Elektromobilität Der Kombi als Künstler – der VW Arteon Shooting Brake im Handelsblatt-Autotest

Als Shooting Brake soll der VW Arteon die biedere Kombi-Klasse aufmischen. Das halbelektrische Modell erweist sich im Test als aufregend, aber exzentrisch.

Anders als beim klassischen Kombi ist das Heck weniger wuchtig. Dynamischer gezeichnet

Düsseldorf In der Marke Volkswagen steckt auch ein bisschen Tragödie. Denn obwohl der deutsche Hersteller trotz aller Dieselskandale weiterhin extrem erfolgreich ist, arbeiten sie in Wolfsburg immer wieder vergeblich daran, auch ein bisschen in der Oberklasse mitspielen zu dürfen. Experimente wie der Phaeton floppten. Wer VW wollte, kaufte einen Passat. Wer edler unterwegs sein wollte, griff direkt zu Schwestermarke Audi.

Dienstwagenfahrer auf der Suche nach einer extravaganten Alternative entschieden sich eher selten für einen VW. Der Arteon ist angetreten, um dieser Tragödie ein Ende zu bereiten – und als halbelektrischer Plug-in-Hybrid könnte ihm das sogar gelingen. Denn bei den halbelektrischen Modellen müssen nur 0,5 Prozent des Kaufpreises als geldwerter Vorteil versteuert werden. Da fällt der Aufpreis zum normalen Passat gleich weniger ins Gewicht.

Auch die neue Karosserieform ist zielgruppengerecht: Der deutsche Dienstwagenfahrer bevorzugt den Kombi. Also ist der Arteon, der zu Beginn als reines Coupe unter dem Namen Passat CC verkauft wurde, nun auch als so genannter Shooting Brake erhältlich, also als Coupé mit Steilheck. Das bietet mehr Platz als die flache Coupé-Karosserie – und soll sich deutlich vom VW Passat Variant abheben.

Wo der Passat auf eher biedere Verlässlichkeit setzt, trägt der Arteon ein bisschen dicker auf. Auffällig verchromte Lufteinlässe und eine LED-Leiste sorgen für eine aggressive Front. Die Linienführung sorgt dafür, dass das Auto länger wirkt. Unterstützt wird dieser Eindruck durch den Spoiler am Heck. Die Kunst steckt beim Arteon eben nicht nur im Namen. Würde das VW-Emblem an Front, Heck, Rädern und Lenkrad fehlen, könnten glatt Zweifel aufkommen, ob das noch ein VW ist.

Wer hätte zum Beispiel gedacht, dass es einen VW-Kombi mit rahmenlosen Fenstern gibt? Der Vater meiner Freundin, ein Passat-Fahrer der ersten Stunde, ist beeindruckt. „Sehr elegant“, sagt er, während er auf dem Beifahrersitz die Innenausstattung begutachtet. Die kann sich tatsächlich sehen lassen. Im Gegensatz zum Konzernbruder misst sich der Arteon hier mit der Oberklasse.

Anstrengende Bedienung von Multifunktionslenkrad und Klimaanlage

Aluminium mit Kreuzschliff, Sitze in Carbon-Optik und sogar die Lufteinlässe sind verchromt. Die Sitze sind gemütlich, und bieten zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten. Von der Sitzposition und der Größe des Innenraums hat man beinah das Gefühl in einem SUV zu sitzen. Sehr angenehm ist auch die Massagefunktion für den Fahrersitz.

An der Front hat VW deutlich mehr Chrom verbaut als im Passat. Aggressive Front

Auch innen hebt sich der Arteon vom Passat ab. Aufgewerteter Innenraum

Anstrengend ist dagegen die Bedienung des Multifunktionslenkrades und der Klimaanlage. Statt auf bewährte haptische Knöpfe setzt Volkswagen im Arteon auf eine kapazitive Touchbedienung. Die Folge: Die Temperatur der Klima-Anlage während der Fahrt umzustellen, ohne den Blick von der Straße abzuwenden, wird unmöglich. Man spürt schlichtweg nicht, ob der Regler umgestellt wurde oder nicht.

Beim Lenkrad ist es noch schlimmer. Denn hier können die Knöpfe sowohl per Touch als auch per Tastendruck bedient werden.

Das führt zum Beispiel bei der Lautstärkenregelung des Radios unweigerlich dazu, dass die Lautstärke manchmal doppelt „angewählt“ wird, einmal durch den Tastendruck und wenn man mit dem Finger dabei leicht abrutscht noch einmal durch die Touchoberfläche. Dann wird es laut in einem Auto mit einer 700-Watt-Anlage.

Deutlich höherer Verbrauch als angegeben

Ruhig bewegt sich der Arteon dagegen auf der Straße – dank Doppelherz. Als E-Hybrid surrt der Arteon beinah lautlos über die Straßen. Der 1,4-Liter-Benziner mit 156 PS wird nämlich durch einen Elektromotor mit 85 kW (116 PS) komplettiert. Kombiniert kommen beide auf 218 PS. Der Normverbrauch von 1,1 Litern ist – wie bei vielen PHEVs – ein theoretischer Wert.

Nach zwei Wochen Testfahrten über Landstraßen, im Stadtverkehr und der Autobahn reichten dem Motor bei meiner zügigen Fahrweise knapp acht Liter Super Benzin, um den großen und schweren Kombi fortzubewegen. Im Alltag gönnt sich der Elektroantrieb wiederum zwischen 17 und 20 Kilowatt die Stunde, was für ein Fahrzeug mit fast zwei Tonnen Leergewicht durchaus in Ordnung geht.

