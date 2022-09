Auto-Entwicklung Mit Ölbad und Feinstaubsauger – dieses Auto soll das sauberste der Welt sein

Elektroautos stoßen zwar weder CO2 noch andere Schadstoffe aus, emittieren aber Feinstaub. Forscher haben nun Wege gefunden, das zu vermeiden.

„Sauberstes Auto der Welt“ - Mit Ölbad und Feinstaubsauger (Foto: Pressebild) „Sauberstes Auto der Welt“ - Mit Ölbad und Feinstaubsauger

Bonn Kein Feinstaub, kein CO2 und auch sonst kaum Emissionen: Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und das Automobilunternehmen HWA haben nun den Prototyp des nach eigenen Angaben umweltfreundlichste Straßenfahrzeug der Welt vorgestellt.

Den Titel soll die windschnittige Elektro-Limousine namens ZEDU-1 zumindest in Bezug auf den Betrieb tragen. Denn in diesem soll im Unterschied zu anderen Autos deutlich weniger Bremsen-Feinstaub und Reifenabrieb in die Umwelt gelangen. Möglich macht ersteres eine neuartige elektrische Lamellenbremse, die statt in die Räder in den E-Motor integriert ist. Sie schwimmt in einem Ölbad, das jeglichen Abrieb aufnimmt.

Für zusätzliche Verzögerung sorgt eine magnetische Induktionsbremse.

Das Verlagern der Bremse vom Rad in den Motor schafft Raum im Radkasten, den die Forscher komplett verkleidet und aerodynamisch so optimiert haben, dass das von den Reifen abgeriebene Mikroplastik durch Unterdruck in ein Filtersystem gesaugt wird – ähnlich wie bei einem Staubsauger.

