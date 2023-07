Elektromobilität So charmant wie teuer: Der elektrische Fiat 500 im Test

Nur den Namen und die Optik verbinden den Stromer mit dem Fiat-Kultmodell. Der 500e ist ein technisch erwachsenes Auto – beim Preis allerdings auch.

Seit 2021 ist das batterieelektrische Modell auf dem Markt. (Foto: Fiat) Fiat 500e

Der Fiat 500 zaubert wohl fast jedem Betrachter ein Lächeln ins Gesicht. Und nicht nur das: Der Kleinstwagen, der in seiner aktuellen Ausgabe seit 2007 auf dem Markt ist, verkauft sich weiterhin wie geschnitten Brot. Kein Wunder also, dass die Italiener ihrem seit 2021 erhältlichen batterieelektrischen Modell den Namen und optische Anleihen ihres Erfolgsmodells gegeben haben.

Für Käufer des kleinen Stromers aber gut zu wissen: Beim Namen und der Optik hören die Ähnlichkeiten auf. Der 500e ist ein technisch erwachsenes Auto, beim Preis allerdings auch. Wir fuhren den Stromer als Limousine in der Topausstattung „La Prima“, die für stolze 40.000 Euro in der Preisliste steht und die – immerhin – bis auf Aufpreise für Außenlackfarben (bis zu 2100 Euro) und ein Mode-2-Ladekabel (250 Euro) alles an Bord hat, was Fiat für den kleinen Charmebolzen offeriert.