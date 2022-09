Elektroautos im Vergleich Tesla holt auf, Fiat bleibt vorne – die zehn beliebtesten Elektroautos 2022

Düsseldorf Nach Monaten mit rückläufigen Pkw-Zulassungen zeigt sich in Deutschland offenbar ein erster Hoffnungsschimmer. Im August legten die Neuregistrierungen um drei Prozent auf knapp 200.000 zu, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilte.

Grund für den leichten Zuwachs ist aber wohl keine Trendumkehr, sondern vielmehr die Tatsache, dass der Vergleichsmonat im Vorjahr besonders schwach war. Außerdem hatte der vergangene Monat einen Arbeitstag mehr. An den Problemen, unter denen die Branche zu leiden hat, hat sich indes kaum etwas geändert. Vielmehr sind mit der Gaskrise und den Rezessionsängsten weitere Erschwernisse hinzugekommen.

Der Halbleitermangel hat sich zwar etwas entspannt, aber die Inflation macht den Autobauer schwer zu schaffen. In den ersten acht Monaten sanken die Neuzulassungen nach Angaben des KBA um knapp zehn Prozent auf 1,64 Millionen Fahrzeuge.

Die Verkäufe von Elektroautos legen trotz zahlreicher neuer Modelle zwar nicht so stark zu wie in den Vorjahren – wachsen aber anders als der Markt weiterhin. Allein im August wurden rund 32.000 Elektroautos neu zugelassen - rund elf Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Und auch auf das Gesamtjahr gerechnet liegt das Plus bei 12,3 Prozent. Der Anteil der elektrischen Neuzulassungen in Deutschland hat damit von rund 11 auf 14 Prozent zugelegt.

Viele Elektroautos sind wegen des Chipmangels derzeit kaum lieferbar, Käufer müssen sich meist mehrere Monate oder gar Jahre gedulden.

Überblick: Die beliebtesten Elektroautos im Vergleich

Aus Konzernsicht betrachtet fällt Tesla in den ersten acht Monaten des Jahres in Deutschland mit 24.734 Neuzulassungen auf den vierten Rang im deutschen Elektromarkt zurück – hinter dem Volkswagen-Konzern (58.195 Neuzulassungen), Stellantis (41.786 Neuzulassungen) und Hyundai-Kia (25.030 Neuzulassungen). Die deutschen Premiumhersteller BMW (21.218 Neuzulassungen) und Mercedes (20.094 Neuzulassungen) landen dahinter.

Einige Elektro-Bestseller der vergangenen Jahre haben sich im August zurück in die Top Ten gekämpft: Zum Beispiel VW E-Up, der eigentlich längst ein Auslaufmodell ist. Der elektrische Mini, der Renault Zoe und der elektrische Smart gehören nicht mehr zu den zehn meistzugelassenen E-Autos. Die Premiummarken Mercedes und Audi erreichen keinen Platz in der Bestenliste – trotz zahlreicher Elektromodelle.

Platz 10: VW E-Up – 7700 Neuzulassungen (Stand: August 2022)*

Das Auslaufmodell dreht noch eine Ehrenrunde. (Foto: dpa) VW E-Up

Der elektrische Kleinstwagen wurde zum Jahresbeginn streng limitiert noch einmal verkauft. Dabei steht das Modell längst auf der Abschussliste. Eigentlich soll der elektrische Kleinstwagen eingestellt werden. Ein Nachfolger ist erst 2025 zu erwarten.

Doch das Auslaufmodell hat noch viele Fans. 919 Neuzulassungen für den elektrischen Up im August befördern das Modell zurück unter die zehn meistzugelassenen Elektroautos des Jahres 2022. Damit kommt der Kleinstwagen dem ID.3 näher als von vielen erwartet.

Platz 9: Skoda Enyaq – 7701 Neuzulassungen

Das elektrische Crossover-Modell hält sich weiterhin in den Top Ten. (Foto: obs) Skoda Enyaq

Das elektrische Crossover-SUV ist heiß begehrt. Denn technisch teilt sich das Modell eine Plattform mit den teureren VW ID.4 und ID.5. Wer heute einen elektrischen Skoda neu bestellt, muss bis zu 18 Monate warten.

