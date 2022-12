Elektroautos im Vergleich Tesla enteilt der Konkurrenz, VW schrumpft im Jahresvergleich – die zehn beliebtesten Elektroautos 2022

Düsseldorf Kurz vor dem Jahresende kommt die Autoproduktion wieder in Fahrt. Das schlägt sich auch in den Neuzulassungen nieder: Im November wurden 260.512 Neuwagen in Deutschland neu zugelassen. Das waren gut 31 Prozent mehr als im November des Vorjahres, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilte. Den größten Anteil an den Zulassungen haben mit knapp einem Drittel weiter die Stadtgeländewagen (SUV), die aufgrund ihres höheren Verbrauchs von Kritikern als besonders klimaschädlich angesehen werden. In diesem Segment stieg die Zahl der Neuzulassungen um ebenfalls mehr als 31 Prozent.

Besonders stark fiel das Plus aber bei Elektroautos aus: Fast 58.000 neue Fahrzeuge mit rein batterieelektrischen Antrieb kamen im November neu auf die Straßen. Das waren 44 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Mehr als jeder fünfte Neuwagen verfügte laut KBA über einen Elektroantrieb - Plug-in-Hybride ausgenommen.

„Am Ende eines insgesamt enttäuschenden Autojahres kommt Hoffnung auf einen kleinen Endspurt auf“, teilte der Präsident des Verbands der Internationalen Kraftfahrzeughersteller, Reinhard Zirpel, mit. „Der November verlief recht erfreulich. Auch für Dezember gibt es Hinweise auf gute Zulassungszahlen.“

Im Jahresvergleich ist die Zahl der zugelassenen Elektroautos in Deutschland um 19 Prozent auf 366.234 Fahrzeuge gestiegen, während die Zahl der Neuzulassungen insgesamt um 2,4 Prozent auf 2,33 Millionen Autos gesunken ist. Der Marktanteil liegt mit 15,6 Prozent fast drei Prozentpunkte höher als im November 2021.



Überblick: Die beliebtesten Elektroautos im Vergleich

Aus Unternehmenssicht betrachtet erreicht Tesla in den vergangenen elf Monaten des Jahres in Deutschland mit 52.562 Neuzulassungen den dritten Rang im deutschen Elektromarkt. Ganze vorne steht der VW-Konzern mit 93.981 Neuzulassungen. Die schlechte Nachricht für Volkswagen: Im Vorjahr wurden zum gleichen Zeitpunkt bereits 100.071 elektrische Neuzulassungen des Konzerns registriert. Die Zahl der neu zugelassenen Elektroautos des Konzerns ist in Deutschland damit um sechs Prozent gesunken.

Neben Tesla konnte auch der französisch-italienische Konkurrent Stellantis die elektrischen Neuzulassungen deutlich steigern. 61.119 Elektroautos bedeuten ein Plus von 55 Prozent im Jahresvergleich. Nur Tesla wächst im Elektrosegment noch etwas schneller. Auf Platz 4 landete Hyundai-Kia (35.931 Neuzulassungen, plus 9 Prozent).

Die deutschen Premiumhersteller BMW (29.121 Neuzulassungen, plus 28 Prozent) und Mercedes (30.841 Neuzulassungen, minus 5 Prozent) landen dahinter.

Einige Elektro-Bestseller der vergangenen Jahre haben sich im September zurück in die Top Ten gekämpft – zum Beispiel der Hyundai Ioniq 5. Der elektrische Mini, der Renault Zoe und der elektrische Smart gehören dagegen nicht mehr zu den zehn meistzugelassenen Elektroautos. Auch die deutschen Premiummarken BMW, Mercedes und Audi erreichen keinen Platz in der Bestenliste – trotz zahlreicher Elektromodelle. Im November muss auch der Opel Corsa-e die Spitzenplätze verlassen.

Platz 10: Skoda Enyaq – 10.921 Neuzulassungen (Stand: November 2022)*

Das elektrische Crossover-Modell hält sich weiterhin in den Top Ten. (Foto: obs) Skoda Enyaq

Das elektrische Crossover-SUV ist begehrt, denn es teilt sich eine Plattform mit den teureren VW ID.4 und ID.5. Wer jedoch heute einen elektrischen Skoda neu bestellt, muss bis zu 18 Monate warten.

Wegen anhaltender Lieferschwierigkeiten schwanken entsprechend die Zulassungsdaten des Modells. Mit 1121 Neuzulassungen im November fällt das Modell um zwei Plätze zurück und erreicht fast exakt die gleichen Zulassungszahlen wie im Vormonat.

Platz 9: VW E-Up – 10.998 Neuzulassungen

Der elektrische Kleinwagen von VW ist aktuell in Deutschland ausverkauft. VW arbeitet nur noch die Bestellungen ab. (Foto: dpa) VW E-Up

Der elektrische Kleinstwagen wurde zu Jahresbeginn streng limitiert noch einmal verkauft. Denn das Modell soll eigentlich eingestellt werden, ein Nachfolger ist erst 2025 zu erwarten.

Doch das Auslaufmodell hat noch viele Fans. 1487 Neuzulassungen für den elektrischen Up im November befördern das Modell zurück unter die zehn meistzugelassenen Elektroautos des Jahres 2022. Damit kommt der Kleinstwagen dem VW-Massenmodell ID.3 ziemlich nah. Allerdings war der elektrische Kleinstwagen im Jahr 2021 nach elf Monaten noch die Nummer 2 im Elektro-Segment und kam auf 25.454 Neuzulassungen.

Platz 8: Audi E-tron – 11.023 Neuzulassungen

Das Audi-SUV zieht zum Jahresende an einigen Konkurrenten vorbei. (Foto: imago/Sebastian Geisler) Audi E-Tron

Der erste reine Elektro-Pkw von Audi wurde nach dem Start vielfach kritisiert. Das Modell sei teuer und verbrauche vor allem auf der Autobahn zu viel Energie. Doch bei den Neuzulassungen kann das elektrische SUV im Oktober deutlich zulegen.

1486 Mal wurde der E-tron allein im vergangenen Monat neu in Deutschland registriert – und damit beispielsweise deutlich häufiger als Konkurrenten wie der Mercedes EQC (671 Neuzulassungen im November) oder der BMW iX (429 Neuzulassungen).

Platz 7: Hyundai Ioniq 5 – 11.248 Neuzulassungen

Das koreanische Elektroauto ist auch in Deutschland sehr beliebt. (Foto: © 2022 Bloomberg Finance LP) Hyundai Ioniq 5

Der Koreaner hat nicht nur ein futuristisches Aussehen, sondern auch viele Qualitäten, die andere Elektroautos vermissen lassen. Dank 800-Volt-System – das sonst nur wenige Konkurrenten wie der Porsche Taycan bieten – lädt er wie sein Konzernzwilling Kia EV6 deutlich schneller als die meisten Konkurrenten.

Mit 1475 Neuzulassungen im November verliert das Modell allerdings einen Platz im Ranking. Allerdings geht es zum Jahresende auch sehr eng zu.

Platz 6: Hyundai Kona – 13.677 Neuzulassungen

Kurze Lieferzeiten, günstiges Leasing. Das macht den Kona auch für viele deutsche Autofahrer interessant. (Foto: Reuters) Hyundai Kona Elektro

Das Hyundai-Elektromodell kann sich im November wieder stabilisieren. Dabei macht die elektrische Variante rund 60 Prozent der Neuzulassungen des Kompakt-SUVs aus. 2021 wurde das Modell der Koreaner etwas überarbeitet, doch die technische Basis stammt aus dem Jahr 2018.

Im November fallen die elektrischen Neuzulassungen im Vergleich zum Vormonat wieder etwas höher aus. 1647 Exemplare wurden neu registriert. Im Branchenvergleich erreicht das Modell damit nur noch den sechsten Platz – dabei war Hyundai lange in Schlagdistanz zu Tesla und VW. Im Vorjahr hatte der Kona nach elf Monaten bereits 16.096 Neuzulassungen verbucht – also deutlich mehr.

Platz 5: VW ID.3 – 16.421 Neuzulassungen

Das elektrische Kompaktmodell ist aktuell noch weit vom eigenen Anspruch entfernt. (Foto: imago images/Arnulf Hettrich) VW ID.3

Der ID.3 der Wolfsburger sollte zum Golf der Elektromobilität werden. Richtig geklappt hat das bislang noch nicht, es hakte in der Produktion.

Der Vergleich zum Vorjahr zeigt, wie groß die Probleme bei VW nach wie vor sind: Nach elf Monaten wurde der ID.3 in Deutschland im Jahr 2021 bereits 25.201 Mal neu zugelassen. Im Jahresvergleich sind die Neuzulassungen damit um 35 Prozent gesunken.

Von der Marktführerschaft, wie sie der Golf jahrelang im Verbrennersegment innehatte, ist der ID.3 noch weit entfernt. Kein Wunder, dass VW das Modell bereits drei Jahre nach der Premiere überarbeitet. Immerhin: Mit 3619 Neuzulassungen im November kann das Modell ein wenig Boden gut machen.

Platz 4: VW ID.4/ID.5 – 17.656 Neuzulassungen

Der SUV ist nach dem ID.3 das zweite Auto von Volkswagen, das ausschließlich als Elektrofahrzeug konzipiert wurde. (Foto: dpa) VW ID.4

In China enttäuschte das mittelgroße Elektro-SUV im vergangenen Jahr, auch in Europa ist der Erfolg aktuell noch überschaubar. Die Chipkrise belastete die Produktion zuletzt so stark, dass VW seinen Händlern sogar eine Elektroquote auferlegen musste. Nur große Händler bekamen für 2022 überhaupt eine nennenswerte Stückzahl der Elektrofahrzeuge geliefert.

Im November lieferte das Modell recht solide Zahlen ab. 2871 Exemplare des Mittelklasse-SUVs ID.4 und der Coupé-Variante ID.5 wurden in Deutschland zugelassen – etwas mehr als im Vormonat. Damit bilden ID.4 und ID.5 im laufenden Jahr die beliebteste Elektrobaureihe des VW-Konzerns.

Platz 3: Fiat 500 – 23.123 Neuzulassungen

Der elektrische Kleinwagen aus Italien gehört zu den beliebtesten Elektroautos in Deutschland. (Foto: Fiat) Fiat 500

Der elektrische Fiat 500 war bis August noch das beliebteste Elektroauto der Deutschen. Im September muss der kleine Italiener die Spitzenposition räumen. Die Neuauflage des Design-Klassikers wurde im vergangenen Monat ganze 3904 Mal neu registriert. Häufiger als jedes andere Elektromodell – aber zu wenig, um die kalifornische Konkurrenz wieder von der Spitze zu verdrängen.

Mehr als jeder zweite Fiat 500, der in Deutschland neu zugelassen wurde, fährt elektrisch – obwohl die elektrische Variante deutlich teurer ist. Im Vergleich zum Vorjahr hat die Marke die Zahl der verkauften Elektroautos verdoppelt. Für den französisch-italienischen Konzern Stellantis ist das Modell damit mehr als ein Achtungserfolg – auch wenn es 2022 wahrscheinlich nur für Bronze reicht.

Platz 2: Tesla Model 3 – 24.275 Neuzulassungen

Das Model 3 wurde zuletzt kaum noch neu registriert. (Foto: dpa) Tesla Model 3

Nach zwei mageren Monaten steigen die Neuzulassungen des Modells im November wieder sprunghaft an. Das hat seine Gründe: Denn bislang importiert Tesla das Model 3 für den deutschen Markt aus China. Jede Schiffslieferung hinterlässt darum deutliche Spuren in der KBA-Statistik.

6811 Mal wurde das erste Massenmodell der Kalifornier im November registriert. Damit war das Model 3 im abgelaufenen Monat mit deutlichem Abstand das meistverkaufte Elektroauto in Deutschland. Im Vorjahr wurden allerdings nach elf Monaten bereits 29.166 Model 3 in Deutschland zugelassen – also deutlich mehr.

Platz 1: Tesla Model Y – 28.044 Neuzulassungen

Das Crossover-Modell wird auch in der neuen Gigafactory in Grünheide gebaut. (Foto: AP) Tesla Model Y

Das Mittelklasse-Crossover wird auch in der Gigafactory bei Berlin gebaut. Mitte des Jahres schimpfte Tesla-Chef Elon Musk, dass das Werk in Grünheide vor allem Geld verbrenne. Um den Bau des Model Y zu beschleunigen, wurde die Produktion für zwei Wochen gestoppt und umgebaut.

Im November reicht es nach einem schwachen Vormonat immerhin wieder für den zweiten Platz. 3825 Fahrzeuge wurden vom Kraftfahrt-Bundesamt neu registriert. Im Jahresvergleich hat das Model Y weiterhin einen soliden Vorsprung zur elektrischen Konkurrenz. Hält Tesla das Tempo, dürfte man im zweiten Jahr in Folge das meistverkaufte Elektroauto in Deutschland bauen.

*Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt

