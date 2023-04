Quartalszahlen Musks Rabattschlacht lässt Tesla-Gewinn einbrechen – Aktie fällt

New York Der Elektroautobauer Tesla bekommt die Folgen des von CEO Elon Musk vom Zaun gebrochenen Preiskampfs zu spüren. Zwar sprangen die Tesla-Umsätze im ersten Quartal 2023 um 24 Prozent auf 23,3 Milliarden Dollar. Auch erzielte der Konzern mit 422.875 Auslieferungen einen erneuten Rekordwert.

Im Gegenzug sinken jedoch die Margen, wie Tesla am Mittwochabend mitteilte. Der Konzerngewinn sank gegenüber dem Vorjahresquartal um 24 Prozent auf 2,5 Milliarden Dollar (2,3 Milliarden Euro). Tesla lieferte also mehr Fahrzeuge aus, verdiente aufgrund der Rabatte aber weniger.

Die Erwartungen der Analysten wurden unterboten. Diese hatten im Schnitt mit noch höheren Umsätzen und Auslieferungen gerechnet. Die Aktie fiel nachbörslich zwischenzeitlich um knapp sechs Prozent.

Musk hatte die Verkäufe mit hohen Rabatten angekurbelt, in diesem Jahr gab es in den USA bereits mehrere Preissenkungsrunden. Darunter leidet die Profitabilität, auch wenn Tesla im Branchenvergleich hohe Gewinnspannen hat.

Musk begründet die um 14 bis 25 Prozent niedrigeren Preise in den USA damit, E-Autos für die breite Masse erschwinglich machen zu wollen. Eine mangelnde Nachfrage gebe es nicht, so seine Lesart.

>> Auch interessant: Warum Tesla plötzlich Siliziumkarbid scheut

Tatsächlich stiegen die Auslieferungen Anfang 2023 im Vergleich zum Vorquartal lediglich um vier Prozent. Fast 18.000 produzierte Fahrzeuge fanden zunächst keinen Abnehmer. Tesla kämpfte in der Folge mit hohen Lagerbeständen – eine ungewohnte Situation für den Konzern, der früher durch ungewöhnlich lange Wartezeiten für seine Neuwagen aufgefallen war.

„Wir sind der Ansicht, dass ein höheres Volumen und eine größere Flotte die richtige Wahl sind, im Gegensatz zu einem geringeren Volumen und einer höheren Marge“, sagte Musk in der Analystenkonferenz am Mittwochabend. Die Vorbestellungen lägen jetzt wieder über der Produktionskapazität, so Musk, zudem werde man weitere Einnahmen durch Softwareverkäufe erzielen.

Sinkende Margen

Beobachter rechnen mit weiteren Preissenkungen. Tesla bleibe wenig anderes übrig, als in einen Preiskampf einzutreten, glauben Analysten. „Tesla hat die Preise weltweit gesenkt, um seinen Vorsprung vor traditionellen US-Konkurrenten wie Ford zu halten und gleichzeitig mit chinesischen Autoherstellern wie BYD und SAIC Schritt zu halten“, erklärt Insider-Intelligence-Analyst Jeremy Goldman.

Alyssa Altman vom Beratungshaus Publicis Sapient glaubt, dass sich Tesla die Preissenkungen leisten kann. Der Konzern produziere effizient und habe den klaren Vorteil, bereits vollelektrisch unterwegs zu sein: „Selbst wenn die Gewinnmargen unter Druck geraten, wird Tesla einen Weg finden, profitabel zu wachsen.“

Teslas operative Marge sank von über 19 Prozent Anfang 2022 auf nun gut elf Prozent. Bei Ford lag sie 2022 laut Analysehaus FactSet bei rund vier Prozent, bei General Motors bei gut sechs Prozent.

>> Lesen Sie auch: Autoherstellern droht Ende der „Bilderbuchgewinne“

Teslas Rentabilität ist damit für die Autoindustrie weiter außergewöhnlich hoch. Das zeigt laut Pedro Pacheco vom Beratungshaus Gartner, dass der Konzern „immer noch über einen gewissen Spielraum verfügt, um aggressive Preisgestaltung in Zukunft als kommerzielle Waffe einzusetzen.“ Allerdings: Ohne Rabatte sind die Produktionskapazitäten laut Pacheco nicht mehr auszulasten. Und die Margenentwicklung zeigt abwärts.

Sophie Lund-Yates vom Finanzhaus Hargreaves Lansdown sieht den Druck auf die Margen in Verbindung mit der immer noch sehr hohen Bewertung denn auch als größten Risikofaktor an. „Unklar ist, wo sich die Margen einpendeln werden, wenn die Preissenkungen fortgesetzt werden. Marge zu opfern, um den Umsatz anzukurbeln, ist oft der richtige Schritt, aber nur, wenn er mit Bedacht und nicht über längere Zeiträume hinweg erfolgt.“ Ansonsten werde die Marke beschädigt, warnt Lund-Yates.

Sorge um Obergrenze

Fraglich ist damit, wie lang die Anleger Musks Strategie, Profit gegen Absatz einzutauschen, mittragen werden. Teslas Aktienkurs war 2022 um fast zwei Drittel eingebrochen. Seit dem Jahreswechsel ist er um fast 50 Prozent gestiegen.

Käufer der teuren Autopilot-Software „Full Self-Driving Beta“ dürfte zudem die Frage umtreiben, wie Musk seinen Strategieschwenk beim autonomen Fahren erklären wird. Wie das Handelsblatt im März berichtet hatte, plant Tesla in neuen Modellen wieder mit Radar-Systemen – und widerspricht damit früheren Versprechungen Musks.

Zu diesem Schwenk äußerte sich der Konzernchef am Mittwochabend nicht. Stattdessen wiederholte Musk das immer wieder gerissene Ziel, in diesem Jahr völlig autonom fahrende Autos möglich machen zu können.

An der Wall Street geht seit einiger Zeit die Sorge um, dass die Zugkraft Teslas nach Jahren des stürmischen Wachstums nachlässt. Die jüngsten Preissenkungen hatten den Verdacht angeheizt, dass die Nachfrage nach Tesla-Autos schwinden und der lange gehypte Konzern zu einem Autobauer unter vielen werden könnte.

Die aktuelle Modellgeneration ist in die Jahre gekommen, Hoffnungsträger wie der Pick-up Cybertruck lassen seit Jahren auf sich warten. Erst 2024 soll er im größeren Umfang ausgeliefert werden, wie Musk erklärt hatte. Die Konkurrenz schläft derweil nicht: Klassische Autohersteller wie Ford oder GM feiern mit vollelektrischen Varianten ihrer in den USA beliebten Pick-up-Trucks Auslieferungsrekorde.

2023 will Tesla rund 1,8 Millionen Fahrzeuge ausliefern. Außerdem plant der Konzern eine neue Fabrik im Norden Mexikos und eine Batteriefabrik in Shanghai. In den kommenden Jahren seien Investitionen von knapp 150 Milliarden Dollar möglich, so Teslas Finanzchef.

2022 hatte der Konzern so viel verdient wie nie zuvor in einem Geschäftsjahr und den Gewinn um 128 Prozent auf 12,6 Milliarden Dollar gesteigert. Sein 50-Prozent-Wachstumsziel hat Tesla aber verfehlt.

Belastend wirkten auch Musks zunehmend unberechenbarer Führungsstil und die Negativschlagzeilen rund um die Übernahme des Kurznachrichtendiensts Twitter.

Mehr: Mit diesen Modellen greifen die Chinesen im Elektroauto-Markt an