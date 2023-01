Elektroautos im Vergleich Tesla ganz vorne, BMW und Mercedes verpassen die Top Ten – die beliebtesten Elektroautos 2022

Düsseldorf Die Autobranche in Deutschland hat nach den beiden schwachen Corona-Jahren wieder ein Plus geschafft. 2022 kamen rund 2,65 Millionen Neuwagen auf die Straße, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilte. Das sind 1,1 Prozent mehr als vor Jahresfrist. 2021 hatte der Chipmangel den Absatz allerdings auf den tiefsten Stand seit der Wiedervereinigung gedrückt.

Besonders der starke Dezember hat der Industrie die Jahresbilanz gerettet: So wurden nach KBA-Angaben allein in diesem Monat 314.318 Autos neu zugelassen, 38,1 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

Vor allem Elektroautos waren gefragt: Im Dezember wurden laut VDA mit 174.200 Fahrzeugen so viele Autos mit E-Antrieb neu zugelassen wie nie zuvor, ihre Zahl lag um 114 Prozent über dem Vorjahresniveau. Mehr als jedes zweite neu zugelassene Auto war damit ein Elektroauto oder ein Plug-In-Hybrid, der sowohl mit Strom als auch mit Kraftstoff fahren kann.

„Die Entwicklung lässt auf vorgezogene Käufe schließen“, erklärte der Verband dazu. Ende 2022 ist die staatliche Förderung für Plug-In-Hybride ausgelaufen, die Zuschüsse für rein batteriebetriebene Autos wurden gekürzt.

Im Gesamtjahr kamen reine Elektroautos nach KBA-Berechnungen auf einen Marktanteil von 17,7 Prozent. Sie lagen damit bei den Antrieben nur noch knapp unter den Neuzulassungen von Diesel-Fahrzeugen. Knapp ein Drittel der neuen Autos wurden mit Benzin angetrieben, an zweiter Stelle kamen Hybrid-Fahrzeuge.

Die zunehmende Verbreitung von Elektroautos machte sich bei den CO2-Emissionen bemerkbar: Insgesamt sanken diese auf durchschnittlich 109,6 Gramm CO2 pro Kilometer nach 118,7 Gramm pro Kilometer vor Jahresfrist. Im Jahresvergleich ist die Zahl der zugelassenen Elektroautos in Deutschland um 32,1 Prozent auf 470.559 Fahrzeuge gestiegen.



Überblick: Die beliebtesten Elektroautos im Vergleich

Aus Konzernsicht betrachtet hat Tesla im Jahr 2022 in Deutschland mit 69.963 Neuzulassungen – 76 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Kalifornier erreichen damit den dritten Rang im deutschen Elektromarkt.

Ganze vorn steht der VW-Konzern mit 121.088 Neuzulassungen. Durch den starken Dezember konnten die elektrischen Verkäufe von VW auch im Vergleich zum Vorjahr um 7,1 Prozent zulegen: 2021 wurden 113.000 elektrische Neuzulassungen des Konzerns registriert.

Neben Tesla konnte auch der französisch-italienische Konkurrent Stellantis (Rang zwei) die elektrischen Neuzulassungen deutlich steigern. 79.796 Elektroautos bedeuten ein Plus von 74,8 Prozent im Jahresvergleich. Nur Tesla wächst in dem Segment noch etwas schneller. Auf Platz vier landete Renault-Nissan (46.554 Neuzulassungen, plus 10,9 Prozent).

Die deutschen Premiumhersteller Mercedes (37.369 Neuzulassungen, plus drei Prozent) und BMW (35.252 Neuzulassungen, plus 32,2 Prozent) belegen Rang 6 und 7.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Ranking der erfolgreichsten Elektromodelle deutlich verändert. Jahrelange Bestseller wie der Renault Zoe, der elektrische Smart oder BMW i3 sind mittlerweile nicht mehr unter den zehn meistverkauften Modellen in Deutschland. Dagegen sind Autos wie der elektrische Fiat 500, der Dacia Spring oder der Hyundai Ioniq 5 aufgerückt.

Die deutschen Premiummarken BMW, Mercedes und Audi erreichten keinen Platz in der Bestenliste – trotz zahlreicher Elektromodelle.

Platz 10: VW E-Up – 13.238 Neuzulassungen (Stand: Dezember 2022)*

Der elektrische Kleinwagen von VW ist aktuell in Deutschland ausverkauft. VW arbeitet nur noch die Bestellungen ab. (Foto: dpa) VW E-Up

Der elektrische Kleinstwagen wurde zu Jahresbeginn streng limitiert noch einmal verkauft. Denn das Modell soll eigentlich eingestellt werden, ein Nachfolger ist erst 2025 zu erwarten.

