Elektrisches Debüt Jeep enthüllt sein erstes reines E-Auto – so startet der Avenger

Jeep bringt im kommenden Jahr sein erstes reines Elektroauto nach Europa. Das Modell soll der Marke jüngere Kunden bescheren, hofft Mutterkonzern Stellantis.

Der erste rein elektrische Jeep besetzt das Einstiegssegment. Jeep Avenger

Auburn Hills Jeep rundet sein Modellprogramm Anfang 2023 mit einem kleinen Elektro-SUV ab. Der für Europa entwickelte Avenger positioniert sich unterhalb des etwas größeren Renegade und soll vor allem jüngere und weibliche Kunden ansprechen.

Als Reichweite stellt die Stellantis-Tochter bis zu 650 Kilometer in Aussicht, Allradantrieb ist zumindest optional vorgesehen. Weitere technische Daten sollen erst zur offiziellen Premiere auf dem Pariser Autosalon (17. bis 23. Oktober) veröffentlicht werden. Gebaut wird der Avenger im polnischen Tychy.

Der Avenger ist eines von vier rein elektrischen Modellen, die Jeep bis 2025 in Europa auf den Markt bringen will. Auch in den USA plant die Marke zu diesem Zeitpunkt mit einem Elektro-Quartett, das sich nur teilweise mit dem europäischen Programm überschneiden soll. Angekündigt sind bereits das Luxus-SUV Wagoneer S mit 441 kW/600 PS Leistung und 650 Kilometern Reichweite sowie der Offroader Recon.