Elektromobilität Extreme Lieferzeiten für Elektroautos: In diesem Jahr geht kaum noch was

Lediglich eine Handvoll von Elektroautos sind noch im laufenden Jahr lieferbar. Eine hohe Kaufprämie dürfte keiner der Käufer mehr kassieren.

Der elektrische Brite ist eines der wenigen Elektroautos mit kurzer Lieferzeit. Jaguar i-Pace

Hamburg Elektroautokäufer benötigen weiterhin Geduld. Nur bei wenigen Modelle kann die Lieferung nach in diesem Jahr erfolgen, wie aus einer Erhebung des Neuwagen-Portals „Carwow“ hervorgeht. Demnach liegt lediglich bei den Oberklassemodellen Jaguar i-Pace und Mercedes EQS die durchschnittliche Lieferzeit bei drei Monaten.

Auf alle anderen Pkw müssen Kunden im Schnitt vier bis 19 Monate warten. In Einzelfällen kann es aber je nach Fahrzeugkonfiguration auch schneller gehen. So sind neben dem i-Pace und EQS sind auch Mercedes EQE, Fiat Ducato Kombi und Tesla Model Y teilweise innerhalb von zwei bis drei Monaten verfügbar. Nur letztere kommen - zumindest in der Basisausstattung - in den Genuss der staatlichen Kaufprämie. Die anderen Modelle sind mit einem Listenpreis von über 65.000 Euro zu teuer.