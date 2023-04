Elektromobilität Ambitionierte Ziele: Hyundai-Konzern plant 30 Elektro-Modelle

Der koreanische Autokonzern Hyundai hat im vergangenen Jahr weltweit 346.000 Elektroautos verkauft. Künftig sollen es deutlich mehr werden.

Der Hyundai-Konzern hat ambitionierte Ziele und plant mehr als 30 E-Modelle. (Foto: Kia) E-Auto von Kia

Offenbach Die Hyundai Motor Group will sich bis zum Jahr 2030 unter den Top 3 der größten Elektroautohersteller der Welt etablieren. Laut einem jetzt im Rahmen der Grundsteinlegung für ein neues Kia-Werk vorgestellten Strategieplan werden die Koreaner dazu 18 Milliarden US-Dollar in die heimische Elektrofahrzeugindustrie investieren, um Produktion und Export zu steigern und die Industrie mit Verbindungen zur Elektromobilität zu fördern.

Auf 31 Elektro-Modelle soll das Angebot der Marken Kia, Hyundai und Genesis in den kommenden sieben Jahren wachsen. In Korea soll im gleichen Zeitraum die jährliche Produktion von E-Autos auf 1,5 Millionen und weltweit auf über 3,6 Millionen Einheiten steigen. Um dieses Ziel zu erreichen, will der Konzern unter anderem die Entwicklung von Plattformen beschleunigen.