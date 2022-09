Plug-in-Hybrid BMW XM – Das kann das stärkste Serienauto der Sportmarke M

Ästhetisch und ökologisch ist der BMW XM ein eher fragwürdiges Auto. Wirtschaftlich dürfte es sich das SUV im Ziegelstein-Design für die Münchner aber lohnen.

Die markante Doppelniere ist beim BMW XM auch noch mit Gold umrandet. Goldene Nase

München Im neuen BMW XM stecken gleich mehrere Premieren: Der massive Crossover ist das erste elektrifizierte Modell der konzerneigenen Hochleistungsschmiede M GmbH und gleichzeitig das erste eigenständige Fahrzeug der Haustuner seit dem legendären M1. Nicht zuletzt trägt der 5,11 Meter lange Plug-in-Hybrid in seiner Top-Variante den Titel des stärksten Serien-BMWs aller Zeiten.

Auf den Markt kommt der fahrende Superlativ im April nächsten Jahres zu Preisen ab 170.000 Euro. Optisch bleibt der XM nah an der im vergangenen Jahr vorgestellten gleichnamigen Studie. Das bewusst wuchtig und extrovertiert gestaltete SUV sprengt nicht nur bei den Karosserie-Abmessungen europäische Standards, sondern trägt auch die bislang wohl größte Ausprägung der Kühlergrill-Niere, die zudem auch noch beleuchtet und mit einem Goldband umrandet ist.

BMW selbst will in dem Fünftürer Stilelemente des Mittelmotor-Sportwagens M1 erkennen und führt als Beispiel etwa die Lamellenstruktur der Heckleuchten an.

80 Kilometer soll das Modell auch rein elektrisch zurücklegen können. Antrieb teilelektrisch

Auch im Innenraum setzen die BMW-Designer auf eine eher kantige Optik. Innen herrscht Luxus