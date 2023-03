 Neues Elektroauto: So will der Renault 5 gegen VW antreten

Leichter, günstiger und mit mehr Reichweite: Der Renault 5 soll vieles besser machen als sein Vorgänger Zoe. Und auch gegen die neue Konkurrenz aus Deutschland bestehen.

Das Modell der Franzosen soll 2024 auf den Markt kommen. (Foto: IMAGO/PanoramiC) Renault 5

Brühl Im Rennen um den elektrischen Kleinwagenmarkt legt Renault vor. Die Franzosen wollen in knapp einem Jahr den Zoe-Nachfolger auf die Straße bringen. Der Renault 5 soll in der Produktion um rund ein Drittel günstiger sein als sein Vorgänger. Und diesen auch in andere Hinsicht übertreffen – unter anderem mit einer neuartig konstruierten Batterie.

Beim Renault 5 fassen die Franzosen die Zellen zu nur noch vier großen Modulen zusammen, was eine einfachere und leichtere Architektur ermöglicht als das zuvor eingesetzte Bauweise mit zwölf kleineren Modulen. Insgesamt sollen so 15 Kilogramm Gewicht gespart werden, gleichzeitig steigt die Energiedichte des Akku-Packs.

Der Renault-Ansatz ist eine Art Zwischenschritt zum sogenannten Cell-to-Pack-Design, bei der die Zusammenfassung der Zellen in Modulen ganz wegfallen würde. Die Unterbringung direkt im Akku-Gehäuse gilt als komplexer, spart aber Bauraum, da Modulwände und Steckverbindungen wegfallen.