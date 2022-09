Forschung und Entwicklung Dieses Elektroauto soll das umweltfreundlichste der Welt sein

E-Autos stoßen zwar kein CO2 aus, emittieren aber auch Feinstaub. Forscher haben mit der Elektro-Limousine ZEDU-1 nun Wege gefunden, das zu vermeiden.

Mit Ölbad und Feinstaubsauger ist sie laut dem Deutschem Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und dem Automobilunternehmen HWA das umweltfreundlichste Auto der Welt. (Foto: Pressebild) Die E-Limousine ZEDU-1

Bonn Kein Feinstaub, kein CO2 und auch sonst kaum Emissionen: Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und das Automobilunternehmen HWA haben nun den Prototyp des nach eigenen Angaben umweltfreundlichsten Straßenfahrzeug der Welt vorgestellt.

Den Titel soll die windschnittige Elektro-Limousine namens ZEDU-1 zumindest in Bezug auf den Betrieb tragen. Denn in diesem soll im Unterschied zu anderen Autos deutlich weniger Bremsen-Feinstaub und Reifenabrieb in die Umwelt gelangen.

Möglich macht ersteres eine neuartige elektrische Lamellenbremse, die statt in die Räder in den E-Motor integriert ist. Sie schwimmt in einem Ölbad, das jeglichen Abrieb aufnimmt. Für zusätzliche Verzögerung sorgt eine magnetische Induktionsbremse.

Neue Technologie macht das Auto fast völlig emissionsfrei