Wegen anhaltender Lieferschwierigkeiten schwanken entsprechend die Zulassungsdaten des Modells. Mit 940 Neuzulassungen im August kann das Modell seinen Platz im Ranking verteidigen, auch wenn die Verkäufe etwas niedriger ausfallen als im Juli.

Platz 8: BMW i3 – 8039 Neuzulassungen

Der i3 war 2022 bislang mit Abstand das meistzugelassene Elektroauto von BMW. (Foto: dpa) BMW i3

Seit 2013 hat der Konzern fast eine Viertelmillion Exemplare des Elektroautos verkauft. In Zukunft setzt BMW auf den elektrischen Mini, den iX oder den i4. Im Juni wurde die Produktion des elektrischen Bestsellers eingestellt.

Im Verlauf des Jahres 2022 ist der i3 aber nach wie vor das beliebteste Elektroauto der Marke und lässt auch die frischen Modelle hinter sich. 1262 Mal wurde der BMW i3 im August neu zugelassen. Der iX landete mit 215 Neuzulassungen dahinter, genauso der iX3 (343 Neuzulassungen). Auch im Vergleich zum Vorjahr konnten die Zulassungen des i3 damit sogar noch einmal zulegen. Das letzte Modelljahr scheint damit das erfolgreichste zu sein.

Platz 7: VW ID.3 – 8956 Neuzulassungen

Das elektrische Kompaktmodell ist aktuell noch weit vom eigenen Anspruch entfernt. (Foto: imago images/Arnulf Hettrich) VW ID.3

Der ID.3 der Wolfsburger sollte zum Golf der Elektromobilität werden. Richtig geklappt hat das bislang noch nicht, es hakte in der Produktion.

Doch Vergleich zum Vorjahr zeigt, wie groß die Probleme bei VW nach wie vor sind: Im den ersten acht Monaten des Jahres 2021 wurde der ID.3 in Deutschland 18.845 Mal neu zugelassen – mehr als doppelt so oft wie von Januar bis August 2022.

Von der Marktführerschaft, wie sie der Golf jahrelang im Verbrennersegment innehatte, ist der ID.3 noch weit entfernt. Immerhin: Mit 1489 Neuzulassungen im August macht das Modell ein wenig Boden gut.

Platz 6 – Opel Corsa-e – 8978 Neuzulassungen

Der kleine Stromer aus Rüsselsheim war im Mai noch das beliebteste Elektroauto in Deutschland. (Foto: imago images/Sebastian Geisler) Opel Corsa-e

Der kleine Stromer, der in Saragossa gebaut wird, war im Januar noch die Nummer zwei unter den Elektroautos in Deutschland. Im März flog das Modell dann wegen anhaltender Lieferschwierigkeiten aus den Top Ten. Seitdem verkauft sich der elektrische Corsa aber wieder sehr stabil.

1041 Neuzulassungen registrierte das KBA im August. Das ist weniger als im Vormonat, reicht aber, um seine Position im Markt zu verteidigen. Jeder vierte Corsa-Käufer entscheidet sich mittlerweile für die elektrische Version.

Platz 5: Hyundai Kona – 9577 Neuzulassungen

Kurze Lieferzeiten, günstiges Leasing. Das macht den Kona auch für viele deutsche Autofahrer interessant. (Foto: Reuters) Hyundai Kona Elektro

Das Hyundai-Elektromodell ist der große Verlierer im August. Gleich zwei Plätze rutscht das kompakte SUV im Branchenvergleich ab. Mittlerweile macht die elektrische Variante mehr als die Hälfte der Neuzulassungen des Kompakt-SUVs aus. 2021 wurde das Modell der Koreaner etwas überarbeitet, doch die technische Basis kommt aus dem Jahr 2018.

Im August haben die Neuzulassungen im Vergleich zum Vormonat deutlich nachgelassen. 833 Exemplare wurden neu registriert. Im Branchenvergleich erreicht das Modell damit den fünften Platz - dabei war Hyundai lange in Schlagdistanz zu Tesla und VW. Im Vorjahr hatte der Kona in den ersten acht Monaten bereits 12.431 Neuzulassungen verbucht – also deutlich mehr.

