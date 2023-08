Speed-Pedelecs fristen in Deutschland ein Nischendasein. NRW will die schnellen E-Bikes mit einem Erlass nun fördern. Nicht überall kommt das gut an.

In Bayern sind S-Pedelecs offenbar gar kein Thema. E-Bike Berlin In Deutschland werden sie nach Angaben des Zweirad-Industrie-Verbands (ZIV) in etwa so selten verkauft wie Luxusautos der Pkw-Marken Bentley oder Ferrari: Speed-Pedelecs. Mit bis zu 45 Kilometern in der Stunde (km/h) sind sie deutlich schneller unterwegs als „normale" Pedelecs, häufig auch E-Bikes genannt, bei denen sich die batterieelektrische Tretunterstützung bei einer Geschwindigkeit von 25 km/h automatisch abschaltet. 11.000 S-Pedelecs haben Fahrradhändler in Deutschland nach Angaben des ZIV im vergangenen Jahr verkauft – 3000 Prozent mehr als Vorjahr. Das entspricht einem Anteil von 0,5 Prozent an den insgesamt rund 2,2 Millionen Pedelecs, die 2022 abgesetzt wurden.