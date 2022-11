Elektroautos im Vergleich Tesla schwächelt an der Spitze, BMW fliegt aus Top Ten – die zehn beliebtesten Elektroautos 2022

Die Zahl der verkauften Elektroautos hat im Jahresvergleich nicht mehr so deutlich zugelegt. Einige Bestseller verzeichnen im Jahresvergleich einen deutlichen Rückgang.

Düsseldorf Der deutsche Automarkt hat sich im Oktober weiter erholt. Nachdem die Neuzulassungen schon im September kräftig gestiegen waren, kamen im vergangenen Monat mit rund 208.600 Fahrzeugen 16,7 Prozent mehr Neuwagen auf die Straßen als vor Jahresfrist, wie das Kraftfahrt-Bundesamt mitteilte. Die Unternehmensberatung EY sprach aber von einem „Zwischenhoch“, das wegen der schwachen Konjunktur und der schwindenden Kaufkraft schon bald vorüber sein dürfte.

Die Verkäufe von Elektroautos legten trotz zahlreicher neuer Modelle nicht so stark zu wie in den Vorjahren – und wuchsen zumindest im Oktober nicht deutlich stärker als der Gesamtmarkt. Das Plus des Elektrosegments lag bei rund 17,1 Prozent. Insgesamt wurden im Oktober wurden 35.781 Elektroautos in Deutschland neu zugelassen. Auf das Gesamtjahr gerechnet liegt das Plus bei 15,3 Prozent. Der Anteil der elektrischen Neuzulassungen in Deutschland ist von rund 11,7 auf 14,8 Prozent gestiegen.