Platz 4: VW ID.4 / ID.5 – 10.229 Neuzulassungen

Der SUV ist nach dem ID.3 das zweite Auto von Volkswagen, das ausschließlich als Elektrofahrzeug konzipiert wurde. (Foto: dpa) VW ID.4

In China enttäuschte das mittelgroße Elektro-SUV im vergangenen Jahr, auch in Europa ist der Erfolg aktuell noch überschaubar.

Die Chipkrise belastete die Produktion zuletzt so stark, dass VW seinen Händlern sogar eine Elektroquote auferlegen musste. Nur große Händler bekommen für 2022 überhaupt eine nennenswerte Stückzahl der E-Fahrzeuge geliefert.

Im August lieferte das Modell recht solide Zahlen ab. 1601 Exemplare des Mittelklasse-SUV ID.4 und der Coupé-Variante ID.5 wurden in Deutschland zugelassen, etwas so viele wie im Juli. Damit bilden ID.4 und die Coupe-Variante ID.5 im ersten Halbjahr 2022 die beliebteste Elektrobaureihe des VW-Konzerns.

Platz 3: Tesla Model 3 – 12.023 Neuzulassungen

Das Model 3 wurde zuletzt kaum noch registriert. (Foto: dpa) Tesla Model 3

Nach zwei enttäuschenden Monaten gewinnt das Mittelklassemodell von Tesla wieder an Fahrt. weit von den Top Ten entfernt. 1.075 Mal wurde das erste Massenmodell der Kalifornier im August registriert, im Juli waren es nur 147 Neuzulassungen. Im Vorjahr waren es fast drei Mal so viele Model 3, die neu auf deutsche Straßen rollten.

Denn bislang importiert Tesla das Auto noch aus dem chinesischen Werk in Schanghai, das durch den Lockdown und das Chaos an den chinesischen Häfen kaum noch exportieren kann. Das kostet Tesla die Krone im deutschen Elektromarkt.

Platz 2: Tesla Model Y – 12.709 Neuzulassungen

Das Crossover-Modell wird auch in der neuen Gigafactory in Grünheide gebaut. (Foto: AP) Tesla Model Y

Das Mittelklasse-Crossover soll ab sofort auch in der in diesem Jahr eröffneten Gigafactory bei Berlin gebaut werden. Doch zuletzt schimpfte Elon Musk, dass das Werk in Grünheide vor allem Geld verbrenne. Um den Bau des Model Y zu beschleunigen, wurde die Produktion dort für zwei Wochen gestoppt und umgebaut.

Das hat sich offenbar gelohnt. Im August war das Crossover-Modell der Kalifornier das meistverkaufte Elektroauto im deutschen Markt: 4261 Fahrzeuge wurden vom Kraftfahrt-Bundesamt neu registriert – im Vormonat waren es doppelt so viele. Damit macht das Modell drei Plätze im Ranking gut.

Platz 1: Fiat 500 – 14.975 Neuzulassungen

Der elektrische Kleinwagen aus Italien gehört zu den beliebtesten Elektroautos in Deutschland. (Foto: Fiat) Fiat 500

Der elektrische Fiat 500 war im Juli wie auch in den ersten acht Monaten des Jahres 2022 das beliebteste Elektroauto der Deutschen.

Die Neuauflage des kleinen Italieners wurde im vergangenen Monat ganze 1527 Mal neu registriert. Deutlich weniger als im Vormonat – doch das reicht, um die Führung im Ranking zu verteidigen. Mehr als jeder zweite Fiat 500, der in Deutschland neu zugelassen wurde, fährt elektrisch – obwohl die elektrische Variante deutlich teurer ist.

Für den französisch-italienischen Konzern Stellantis ist das mehr als ein Achtungserfolg: Das beliebteste Modell im wachsenden deutschen Elektromarkt – vor VW und Tesla.

*Stand: August 2022, Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt

