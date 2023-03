 Kompakt-Pedelec : Wie ein Notebook auf Rädern – so fährt sich das Acer Ebii

Taipeh Acer ist vor allem als Hersteller von Computern bekannt. Nun wagt der Tech-Konzern aus Taiwan mit dem Ebii den Vorstoß in das E-Bike-Business. Das vor allem für den urbanen Einsatz entwickelte Pedelec bietet schickes Design und einige smarte Lösungen.

Zentrales Element ist ein rechteckiges Rohr, das vorne vom Lenk- und hinten vom Sattelrohr gekreuzt wird. Das 20-Zoll-Vorderrad mit integriertem 250-Watt-Nabenmotor wird einarmig geführt. Für das Hinterrad gibt es eine Zweiarmschwinge mit integriertem Tretlager und Pedalantrieb, der per Riemen die Kraft ans Hinterrad überträgt.

Im Innern des zentralen Rahmenrohrs steckt die herausnehmbare 460-Wh-Batterie, deren Stromvorrat für mehr als 100 Kilometer reichen soll. Der Akku kann auch als Powerbank für Smartphones oder Notebooks genutzt werden. Interessant gelöst ist die Integration der Leuchten mit Lichtautomatik. Am vorderen Ende des Rahmenrohrs befindet sich der LED-Scheinwerfer hinter einer Klarsichtabdeckung, während das großflächige Rücklicht im Sattelrohr steckt.

Zudem befindet sich auf der Rahmenunterseite eine lange Leuchte, die den Boden um das Bike erhellt und so für mehr Sichtbarkeit sorgen soll. Das Ebii verfügt über einen Hauptständer, hydraulische Scheibenbremsen, innenverlegte Leitungen und Luftlosreifen.

Dabei ist das Ebii smarter als die meisten anderen Fahrräder. Verbaut wurde ein zentrales Rechenhirn, das laut Acer eine intelligente und vielseitige Steuerung verschiedener Funktionen übernimmt. So passt eine KI-gestützte Antriebskontrolle die Motorunterstützung an Tretkraft, Fahrbedingungen, Strecke und den bevorzugten Unterstützungsgrad mit der Zeit intelligent an.

Der 460-Wh-Akku lässt sich herausnehmen und auch als Powerbank nutzen. Akku als Energiereserve

Unter dem Sattel des Ebii steckt ein Radarsensor, der vor Objekten warnt, die sich von hinten nähern. Für das nur 16 Kilogramm wiegende E-Bike gibt es eine App, die eine automatische Verriegelung, Diebstahlwarnfunktion und GPS-Standorterfassung ermöglicht. Wann und zu welchem Preis das Ebii nach Deutschland kommt, hat Acer noch nicht verraten.