Doch das Auslaufmodell hat noch viele Fans – und wird vom Konzern immer wieder zur Bestellung freigegeben, auch wenn der Preis mittlerweile auf fast 30.000 Euro vor Förderung gestiegen ist. 2240 Neuzulassungen für den elektrischen Up im Dezember sorgen dafür, dass der Kleinwagen auch 2022 unter den zehn meistzugelassenen Elektroautos landet. 2021 belegte der kleine VW im Gesamtjahr allerdings noch Platz zwei im Elektrosegment und kam auf 30.797 Neuzulassungen.

Platz 9: Hyundai Ioniq 5 – 14.080 Neuzulassungen

Das koreanische Elektroauto ist auch in Deutschland sehr beliebt. (Foto: © 2022 Bloomberg Finance LP) Hyundai Ioniq 5

Der Koreaner hat nicht nur ein futuristisches Aussehen, sondern auch viele Qualitäten, die andere Elektroautos vermissen lassen. Dank 800-Volt-System – das sonst nur wenige Konkurrenten wie der deutlich teurere Porsche Taycan bieten – lädt er wie sein Konzernzwilling Kia EV6 schneller als die meisten Konkurrenten. Mit 2832 Neuzulassungen im Dezember war das Modell aber schwächer unterwegs als viele andere Fahrzeuge in den Top Ten.

Mit dem Hyundai Ioniq 6 wollen die Koreaner 2023 gleich den nächsten Bestseller an den Start bringen.

Platz 8: Dacia Spring – 14.366 Neuzulassungen

Das rumänische Elektromodell ist das meistverkaufte Elektroauto des Renault-Konzerns in Deutschland. (Foto: imago images/ZUMA Wire) Dacia Spring

Das erste Elektromodell des Herstellers schafft kurz vor Jahresende den Sprung unter die zehn E-Fahrzeuge mit den meisten Zulassungen. Denn der Mini-SUV, der in China gebaut wird, besetzt ein Segment, in dem kaum ein Konzern aktuell etwas zu bieten hat: Vor Abzug der Kaufprämie kostet der Spring nur 22.550 Euro und ist damit deutlich günstiger als die meisten Konkurrenten.

Bei den Kunden ist der günstige Einstieg in die Elektromobilität offenbar sehr beliebt. Auch wenn die Motorleistung mit 44 PS genauso überschaubar ist wie die Batterie, die auf schmale 27,4 kWh kommt. 4058 neue Dacia Spring wurden im Dezember neu in Deutschland zugelassen – mehr als ein Viertel der gesamten Zulassungen des Modells im Gesamtjahr.

Platz 7 – Opel Corsa-e – 14.979 Neuzulassungen

Die elektrische Variante macht in Deutschland etwa ein Drittel der Neuzulassungen des Kleinwagens aus. (Foto: imago images/Sebastian Geisler) Opel Corsa-e

Der kleine Stromer, der in Saragossa gebaut wird, startet das Jahr 2022 furios und landete noch im Januar auf Platz zwei im Ranking. Im Gesamtjahr war es für den elektrischen Kleinwagen aber ein Auf und Ab in den Zulassungen, das nun auch mit einem starken Schlussspurt endet. 4112 Exemplare des elektrischen Corsa weist das KBA für den Dezember aus.

Damit macht das Modell einige Plätze gut. Insgesamt war damit nahezu jeder dritte Corsa, der in Deutschland neu registriert wurde, elektrisch unterwegs und ist hierzulande das meistverkaufte Elektromodell der deutschen Stellantis-Tochter.

Platz 6: Hyundai Kona – 17.029 Neuzulassungen

Kurze Lieferzeiten, günstiges Leasing. Das macht den Kona auch für viele deutsche Autofahrer interessant. (Foto: Reuters) Hyundai Kona Elektro

Trotz zahlreicher neuer Konkurrenten bleibt das koreanische Kompakt-SUV eines der beliebtesten Elektroautos in Deutschland und landet auf dem gleichen Rang wie schon im Jahr 2021. Dabei macht die elektrische Variante rund 60 Prozent der Neuzulassungen aus. 2021 wurde das Modell etwas überarbeitet, doch die technische Basis stammt aus dem Jahr 2018.

Im Dezember fielen die elektrischen Neuzulassungen im Vergleich zum Vormonat wieder deutlich höher aus. 3352 Exemplare wurden neu registriert. Damit erreicht der Kona fast genauso viele Neuzulassungen wie im Vorjahr, als das Modell 17.240 Mal verkauft wurde.

Platz 5: VW ID.3 – 23.286 Neuzulassungen

Das elektrische Kompaktmodell ist aktuell noch weit vom eigenen Anspruch entfernt. (Foto: imago images/Arnulf Hettrich) VW ID.3

Der ID.3 der Wolfsburger sollte zum Golf der Elektromobilität werden. Richtig geklappt hat das bislang noch nicht, es hakte in der Produktion. Noch im November lange die Neuzulassungen des Modells um 35 Prozent unter dem Vorjahreswert. ein starker Dezember rettet nun die Bilanz. 6865 Exemplare des ID.3 wurden im abgelaufenen Monat neu zugelassen – fast ein Drittel der Gesamtzulassungen des Modells im Jahr 2022.

