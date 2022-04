Elektromobilität Luxus auf höherer Ebene: Mercedes präsentiert vollelektrisches Oberklasse-SUV

Nach zwei Limousinen stellt Mercedes nun das erste SUV auf seiner neu entwickelten Elektro-Plattform vor. Das Luxusauto soll in der zweiten Jahreshälfte auf den Markt kommen.

Die Designer haben sich Mühe gegeben, die Karosserie nicht so aufrecht und wuchtig zu gestalten wie beim GLS. Mercedes EQS SUV

Frankfurt Ist die Plattform erst einmal fertig entwickelt, geht es Schlag auf Schlag. Bestens abzulesen ist dies am Mercedes EQS und EQE. Beide Elektrolimousinen hatten ihre Debüts innerhalb eines Jahres. Und schon in gut sechs Monaten bringen die Schwaben das dritte Modell auf gleicher Architektur auf die Straße, das EQS SUV. Es markiert das Flaggschiff der elektrischen SUV-Modelle, ganz ähnlich, wie es derzeit bei den konventionellen Modellen der GLS macht.

Ein über fünf Meter langes Elektro-SUV mit bis zu sieben Sitzen? In Europa dürften diese Abmessungen nicht gerade auf Begeisterung stoßen. Hier liebt man es kompakter. Doch Deutschland ist in der Autowelt längst nicht mehr das Maß der Dinge. China und die USA geben den Ton an. Hier leben die Käufer, die sich große Auto gönnen, ob sie nun sinnvoll sind oder nicht. Prestige und Status besitzen in den dortigen Gesellschaften einen hohen Stellenwert.