Der Arteon lässt es beim Anfahren eher gemütlich angehen und benötigt knapp acht Sekunden für die Beschleunigung von 0 auf 100 Kilometer pro Stunde. Wenn man es darauf anlegt, lässt sich der Wagen mit bis zu 222 Stundenkilometern bewegen. Aber das dürfte Fahrern der Hybrid-Version des Arteon eh unwichtig sein. Denn der Edel-Kombi ist ohnehin nicht für ein sportliches Klientel gedacht. Im Vordergrund stehen Gemütlichkeit und Erhabenheit.



Im Vergleich zu anderen Hybriden bietet der Arteon relativ viel Stauraum. Großer Kofferraum

Die digitalen Helfer im Arteon sind verlässlich. Alles digital

Die Reichweite der 13-Kilowatt-Batterie reicht nach WLTP-Norm für 57 Kilometer. Mit meinem Fahrstil komme ich nicht ganz auf 50 Kilometer. An einer Ladesäule mit einer Leistung von 3,7 Kilowatt Wechselstrom ist die Batterie in etwa drei Stunden aufgeladen. An der Haushaltssteckdose kommen nochmal rund zwei Stunden dazu.

Das sehr gute Fahrwerk, das beinah jede Bodenwelle für die Fahrzeuginnensassen unbemerkt schluckt, lässt sich auch in schnellen Kurven nicht aus der Ruhe bringen. Der Kombi schwebt praktisch über die Straße. Das macht sich vor allem auf der Langstrecke bezahlt.

Diva bei leerer Batterie

Sind die Batterien geleert hat der Fünf-Meter-Kombi allerding hörbare Mühe, das eigene Gewicht zu bewältigen. Auf der Autobahn wird jede Beschleunigung mit einem lauten Dröhnen quittiert. Das harmonische Zusammenspiel von Verbrenner und Elektromotor wird immer wieder gestört. Manchmal drückt man mit dem Gaspedal ins Leere, wenn die Batterie leer ist. Nach einer halben Sekunde schaltet sich dann der Verbrennungsmotor dazu. Dann macht der Wagen einen leichten Satz nach vorne. Komischerweise passiert das nicht immer. Wie es sich für einen echten Künstler gehört, ist der Arteon hier eine Diva.

Bei höheren Geschwindigkeiten fehlt zudem ein siebter Gang, was bei einem Auto der Oberklasse, der in der getesteten Version über 64.000 Euro kostet, ärgerlich ist. Auf den zweiten Blick erkennt man an manchen Stellen im Arteon den etwas zu ausgeprägten Sparenthusiasmus von Volkswagen. So sind beispielsweise die Türen vorne mit einem weichen Lederimitat verkleidet, hinten jedoch hat VW Hartplastik verbaut.

Weniger elegant sich mache offenen Schweißnähte. Sichtbare Nähte

Trotz E-Kennzeichen hat VW gleich vier Auspuffe angedeutet - und auch noch verchromt. Chrom am Heck

Öffnet man den Kofferraum, sieht man an der Stelle, an der das Dach mit der D-Säule verbunden wird, eine unschöne Schweißnaht. Und im Kofferraum sind zwar die Stellen in der Plastikverkleidung angedeutet, an der normalerweise Seilzugriffe verbaut werden, um die Rücksitzbank umzuklappen. Allein: Es gibt diese Griffe im Arteon Shooting Brake nicht.

Unabhängig von der teilweise schwierigen Bedingung und kleineren Nachlässigkeiten ist die Verarbeitungsqualität des Arteon über jeden Zweifel erhaben. Wenn der Passat „Brot und Butter“ ist, dann liegt beim Arteon noch mindestens ein Scheibchen Lachs drauf.

Doch der Künstler kann auch praktisch: Der Kofferraum umfasst ein Volumen von 565 Liter. Das ist für Hybrid-Verhältnisse sehr groß. Familien sollten mit diesem Sporting Brake genug Stauraum haben.

Das Infotainment-System ist okay und auch die Sprachsteuerung ist zu gebrauchen. Hier scheinen die Autohersteller langsam den Rückstand auf die Tech-Industrie aufzuholen, die bislang deutlich verlässlichere Systeme baut. Das System hat sowohl die Navigationsansagen meiner Freundin als auch von mir fast ausnahmslos verstanden. Von der flüssigen Bedienung eines Smartphones ist das zwar noch weit entfernt aber immerhin erfüllt alles seinen Zweck.

In der sonst eher biederen Kombi-Klasse ist der Arteon eine Erscheinung. Und viele Schwächen hat er sich im Test auch nicht erlaubt. Ob er tatsächlich die gutbetuchte Kundschaft am Ende doch noch zu Volkswagen lockt? Es wäre ein Kunststück.

Technische Daten

Kombi mit fünf Sitzen

Länge: 4,87 Meter

Breite: 1,87 Meter

Höhe: 1,43 Meter

Radstand: 2,84 Meter

Kofferraumvolumen: 565 Liter

Benzinmotor: 1,4-Liter-Vierzylinder, 115 kW/156 PS

Elektromotor; 85 kW/116 PS

Systemleistung: 180 kW/218 PS

maximales Drehmoment: 400 Nm

Frontantrieb

Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe

Vmax: 222 km/h, 0-100 km/h: 7,8 s.

Normverbrauch nach WLTP: 1,1 l/100 Kilometer

Stromverbrauch: 14,8 kWh/100 km

CO2-Ausstoß: 27 g/km

Effizienzklasse: A+

Abgasnorm: Euro 6d-ISC-FCM

Preis: ab 51.064 Euro

Preis des Testwagens: ca. 64.175 Euro