Trotz des starken Endspurts: 2021 wurde der ID.3 in Deutschland noch 26.693 Mal abgesetzt und damit häufiger als im vergangenen Jahr. Von der Marktführerschaft, wie sie der Golf jahrelang im Verbrennersegment innehatte, ist der ID.3 nach wie vor weit entfernt. Kein Wunder, dass VW das Modell bereits drei Jahre nach der Premiere überarbeitet.

Platz 4: VW ID.4/ID.5 – 24.847 Neuzulassungen

Das SUV ist nach dem ID.3 das zweite Auto von Volkswagen, das ausschließlich als Elektrofahrzeug konzipiert wurde. (Foto: dpa) VW ID.4

In China enttäuschte das mittelgroße Elektro-SUV im vergangenen Jahr, auch in Europa ist der Erfolg aktuell noch überschaubar. Die Chipkrise belastete die Produktion zuletzt so stark, dass VW seinen Händlern sogar eine Elektroquote auferlegen musste. Nur große Händler bekamen für 2022 überhaupt eine nennenswerte Stückzahl der Elektrofahrzeuge geliefert.

Wie beim ID.3 scheint sich VW auch beim ID.4 bemüht zu haben, vielen Kunden noch eine höhere staatliche Kaufprämie zu ermöglichen. 7191 Exemplare des Mittelklasse-SUVs ID.4 und der Coupé-Variante ID.5 wurden in Deutschland zugelassen – deutlich mehr als im Vormonat. Damit waren ID.4 und ID.5 im abgelaufenen Jahr die beliebteste Elektrobaureihe des VW-Konzerns.

Platz 3: Fiat 500 – 29.635 Neuzulassungen

Der elektrische Kleinwagen aus Italien gehört zu den beliebtesten Elektroautos in Deutschland. (Foto: Fiat) Fiat 500

Der elektrische Fiat 500 war bis zum Spätsommer noch das beliebteste Elektroauto der Deutschen. Mittlerweile musste der kleine Italiener die Spitzenposition wieder räumen. Doch die Neuauflage des Designklassikers wurde auch im vergangenen Monat ganze 6512 Mal neu registriert. Häufiger als viele andere Elektromodelle – aber zu wenig, um die kalifornische Konkurrenz noch von der Spitze zu verdrängen.

Mehr als jeder zweite Fiat 500, der in Deutschland neu zugelassen wurde, fährt elektrisch – obwohl diese Variante deutlich teurer ist. Im Vergleich zum Vorjahr hat die Marke die Zahl der verkauften Elektroautos mehr als verdoppelt. Für den französisch-italienischen Konzern Stellantis ist das Modell damit mehr als ein Achtungserfolg – auch wenn es 2022 nur für Bronze reicht.

Platz 2: Tesla Model 3 – 33.841 Neuzulassungen

Bislang importiert der US-Konzern das Auto für den deutschen Markt aus China. (Foto: dpa) Tesla Model 3

Nach zwei mageren Monaten stiegen die Neuzulassungen des Modells im November wieder sprunghaft an. Das hat seine Gründe: Bislang importiert Tesla das Model 3 für den deutschen Markt aus China. Jede Schiffslieferung hinterlässt deutliche Spuren in der KBA-Statistik.

9566 Mal wurde das erste Massenmodell der Kalifornier im Dezember neu zugelassen. Damit war das Model 3 im abgelaufenen Monat mit deutlichem Abstand das erfolgreichste Elektroauto in Deutschland. Im Vorjahr wurden im Gesamtjahr allerdings 35.262 Model 3 in Deutschland abgesetzt. Im Jahresvergleich war das Modell damit schwächer unterwegs.

Platz 1: Tesla Model Y – 35.426 Neuzulassungen

Das Crossover-Modell wird auch in der neuen Gigafactory in Grünheide gebaut. (Foto: AP) Tesla Model Y

Das Mittelklasse-Crossover wird auch in der Gigafactory bei Berlin gebaut und ist auf Anhieb zum beliebtesten Elektroauto der Deutschen aufgestiegen. 7382 Exemplare des Model Y registrierte das KBA alleine im Dezember. Die deutschen Konkurrenzmodelle lässt die Elektromarke damit weit hinter sich.

Mit der Produktion in Grünheide dürfte das Model Y auch 2023 im Kampf um die Spitzenplätze mitmischen. Doch das Umfeld wird rauer: Nicht nur die Kaufprämie für Elektroautos fällt 2023 schwächer aus. Auch die konjunkturelle Entwicklung könnte den Elektro-Boom ausbremsen – trotz zahlreicher neuer Modelle.

*Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt

