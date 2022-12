 Autos: Kurioser Schwund an Elektroautos und Plug-in-Hybriden

Der Bestand an E-Autos ist in Deutschland auch 2022 gestiegen. Doch immer mehr elektrische Modelle verschwinden schon nach kurzer Zeit aus der Statistik.

Viele Elektroautos, die in Deutschland neu registriert werden, verschwinden rasch wieder aus dem Bestand. (Foto: dpa) Tesla Model Y

Ostfildern Der Pkw-Bestand ist in Deutschland weiter gestiegen. Wie die Deutsche Automobil Treuhand in der jüngsten Ausgabe des DAT-Barometers berichtet, waren 48.733.413 Pkw zum Stichtag 1. Oktober 2022 hierzulande zugelassen. Das ist ein Zuwachs um 0,2 Prozent oder rund 85.000 Autos gegenüber dem Vergleichswert vor einem Jahr. In diesem Zeitraum war die Zahl von Pkw mit Diesel- oder Benzinantrieb um jeweils zwei Prozent rückläufig.

Aktuell sind damit 63 Prozent aller Pkw mit einem Benzinmotor unterwegs, 30 Prozent fahren mit einem Diesel. Die Zahl der zugelassenen Pkw mit alternativen Antrieben hat von Oktober 2021 bis Oktober 2022 hingegen deutlich um 38 Prozent zugelegt. Ihr Anteil am Bestand beträgt nun sieben Prozent.