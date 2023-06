 Eurobike 2023: Diese fünf Innovationen sollen das E-Bike besser machen

Das Pedelec ist für die Fahrradhersteller seit Jahren ein Gewinnbringer. Auf der Eurobike zeigen sie Neuentwicklungen, die den elektrischen Antrieb noch komfortabler machen sollen.

Mit dem PW-XM will Yamaha die E-MTB-Szene schneller auf den Berg treiben. (Foto: Yamaha) Bereit für die Bergtour

Frankfurt Die Fahrradindustrie setzt auch 2023 auf das Pedelec. Das zeigt sich auch auf der Fahrradmesse Eurobike in Frankfurt, auf der viele der rund 1.900 Aussteller das E-Bike in den Fokus rücken. Noch ist das klassisch muskelbetriebene Fahrrad nicht tot, doch den höchsten Umsatz generieren in Deutschland die elektrifizierten Räder, die mittlerweile auch in den Absatzstatistiken die nichtelektrifizierten Modelle überholen. Der Siegeszug des E-Antriebs im Zweiradsektor schreitet weiter voran. Fünf spannende Antriebsneuheiten der Eurobike dürften diesem Langzeittrend weiteren Vorschub leisten.

Pinion MGU

Bereits mit ihrer Premiere ist die Motor Gearbox Unit (MGU) von Pinion auf Erfolgskurs eingeschwenkt, denn Fahrradhersteller zeigen auf der Eurobike erste Serienmodelle mit dem revolutionär neuen Antriebssystem. Pinion? Bislang steht der Name für eine feine Getriebelösung, die sich ums Tretlager gruppiert. Nun darf das Mittelgetriebe zugleich Mittelmotor sein, denn beide Antriebskomponenten wurden zusammen mit Steuerung und Sensorik in einem Bauteil zusammengeführt.