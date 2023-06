 Performance Line SX: So will Bosch das E-Bike leichter machen

Schmitten Bosch baut sein Antriebs-Portfolio für E-Bikes zum Modelljahr 2024 um den besonders kompakten und leichten Mittelmotor Performance Line SX aus. Das neue Aggregat soll in sportlichen und urbanen E-Bikes zum Einsatz kommen, die deutlich schlanker und mit entsprechend kleinen Akkus außerdem leichter als andere E-Bikes mit solchen Antrieben daherkommen.

Bosch hat bereits Mountain- und Gravel-Bikes mit SX-Motor als Prototypen aufgebaut, die auf Ausfahrten rund um den Feldberg als Leichtbau-Alternative für sportlich orientierte Biker überzeugen. Schlanke E-Bikes sind seit Jahren ein Trend, den bislang andere Hersteller wie etwa Mahle oder Fazua mit minimalistischen Antriebslösungen befeuern.

Das SX schmiegt sich nun ebenfalls vergleichsweise kompakt in den Rahmen ein und lässt sich mit einem kompakten 400-Wh-Intube-Akku kombinieren. Lediglich zwei Kilogramm bringt der SX auf die Waage. Im Vergleich zum CX-Motor sind das 900 Gramm weniger, auch die Baugröße verringert sich um gut 20 Prozent.

Im Gegenzug gibt es bei reduziertem Tretwiderstand, bis zu 55 Newtonmeter Drehmoment sowie 600 Watt Spitzenleistung. 600 Watt – das entspricht der Leistung, die auch der CX bereitstellt.

Das Drehmoment fällt beim SX allerdings deutlich niedriger aus. In Kombination mit dem CompactTube 400 bringt der SX-Antrieb insgesamt rund vier Kilogramm ins Fahrrad. In dieser Kombination lassen sich auf Basis des SX-Antriebs vollgefederte E-MTBs realisieren, die deutlich unter 20 Kilogramm auf die Waage bringen. Im Fall der von Bosch aufgebauten Prototypen, die mit dem neuen Tektro-Bosch-ABS ausgestattet sind, lag das Gewicht bei etwas über 19 Kilogramm. Von Fahrradherstellern sollen schon bald erste Modelle auf den Markt kommen, die noch einige Kilogramm leichter sind.

Mit zwei Kilogramm ist der Performance Line SX deutlich leichter als andere E-Bike-Antriebe von Bosch. (Foto: Bosch) Diätmotor

Wer dynamisch durch schwieriges Gelände fahren will, wird sich über ein paar Pfunde weniger freuen. Und dem Handling ist der Diätantrieb selbstredend ebenfalls zuträglich. In der Praxis hinterlässt der SX in den höheren Unterstützungsstufen einen spritzigen und homogenen Eindruck. Zugleich schiebt er kraftvoll auch an steileren Hängen.

Kommt der Fahrer in technisch kniffeligen Passagen aus dem Tritt, kann er aus dem Stand mit Hilfe des Motors leicht wieder anfahren. Speziell im Fahrmodus eMTB passt das Antriebssystem seine Kraftentfaltung geschickt an die jeweilige Fahrsituation an. Auf steileren Uphill-Trails war allerdings gleichzeitig viel Beinarbeit und eine gute Kondition des Fahrers gefragt, sofern es einigermaßen zügig den Gipfel hinauf gehen soll.

Die Übergänge, in denen die Motorkraft ein- und aussetzt, sind fließend. Sollen es mehr als 25 km/h sein, lässt sich mit entsprechender Beinarbeit der E-Antrieb leicht überstimmen. Apropos Beinarbeit: Mit dem SX-Motor wird man nicht wie an einer Seilbahn den Berg hinaufgezogen, vielmehr ist noch reichlich Raum für sportlichen und kraftraubenden aber zugleich die Kniegelenke schonenden Muskeleinsatz.

Zusätzlicher Akku erhöht die Reichweite der E-Bikes

Einerseits erlebt man den SX auf Kraxeltour dynamisch und kräftig, zugleich wird der Fahrer aber weiterhin gefordert, was der sportlichen Herausforderung von Bergtouren gerecht wird.

Als ideale Kombination sieht Bosch die Verbindung von SX-Motor und 400-Wh-Intube-Akku, der trotz Leichtbau und reduzierter Leistung des Motors allerdings keine Reichweitenwunder vollbringen kann. Deshalb bietet der Hersteller ab Herbst noch den Range Extender PowerMore250 an, der sich wie eine Trinkflasche einfach aufs Unterrohr klemmen lässt. Sind längere Touren oder viele Höhenmeter geplant, kann das kleine runde Kraftpaket mit seinen 250 Wh den Aktionsradius deutlich vergrößern.

Auch sportliche E-Gravel-Bikes sind ein Segment, welches der SX-Motor adressiert. (Foto: Bosch) Bereit für die Tour

Der PowerMore 250 ist ebenso wie die neuen Akkuformate PowerPack 400 Frame und die Gepäckträgerakkus Powerpack 400 und 500 Rack in Kombination mit anderen Akkuformaten Dual-fähig. Fahrradhersteller bieten sich so künftig deutlich mehr Möglichkeiten, zwei Akkus an einem Fahrrad in verschiedenen Formaten miteinander zu kombinieren, was auch beim Design mehr Freiheiten erlaubt.

Eine kurze Runde haben wir außerdem mit dem rund 16 Kilogramm leichten Gravel-Prototypen mit SX-Antrieb gedreht. Auch hier ließ sich der nahezu lautlos arbeitende E-Motor lässig mit der Beinarbeit überstimmen und das Bike auf deutlich mehr als 25 Stundenkilometer treiben. Dazu animiert in besonderer Weise der neue Fahrmodus Sprint, der bei hoher Trittfrequenz nach oben heraus die Leistungsspitze erhöht und damit den Fahrer motiviert, noch etwas flotter in die Pedale zu treten und so das Bike deutlich über 30 Stundenkilometer zu bringen.

Leichte Komponenten gelten im Fahrradbau eigentlich als Preistreiber. SX-Motor und 400-Wh-Akku werden hingegen weniger kosten als die in vielen E-MTBs verbauten CX-Antriebe. Ob Fahrradhersteller in nächster Zeit auch entsprechend günstigere E-MTBs mit SX-Antrieb anbieten werden, bleibt allerdings abzuwarten.

