Auf der Messe in Shanghai trumpft die chinesische Autoindustrie stark auf. Einige Modelle werden schon bald nach Deutschland kommen.

Deutsche Automanager nehmen die neuen chinesischen Elektro-Konkurrenten unter die Lupe. (Foto: Reuters) Autoshow in Shanghai

Shanghai, Düsseldorf Das Beobachten der Konkurrenz gehört für VW-Manager traditionell zum Pflichtprogramm auf Automessen. Auf der „Shanghai Motor Show“ interessierten sich die Wolfsburger Führungskräfte vor allem für die neuen chinesischen Rivalen.

Am Stand von Aion quetschten sich Konzernchef Oliver Blume und China-Statthalter Ralf Brandstätter in einen himmelblauen Kleinwagen. Besonders lange blieben die VW-Manager am Stand von BYD – aus gutem Grund: Die Elektromarke aus Shenzhen hat Volkswagen im ersten Quartal bei den Verkäufen in China erstmals überholt.

>> Lesen Sie auch: Elektroauto-Hersteller BYD überholt Volkswagen in China

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen