrische Fiat 500 muss den Spitzenplatz unter den deutschen Elektroautos nach nur einem Monat wieder räumen. Dabei hat sich die Neuauflage des kleinen Italieners auch im Februar ordentlich geschlagen. Fast jeder zweite Fiat 500, der in Deutschland neu zugelassen wurde, fährt elektrisch.

Auch im Februar wurde das Modell 1392 Mal neu zugelassen – und ist damit unter den traditionellen Autoherstellern weiterhin das erfolgreichste Modell. Überholt wird es aber von einem weiteren Tesla.

Der elektrische Kleinwagen aus Italien gehört zu den beliebtesten Elektroautos in Deutschland. (Foto: Fiat) Fiat 500

Platz 1: Tesla Model 3 – 3967 Neuzulassungen

Das Mittelklassemodell von Tesla war im Januar mit 277 Neuzulassungen nicht im Ranking der beliebtesten Elektroautos vertreten, doch führt im Februar die Rangliste sogar an. Ganze 3690 Mal wurde das Model 3 in Deutschland neu zugelassen und ist damit aktuell das beliebteste Elektroauto der Deutschen.

Für die deutschen Autohersteller sollte das eine Warnung sein: Denn obwohl viele neue Modelle auf den Markt kommen, dominieren die Kalifornier das am stärksten wachsende Segment in Deutschland – und das noch bevor die Gigafactory in Berlin mit der Produktion startet.

Im Februar wurde das Model 3 deutlich häufiger zugelassen als alle Konkurrenten und ist damit der neue Spitzenreiter im Ranking. (Foto: dpa) Tesla Model 3

*Stand: Februar 2022, Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt

