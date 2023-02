Elektroautos im Vergleich Tesla einsam an der Spitze, Stellantis bricht ein – die beliebtesten Elektroautos 2023

Düsseldorf Der Automarkt in Deutschland ist mit einem Absatzrückgang ins Jahr gestartet. Im Januar wurden mit 179.247 Pkw weniger Neuwagen zugelassen als vor Jahresfrist, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilte. Das waren 2,6 Prozent weniger als im Vorjahr. Während Marken wie Porsche, Mercedes, Ford und VW Zuwächse erzielten, sind vor allem die Neuzulassungen bei der Stellantis-Tochter Opel, sowie bei Peugeot und Renault deutlich gesunken. Bis auf Benziner waren alle Antriebsarten von dem Rückgang betroffen - vor allem elektrische Modelle wurden aber deutlich seltener registiert.

Rein batteriegetriebene Fahrzeuge, deren staatliche Förderung zu Jahresanfang gesenkt worden war, schrumpften um 13 Prozent. Bei Hybrid-Autos halbierten sich die Neuzulassungen binnen Jahresfrist sogar, weil deren Kauf gar nicht mehr gefördert wird. Unmittelbar vor der Senkung der Subventionen hatte es noch einen Run auf elektrische Fahrzeuge gegeben. „Auf den Boom im Dezember folgte nun der tiefe Fall“, fasste Peter Fuß von der Unternehmensberatung EY die Entwicklung zusammen.



Überblick: Die beliebtesten Elektroautos im Vergleich

Aus Konzernsicht legte Tesla im Januar 2023 in Deutschland mit 4241 Fahrzeugen am stärksten zu. Die Kalifornier verkauften etwa neun Mal so viele Elektroautos wie im Vorjahr und landen damit im Konzernvergleich auf dem zweiten Platz. Und das, obwohl das Tesla Model 3 im Januar kaum registriert wurde.

Ganze vorn steht der VW-Konzern mit 6.146 elektrischen Neuzulassungen. Im Vergleich zum Januar 2022 ist das ein Plus von rund 13 Prozent.

Mercedes konnte die Neuzulassungen im Vergleich zum Vorjahr mit 2284 Fahrzeugen nahezu stabil halten. Immerhin landen die Schwaben damit erstmals unter den drei Konzernen mit den meisten Elektrozulassungen in Deutschland.

Denn bei allen anderen großen Konzernen wurden im Januar deutlich weniger neue Elektroautos registriert als im Vorjahr. BMW kommt auf 884 elektrischen Neuzulassungen – ein Minus von 56 Prozent.

Bei den großen Importeuren sieht es noch schlechter aus: Elektromodelle von Renault/Nissan wurden 952 Mal registriert (minus 60 Prozent), Hyundai-Kia kommt auf 847 Neuzulassungen (minus 69 Prozent) und bei Stellantis kollabierten die elektrischen Neuzulassungen um satte 78 Prozent auf nur noch 950 Fahrzeuge. Modelle wie der Fiat 500, der im Gesamtjahr 2022 noch auf dem dritten Platz in Deutschland gelandet war, oder der Opel Corsa-e fielen im Januar komplett aus den zehn meistverkauften Modellen.

>> Lesen Sie auch: Günstige Elektroautos – Diese zehn E-Autos gibt’s zum kleinen Preis

Ohnehin hat sich die Top 10 im Vergleich zum Januar 2022 massiv verändert. Nur zwei Modelle, die im Januar des Vorjahres unter den meistverkauften Modellen landeten, sind auch im Januar 2023 vertreten. Einige jahrelange Bestseller wie der Renault Zoe, der VW E-Up oder der Hyundai Kona fallen in der Statistik zurück.

Diese Modelle erreichen im Januar 2023 die elektrischen Spitzenplätze.

Platz 10: Mazda MX-30 – 499 Neuzulassungen (Stand: Januar 2023)*

Das japanische Elektroautos ist einer der überraschenden Aufsteiger. (Foto: imago images/TT) Mazda MX-30

Der Januar startet mit einer faustdicken Überraschung, denn der elektrische Mazda taucht nicht nur erstmals in der Top Ten auf. Im Vergleich um Vorjahr macht das Modell geradezu einen Sprung. Denn allein im Januar wurde der MX-30 fünf Mal so häufig registriert, wie im gesamten Jahr 2022 zusammen

Bislang galt der elektrische Japaner wegen seiner vergleichsweise kleinen Batterie und damit geringen Reichweite von 237 Kilometern eigentlich als Ladenhüter. Doch während fast alle Konkurrenten schwächeln, scheint Mazda seine Kunden ausgerechnet in dem Monat beliefert zu haben, in dem die staatlichen Kaufprämien gekürzt wurden.

Platz 9: Porsche Taycan – 534 Neuzulassungen

Der Elektro-Sportwagen ist für eine staatliche Kaufprämie zu teuer. (Foto: Getty Images; Per-Anders Pettersson) Porsche Taycan

Käufer eines Porsche Taycan kann die Kaufprämie ohnehin egal sein. Mit einem Einstiegpreis von 88.400 Euro gibt es für den elektrischen Sportwagen eh keine staatlichen Zuschüsse mehr. Im Vergleich zum Dezember sind die Neuzulassungen des E-Porsches zwar deutlich zurückgegangen, doch das Modell bleibt stabiler als viele Konkurrenten.

>> Lesen Sie dazu: Stromstoß aus Stuttgart – der Porsche Taycan 4S im Handelsblatt-Autotest

Mit 800-Volt-System kommt das Modell nicht nur auf schnelle Ladezeiten – auch bei den Modellvarianten bietet die Sportwagenschmiede aus Zuffenhausen viel Auswahl. Und während andere Modelle unter der Chipknappheit leiden, wird die gutbetuchte Kundschaft des Taycan auch bedient, wenn Halbleiter knapp sind.

Platz 8: Dacia Spring – 669 Neuzulassungen

Das rumänische Elektromodell ist das meistverkaufte Elektroauto des Renault-Konzerns in Deutschland. (Foto: imago images/ZUMA Wire) Dacia Spring

Am anderen Ende der Preisskala gibt es aber ebenfalls einen Bestseller. Denn der Mini-SUV der rumänischen Marke, der in China gebaut wird, besetzt ein Segment, in dem kaum ein Konzern aktuell etwas zu bieten hat: Vor Abzug der Kaufprämie kostet der Spring nur 22.550 Euro und ist damit deutlich günstiger als die meisten Konkurrenten.

>> Lesen Sie dazu: Der schmale Grat zwischen günstig und billig – der Dacia Spring im Handelsblatt-Autotest

Bei den Kunden ist der günstige Einstieg in die Elektromobilität offenbar sehr beliebt. Auch wenn die Motorleistung mit 44 PS genauso überschaubar ist wie die Batterie, die auf schmale 27,4 kWh kommt. Auch wenn die Neuzulassungen des Modells im Vergleich zum Dezember um 83 Prozent eingebrochen sind, reicht das noch für einen Spitzenplatz.

Platz 7: Smart Fortwo – 721 Neuzulassungen

Der Kleinwagen Smart ist in seiner elektrischen Variante unter den zehn beliebtesten Elektroautos in Deutschland. Smart Fortwo EQ

Während viele alte Bekannte sich aus der Top Ten verabschiedet haben, kommt der elektrische Smart zurück. Der Kleinstwagen, der mittlerweile ebenfalls mit chinesischer Hilfe gebaut wird, feiert im Januar erstmals seit Monaten ein Comeback unter den Bestsellern, auch wenn er wie die meisten deutlich seltener zugelassen wurde als im Dezember.

>> Lesen Sie dazu: Die Kleinwagen sterben aus: Warum Renault Twingo, Ford Fiesta und VW Up verschwinden

Das verwundert nicht, denn die Marke selbst setzt perspektivisch auf das Kompakt-SUV #1. Immerhin: Im Januar den Spitzenplatz hat Smart damit den Titel als meistverkaufter elektrischer Kleinstwagen zurückerobert. Der lange starke Konkurrent Fiat 500 kam nämlich nur auf 367 elektrische Neuzulassungen.

Platz 6: Skoda Enyaq – 729 Neuzulassungen

Das erste Elektromodell der Tschechen setzt auf einen guten Kompromiss aus Preis und Reichweite. (Foto: obs) Skoda Enyaq

Auf das erste elektrische Modell der tschechischen VW-Schwester musste die Kundschaft mitunter lange warten. Doch die Käufer sind offenbar geduldig. Im Januar wurden fast genauso viele Exemplare des Enyaq zugelassen wie im Januar des Vorjahres.

>> Lesen Sie dazu:

Mit einem Preis von rund 42.000 Euro und einer Reichweite von bis zu 536 Kilometern besetzen die Tschechen recht erfolgreich die Mittelklasse. Allerdings waren andere Modelle des VW-Konzerns im Januar noch erfolgreicher unterwegs.

Platz 5: Audi Q4 – 738 Neuzulassungen

Das elektrische Mittelklassemodell von Audi schafft ebenfalls den Sprung unter die zehn Elektroautos mit den meisten Zulassungen in Deutschland. Audi Q4 E-tron

Der Premiumbruder des VW ID.4 schafft es im Januar erstmals unter die zehn Elektroautos mit den meisten Zulassungen in Deutschland. Auch für den Audi gingen die registrierten Fahrzeuge im Vergleich zum Dezember zwar um 66 Prozent zurück. Doch insgesamt schafft es der Konzern, seine Modelle mittlerweile sehr solide auszuliefern.

Dabei ist das elektrische Audi-SUV mit einem Preis ab 51.900 Euro mittlerweile deutlich teurer als das größere Tesla Model Y - bei einer Reichweite von circa 350 Kilometern.

Platz 4: VW ID.3 – 805 Neuzulassungen

Das elektrische Kompaktmodell ist aktuell noch weit vom eigenen Anspruch entfernt. (Foto: imago images/Arnulf Hettrich) VW ID.3

Der ID.3 der Wolfsburger sollte zum Golf der Elektromobilität werden. Richtig geklappt hat das bislang noch nicht, es hakte in der Produktion. Auch im Januar des Vorjahres wurde das Modell häufiger verkauft als im Jahr 2023. Im Vergleich zum Dezember, in dem VW sein Modell massenhaft zu den Kunden brachte, sind die Neuzulassungen sogar um rund 88 Prozent eingebrochen.

>> Lesen Sie dazu: E wie Erwartungshaltung – der VW ID.3 im Handelsblatt-Autotest

Von der Marktführerschaft, wie sie der Golf jahrelang im Verbrennersegment innehatte, ist der ID.3 trotz des soliden Starts ins Jahr noch weit entfernt. Kein Wunder, dass VW das Modell bereits drei Jahre nach der Premiere überarbeitet und auch den Golf als Elektroauto zurückbringen könnte.

Platz 3: Audi Q8 – 1131 Neuzulassungen

Das große Elektro-SUV von Audi hat 2023 einen neuen Namen bekommen. Audi Q8 E-tron

Der erste reine Elektro-Pkw von Audi hat einen neuen Namen. Das große Elektro-SUV, das bislang noch unter dem Namen E-Tron firmierte, heißt künftig Q8. Bei einem Listenpreis von 83.500 Euro spielt die Kaufprämie für die Kunden ebenfalls keine Rolle. Dafür ist das Modell einfach zu teuer.

>> Lesen Sie dazu: Wellness auf Rädern – der Audi E-Tron Sportback im Handelsblatt-Autotest

Und noch etwas anderes ist ungewöhnlich: Als eines der wenigen Modelle wurde der Q8 rund 68 Prozent häufiger neu zugelassen als im Vorjahresmonat. So stark konnte kaum ein anderes Modell aus dem VW-Konzern zulegen. Gerade teure Autos scheint der Prämienschock im Januar damit deutlich seltener getroffen zu haben. Konkurrenten wie den Mercedes EQC (222 Neuzulassungen) oder der BMW iX (149 Neuzulassungen) lässt der Audi damit weit hinter sich.

Platz 2: VW ID.4/ID.5 – 1471 Neuzulassungen

Das SUV ist nach dem ID.3 das zweite Auto von Volkswagen, das ausschließlich als Elektrofahrzeug konzipiert wurde. (Foto: dpa) VW ID.4

In China enttäuschte das mittelgroße Elektro-SUV im vergangenen Jahr, auch in Europa war der Erfolg lange überschaubar. Die Chipkrise belastete die Produktion zuletzt so stark, dass VW-Händler nicht so viele Fahrzeuge verkaufen konnten, wie sie wollten. Im Januar gehören die mittelgroßen Elektro-SUVs aber zu den großen Gewinnern im Markt.

Auch wenn die Verkäufe im Vergleich zum außergewöhnlich starken Dezember eingebrochen sind: Im Vergleich zum Januar 2022 wurde das Modell deutlich häufiger registriert. Im Markenreich der Wolfsburger ist der ID.4 damit der elektrische Bestseller. Den Spitzenplatz sichert sich aber ein anderer Hersteller.

Platz 1: Tesla Model Y – 3708 Neuzulassungen

Das Crossover-Modell wird auch in der neuen Gigafactory in Grünheide gebaut. (Foto: AP) Tesla Model Y

Das Mittelklasse-Crossover wird auch in der Gigafactory bei Berlin gebaut und war schon 2022 das beliebteste Elektroauto der Deutschen. Zum neuen Jahr erhöht Tesla-Chef Elon Musk den Druck auf die Konkurrenz gewaltig. Die Preise für die Einstiegsvariante des Model Y wurden zuletzt um 9100 Euro gesenkt. Hinzu kamen sehr günstige Leasing-Angebote.

>> Lesen Sie dazu: Aufgeblasener Effizienz-Vorreiter – das Tesla Model Y im Handelsblatt-Autotest

Damit dürfte das Model Y auch im Jahresverlauf 2023 ziemlich sicher zu den Elektroautos mit den meisten Zulassungen gehören - trotz sinkender Prämien. Schon im Januar war immerhin jedes fünfte neu registrierte Elektroauto in Deutschland ein Model Y.

*Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt

Mehr: Diese zehn E-Autos gibt’s zum kleinen Preis