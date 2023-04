Tesla hat die Preise aggressiv gesenkt. Doch die Strategie von Elon Musk belastet den eigenen Gewinn. Die Aktie gibt nachbörslich deutlich nach.

Tesla-Chef Elon Musk hat die Preise zuletzt deutlich gesenkt. Das belastet die Marge des Unternehmens spürbar. (Foto: IMAGO/USA TODAY Network) Tesla mit Macken

New York Der ausgerufene Preiskampf von Tesla-Chef Elon Musk zeigt Wirkung: Die Umsätze des Elektroautoherstellers sind im ersten Quartal 2023 zwar um 24 Prozent auf 23,3 Milliarden Dollar gestiegen. Mit 422.875 Auslieferungen erzielte das Unternehmen einen Rekordabsatz. Doch die Marge ist deutlich gesunken, wie Tesla am Mittwochabend mitteilte. Der Konzerngewinn ging gegenüber dem Vorjahresquartal um 24 Prozent auf 2,5 Milliarden Dollar (2,3 Milliarden Euro) zurück. Tesla lieferte also mehr Fahrzeuge aus, verdiente aufgrund der Rabatte aber weniger.

Die verkündeten Zahlen liegen unter den Erwartungen der Analysten. Diese hatten im Schnitt mit noch höheren Umsätzen und Auslieferungen gerechnet. Die Aktie fiel nachbörslich zwischenzeitlich um knapp sechs Prozent.

Musk hatte die Verkäufe mit hohen Rabatten angekurbelt, alleine in den USA hatte Tesla mehrfach die Preise gesenkt. Darunter leidet die Profitabilität, auch wenn Tesla im Vergleich mit anderen Autoherstellern nach wie vor hohe Gewinnspannen hat.

