Lenkung Neue Freiheit für das Lenkrad – was den Lexus RZ 450e besonders macht

Das Elektro-SUV Lexus RZ 450e lenkt auf Wunsch über Sensoren. Das fühlt sich zunächst komisch an, dürfte aber schon bald gängige Technik sein.

Barcelona In der langen Geschichte des Automobils wurde so ziemlich an jedem Detail schon rumgefeilt. Lenkrad und Lenkung blieben dabei bislang weitgehend außen vor. Das letzte archaische Überbleibsel aus der guten alten Herrenfahrerzeit wird nun grundlegend neu gedacht.

Auch in Hinblick auf autonom fahrende Modelle bietet Lexus seinen neuen, vollelektrischen Crossover RZ 450h künftig optional mit einem „Steer-by-wire“-System an. Dabei werden Lenkbewegungen per Sensoren übertragen, es gibt also weder eine Lenksäule, noch besteht eine mechanische Verbindung zu den Rädern.

Die aufwendige Technologie verfügt über eine mehrfache Ausfallsicherung für die Prozessoren sowie eine Notversorgung für den Strom. Zudem eröffnet sie später mal komplett neue Freiheiten bei der Architektur von Cockpit und Innenraum. Im Prinzip lässt sich das Lenkrad dann überall platzieren, oder kann sich auch komplett ins Armaturenbrett zurückziehen.